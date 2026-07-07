韓國超人氣插畫INAPSQUARE東區快閃店！韓國藝術家原創黑白塗鴉限定T-shirt、生活周邊小物，編輯鄭亦庭表示：來店打卡就送你自拍塗鴉卡周邊。

韓國超人氣插畫東區快閃店！由韓國超人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌「ooowl」，去年在台北東區開設海外首間實體店，便吸引許多人潮朝聖，即日起至8月8日更打造INAPSQUARE快閃店，現場特別販售藝術家原創限定T-shirt、生活周邊小物，同時推出以潮流短袖為主題的「ooowl夏日踢恤季」，來打卡還送自拍塗鴉卡，今年暑假最潮韓國插畫快閃店逛起來。



▲韓國超人氣插畫東區快閃店！INAPSQUARE快閃店黑白塗鴉，打卡免費送周邊。



▲韓國超人氣插畫東區快閃店！INAPSQUARE快閃店現場販售藝術家原創限定T-shirt、生活周邊小物。





韓國插畫藝術家INAPSQUARE

▲韓國超人氣插畫東區快閃店！韓國插畫藝術家INAPSQUARE台北快閃店完整呈現其創作概念。





ooowl 夏日踢恤季同步登場

▲韓國超人氣插畫東區快閃店！同步推出ooowl 夏日踢恤季，將童趣手繪符號、品牌標誌性語言融入日常穿搭、生活小物。





INAPSQUARE快閃店打卡送周邊

▲韓國INAPSQUARE快閃店打卡送周邊！只要來店完成打卡任務，就能獲得限量「自拍塗鴉卡」。



▲韓國超人氣插畫東區快閃店！同步推出ooowl 夏日踢恤季，將童趣手繪符號、品牌標誌性語言融入日常穿搭、生活小物。





ooowl 店家資訊

INAPSQUARE 期間限定快閃店

ooowl 夏日踢恤季

2026暑假台北快閃店必逛推薦

來自韓國的插畫藝術家「INAPSQUARE」，由擅長繪畫創作的INA、負責藝術視覺的P共同組成，SQUARE代表了兩人天馬行空的創作空間，透過充滿溫度的手繪塗鴉服飾、趣味幽默的角色，展現出日常生活的美好片刻，每一次在首爾舉辦展覽都能引發粉絲排隊朝聖，此次台北期間限定店特別完整呈現其創作概念，讓台灣粉絲能走進筆下的黑白宇宙，近距離感受韓國當代藝術的魅力。這次除了東區快閃店，同步推出「ooowl 夏日踢恤季」，以Wear the Original為主題，將經典塗鴉編成日常穿搭衣物，系列設計中融入大量童趣手繪符號、品牌標誌性語言「Whatever We Love」，除了品牌經典極簡黑白色調，也有復古色彩搭配，從經典塗鴉T-shirt、平簷老帽，到玻璃杯、雨傘等風格生活小物，讓粉絲在日常生活中也能輕鬆使用到。現場也特別策劃打卡、滿額活動，只要來店完成打卡任務，就能獲得限量「自拍塗鴉卡」，而單筆消費滿2000元，可以免費拿到塗鴉魚眼自拍鏡，只送不賣鐵粉必須收，此外，快閃店中還有INAPSQUARE限定扭蛋，每次150元可抽取塗鴉限定別針，包含「5+2 款隱藏特別版」，2026年暑假來東區順路來逛INAPSQUARE快閃店。門市地點：台北市大安區敦化南路 1 段 161 巷 14 號營業時間：週一至週日 13:30-22:00活動時間：即日起至8月8 號(六)活動時間：即日起至8月30號(日)

推薦閱讀：史努比消波塊要收！華山史努比夏日海灘祭快閃店，7大必買史努比 歐拉夫周邊。



推薦閱讀：動漫迷暑假衝！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華快閃10天來台，10大主題展區送周邊。

推薦閱讀：全知讀者視角華山快閃店！快閃店限定周邊 滿額特典帶你看，金讀子打卡點必拍。