中山站變寶可夢公園！Pokémon GO Fest 2026先拍超夢，5大寶可夢周邊免費領。

年度寶可夢盛事快閃心中山，編輯 鄭雅之 表示：這次活動不僅將實體地景與遊戲完美融合，限定免費周邊與超帥氣超夢造景，是今年夏天台北絕對不能錯過的最狂打卡點。
寶可夢大師已經衝中山站打卡了！捷運中山站與雙連站之間的心中山線形公園，即日起到7月12日止迎來「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，現場把綠意盎然的廊道空間變成寶可夢公園，第一時間就吸引大批粉絲前往朝聖，這次不僅能拍到各種帥氣又軟萌的經典角色裝置藝術，現場還大方送出多款限定版的主題紀念品，甚至動動手指發文就有機會把超夢毛絨玩具直接帶回家，非常適合安排一趟熱鬧的週末寶可夢散步行程。
免費好康紀念品這樣拿
來到這場Pokémon GO Fest 2026：全球活動現場，絕對不能錯過免費拿好禮的機會，這次誠意十足，準備許多限量周邊要送給造訪的訓練家們，只要在現場跟熱情的工作人員出示手機裡的遊戲畫面，就能輕鬆領取一把夏天最實用的主題手拿扇。另外動動手指追蹤官方社群帳號，還能額外獲得精美的主題明信片，如果使用遊戲內的功能拍照並分享到個人社群平台，更能將極具收藏價值的活動主題貼紙一次打包帶走。
雙連站出站驚喜拍不停
如果想避開捷運中山站的主站區人潮，建議可以從雙連站2號出口開始逛起，一出站就會看到巨大的阿羅拉椰蛋樹和熱帶龍在牆面上列隊歡迎，充滿濃濃的夏日海島風情，走到1號出口還能驚見飛天螳螂使出超帥氣的空氣斬直接劈開牆面，視覺震撼效果十足，沿著線形公園往中山站方向漫步，在R7與R9出口附近還能捕捉到妙蛙家族隱身在花圃中的可愛模樣，更有氣勢非凡的巨型超夢看板等著大家。
中山站超夢培養倉必朝聖
一路漫步到最核心的中山站4號出口旁，這裡有本次活動最狂的超夢培養倉舞台，粉絲們可以親自走進舞台內體驗當訓練家的拍照樂趣，舞台後方還會不定時發放限定的活動紙帽，旁邊則站著超療癒的新葉喵與豆豆鴿，在斜坡上還能看到頑皮雷彈列隊打招呼，走下捷運連通道的中山藝文廊更有充滿氣勢的主題長廊，雖然心中山公園的造景只到7月12日，但地下街的佈景會一路陪伴大家到7月底。
Pokémon GO Fest 2026：全球 心中山 活動資訊
活動時間：即日起至2026年7月12日止（部分造景將保留較多時日，中山藝文廊地下街佈景至7月底）
活動地點：捷運中山站至雙連站的心中山線形公園、中山藝文廊
Pokémon GO Fest 2026：全球 現場免費好康
- 出示《Pokémon GO》遊戲畫面：領取「主題手拿扇」
- 追蹤官方社群帳號：領取「主題明信片」
- 使用遊戲內「What’s Your Favorite?」功能拍照並分享至社群：領取「活動主題貼紙」
- 完成社群大使指定任務：領取「大使專屬貼紙」
- 現場4號出口舞台後方：發放活動紙帽與主題手拿扇
- 社群加碼抽獎活動：
活動時間：即日起至2026年7月12日23:59止
活動辦法：使用遊戲內「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能拍下超夢照片，上傳至個人社群平台，標記《Pokémon GO》台灣官方Facebook或Instagram，並加上標籤 #超夢，即可參與抽獎。
活動獎項：「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」
（數量有限送完為止）
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