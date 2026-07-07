近日社群平台Threads瘋傳義大利百年披薩名店即將登台，引發萬人期待。對此，窩客島資深編輯李維唐表示，該不實訊息包裝精美且時程具體，導致編輯部與網友在第一時間未能跨海核實便跟進報導。目前已全面下架錯誤貼文，並對造成讀者與品牌的困擾誠懇致歉。

喜歡義大利拿坡里披薩的台灣饕客可能要失望了。近日在社群平台Threads上引發無數美食愛好者瘋狂轉發，一個宣稱義大利百年披薩名店，L'Antica Pizzeria da Michele即將在2026年來台開設快閃餐車與實體店的消息，經過義大利官方總店親自出面證實，這一切全都是社群平台上的假帳號所虛構出來的不實謠言。窩客島編輯團隊也在接獲官方聯絡後，於第一時間將先前的錯誤社群貼文全面下架，並在此向所有讀者致上最深切的歉意。

▲冒名帳號日前在Threads上大張旗鼓宣傳，虛構了2026年10月將首度以限定快閃餐車登陸台北的不實消息。圖／lantica_tw；窩客島編輯李維唐整理



脆文瘋傳精美菜單讓網民與媒體誤信

這起備受關注的美食風波起源於社群平台上一個名為「@lantica_tw」的帳號。該帳號在網路上大張旗鼓宣傳，聲稱這家被譽為披薩界傳奇的拿坡里百年老店，將在2026年10月1日至10月20日期間，首度以限定快閃餐車的形式登陸台北，讓台灣饕客不用飛到義大利就能感受現烤窯烤披薩的傳統工藝。該帳號甚至大動作發布了精美且附帶中文說明的台灣限定菜單，宣稱要帶給台灣消費者原汁原味的拿坡里饗宴，並預計在2027年正式於台北開設第一間台灣實體門市。當初我們編輯團隊也是在社群平台上看到眾多網友熱烈轉發，看見逼真的文案與具體的日期，在未經跨海複查的情況下便跟進進行了報導，進而導致錯誤資訊的擴散。

義大利總店跨海聯絡怒斥假帳號沒簽約

就在台灣消費者引頸期盼之際，事情卻出現了令人意想不到的驚人反轉。義大利「L'Antica Pizzeria da Michele」的官方藍勾勾認證帳號突然現身相關社群貼文下方，連續留下「It’s a FAKE」以及「It’s NOT true」等字眼，用極其嚴厲的措辭直接打臉這個台灣宣傳帳號。隨後義大利官方也正式與我們聯絡，表明品牌從未簽署任何與台北展店或快閃活動相關的合作契約，公開呼籲網友切勿相信。

撤除貼文誠懇致歉並強化查證流程

面對這次因為該冒名帳號包裝精美、資訊看似具體，導致我們在第一時間未能向義大利總店進行最終核實而產生的報導風波，我們編輯團隊在接到官方通知後，已於第一時間全面撤除並下架錯誤的社群貼文。我們對於未能落實更嚴格的跨海複查，導致引用了社群平台上的不實資訊，進而造成廣大讀者、美食愛好者以及義大利L'Antica品牌方的困擾與誤解，再次致上最深切的歉意。這次事件也再次為我們敲響警鐘，在資訊爆炸且AI合成技術氾濫的社群時代，網路上的各種餐飲開幕消息層出不窮，我們未來將以更嚴格的自律標準審視網路資訊，重新建立更嚴謹的查證流程，確保帶給讀者最正確且值得信賴的美食情報。





L'Antica沒有要進台灣事件懶人包

全網暴動的消息： 社群平台 Threads 出現一個名為「@lantica_tw」的帳號，大張旗鼓宣稱義大利拿坡里百年披薩名店「L'Antica Pizzeria da Michele」將於 2026 年 10 月來台舉辦快閃餐車活動，並於 2027 年開設台北實體店，甚至貼出精美的中文菜單。

媒體與網友誤信： 由於該帳號活動時程具體、包裝精美，引發網友瘋狂轉發。窩客島編輯團隊在看見網路熱烈討論後也跟進報導，導致錯誤資訊擴散。

義大利總店打臉： 義大利官方總店藍勾勾認證帳號突然跨海現身，在相關貼文下方怒斥「It’s a FAKE（這是假的）」、「It’s NOT true（這不是真的）」，並明確表示從未簽署任何台北展店合約。

窩客島火速致歉： 窩客島編輯團隊在接獲官方聯絡後，已於第一時間將所有錯誤社群貼文全面下架，並誠懇向廣大讀者與品牌方致上最深切的歉意。



