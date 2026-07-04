中山站變寶可夢公園！Pokémon GO Fest 2026先拍超夢，5大寶可夢周邊免費領。

年度寶可夢盛事快閃心中山，編輯 鄭雅之 表示：這次活動不僅將實體地景與遊戲完美融合，限定免費周邊與超帥氣超夢造景，是今年夏天台北絕對不能錯過的最狂打卡點。

寶可夢大師已經衝中山站打卡了！捷運中山站與雙連站之間的心中山線形公園，即日起到7月12日止迎來「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，現場把綠意盎然的廊道空間變成寶可夢公園，第一時間就吸引大批粉絲前往朝聖，這次不僅能拍到各種帥氣又軟萌的經典角色裝置藝術，現場還大方送出多款限定版的主題紀念品，甚至動動手指發文就有機會把超夢毛絨玩具直接帶回家，非常適合安排一趟熱鬧的週末寶可夢散步行程。



▲位於捷運中山站4號出口的超夢合影舞台充滿魔幻霓虹氛圍，限定期間免費開放讓粉絲拍出最吸睛的帥氣照片。

▲捷運雙連站2號出口外牆則由充滿夏日海島風情的椰蛋家族與熱帶龍大集合，獨特的長頸阿羅拉椰蛋樹吸引大批粉絲朝聖拍照。





免費好康紀念品這樣拿

來到這場Pokémon GO Fest 2026：全球活動現場，絕對不能錯過免費拿好禮的機會，這次誠意十足，準備許多限量周邊要送給造訪的訓練家們，只要在現場跟熱情的工作人員出示手機裡的遊戲畫面，就能輕鬆領取一把夏天最實用的主題手拿扇。另外動動手指追蹤官方社群帳號，還能額外獲得精美的主題明信片，如果使用遊戲內的功能拍照並分享到個人社群平台，更能將極具收藏價值的活動主題貼紙一次打包帶走。



▲只要在現場向親切的工作人員出示遊戲畫面或追蹤官方社群帳號，就能免費領取夏天最實用的主題手拿扇和極具收藏價值的主題明信片。





雙連站出站驚喜拍不停

如果想避開捷運中山站的主站區人潮，建議可以從雙連站2號出口開始逛起，一出站就會看到巨大的阿羅拉椰蛋樹和熱帶龍在牆面上列隊歡迎，充滿濃濃的夏日海島風情，走到1號出口還能驚見飛天螳螂使出超帥氣的空氣斬直接劈開牆面，視覺震撼效果十足，沿著線形公園往中山站方向漫步，在R7與R9出口附近還能捕捉到妙蛙家族隱身在花圃中的可愛模樣，更有氣勢非凡的巨型超夢看板等著大家。



▲捷運站附近的電梯斜坡處有超吸睛的霹靂電球與頑皮雷彈列隊打招呼，俏皮又逗趣的生動造型吸引路過民眾紛紛停下腳步捕捉拍照。





中山站超夢培養倉必朝聖

一路漫步到最核心的中山站4號出口旁，這裡有本次活動最狂的超夢培養倉舞台，粉絲們可以親自走進舞台內體驗當訓練家的拍照樂趣，舞台後方還會不定時發放限定的活動紙帽，旁邊則站著超療癒的新葉喵與豆豆鴿，在斜坡上還能看到頑皮雷彈列隊打招呼，走下捷運連通道的中山藝文廊更有充滿氣勢的主題長廊，雖然心中山公園的造景只到7月12日，但地下街的佈景會一路陪伴大家到7月底。



▲心中山線形公園4號出口旁的超夢培養倉舞台吸引大批寶可夢大師前來合影留念，現場還可以免費拿限定紙帽與手拿扇。

▲中山藝文廊特別打造了1比1真實比例的寶可夢身高對比牆，讓訓練家近距離感受皮卡丘與超夢的實際大小。

Pokémon GO Fest 2026：全球 心中山 活動資訊

活動時間：即日起至2026年7月12日止（部分造景將保留較多時日，中山藝文廊地下街佈景至7月底）

活動地點：捷運中山站至雙連站的心中山線形公園、中山藝文廊





Pokémon GO Fest 2026：全球 現場免費好康

出示《Pokémon GO》遊戲畫面：領取「主題手拿扇」

追蹤官方社群帳號：領取「主題明信片」

使用遊戲內「What’s Your Favorite?」功能拍照並分享至社群：領取「活動主題貼紙」

完成社群大使指定任務：領取「大使專屬貼紙」

現場4號出口舞台後方：發放活動紙帽與主題手拿扇

社群加碼抽獎活動：

活動時間：即日起至2026年7月12日23:59止

活動辦法：使用遊戲內「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能拍下超夢照片，上傳至個人社群平台，標記《Pokémon GO》台灣官方Facebook或Instagram，並加上標籤 #超夢，即可參與抽獎。

活動獎項：「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」

（數量有限送完為止）





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看更多Pokémon GO Fest 2026：全球

▲超萌的新葉喵與一整排可愛的豆豆鴿在心中山步道旁現身，軟萌的模樣讓經過的捷運通勤族與路人都忍不住駐足捕捉。

▲捷運中山站地下連通道的中山藝文廊佈置了氣勢磅礡的巨型超夢主題牆，成為今年夏天台北最熱門的網美打卡景點。

▲走廊牆面設置了數十面數位螢幕，不定時輪播這次盛大活動的主題影片，帶來充滿科技感與震撼力的視覺饗宴。

▲充滿童趣的大型看板上有戴著皮卡丘紙帽的妙蛙種子、小火龍與傑尼龜御三家，在捷運電梯出口熱情歡迎訓練家。

▲捷運雙連站1號出口處可以瞥見人氣角色飛天螳螂使出空氣斬劈開大理石牆面的震撼特寫，超帥氣的立體視覺效果成為必拍亮點。

▲心中山綠意盎然的步道沿途設置了極具代表性的藍色補給站立牌造景，高度還原遊戲經典畫面讓寶可夢訓練家們直呼太有臨場感。

▲前往活動現場並順利完成社群大使發布的指定任務，就能把極限量且極具收藏價值的炫彩版社群大使專屬貼紙大方帶回家。

▲充滿童趣的大型看板上有戴著皮卡丘紙帽的妙蛙種子、小火龍與傑尼龜御三家，在捷運電梯出口熱情歡迎訓練家。