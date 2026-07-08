Bacha coffee插旗中山站！Bacha coffee預告進駐新光南西 台北101，必喝咖啡 可頌推薦。

Bacha coffee中山站、台北101新店即將登場。編輯張人尹表示，Bacha coffee精品咖啡、可頌甜點與下午茶體驗再擴點，咖啡控必收口袋名單。

中山站喝Bacha coffee！來自摩洛哥的精品咖啡Bacha coffee，自從來台插旗之後就是咖啡控的下午茶口袋名單，不管是世界各地精品咖啡、或是口味多變的可頌，都是粉絲們的朝聖重點。這次Bacha coffee除了信義A8店之外，更預計插旗台北101以及中山站新光南西一館，咖啡控的下午茶清單準備更新。

▲Bacha coffee宣布將進駐中山站新光三越南西一館與台北101，讓粉絲多了兩處朝聖精品咖啡的新據點。（攝影：張人尹）

▲Bacha coffee自來台後成為人氣下午茶品牌，這次再拓展中山站與台北101新門市版圖。（攝影：張人尹）

Bacha coffee即將進駐中山站與台北101

▲Bacha coffee來自摩洛哥，主打世界各地精品咖啡，台北101與中山站新店再掀咖啡控關注。（攝影：張人尹）

Bacha coffee來自摩洛哥，同時也是咖啡控到新加坡必喝的精品咖啡。自從2024年Bacha coffee首次來台之後，一直是咖啡控逛信義區必喝的下午茶口袋名單。這次Bacha coffee更有官方消息指出，即將在台北101以及新光三越台北南西一館一樓開設新分店，讓粉絲不論是逛信義區、逛中山站，通通都有朝聖新歡。

Bacha coffee必喝必吃推薦

▲Bacha coffee推薦焦糖清晨咖啡、咖椰可頌與開心果可頌，打造精品咖啡搭配甜點的下午茶體驗。（攝影：張人尹）

Bacha coffee中山南西店資訊

Bacha coffee主打來自世界各地的咖啡，提供多種咖啡豆可以選擇之外，還有多種風味、低咖啡因咖啡可以選擇，超人氣推薦「焦糖清晨咖啡」能在咖啡中品嚐到柔和香氣與焦糖風味。除了可以內用之外，外帶組合更提供香草豆、鮮奶油、蔗糖棒，還有專屬紙杯與紙托增添儀式感。甜點的部分則有多款可頌可選擇，招牌必吃咖椰可頌，還有經典牛油可頌、開心果可頌等選擇，不論是內用拍美照、還是外帶野餐通通可以衝。地點：新光三越台北南西一館1樓開幕日期依官方公告為準。

Bacha coffee台北101店資訊

▲Bacha coffee外帶提供香草豆、鮮奶油與蔗糖棒等配件，搭配人氣可頌增添滿滿儀式感。（攝影：張人尹）

開幕日期及地點依官方公告為準。