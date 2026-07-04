極簡黑配薄荷綠！Ten Thousand Coffee聯名羅技推限量脆皮可頌，打卡再抽首爾雙人旅遊。

隨著行動辦公潮興起，羅技攜手Ten Thousand Coffee打造質感空間。資深編輯李維唐表示，這種將科技配備融入精品咖啡廳的跨界合作，不僅精準鎖定數位遊牧族的痛點，更用限定高顏值甜點成功創造都會生活新話題。
熱愛極簡美學與精品咖啡的粉絲們注意了，全台北最讓人無法抗拒的紐約時尚咖啡廳Ten Thousand Coffee這次帶來了超級大驚喜 。看準大家對自由生活與質感辦公的熱烈嚮往，全球電腦周邊領導品牌羅技這次特別跨界聯手萬號咖啡，在全台5間合作門市共同推出期間限定的Logi Café羅技城市咖啡所聯名企劃 。這次合作完全打破了科技與美食的界線，以Work Anywhere With Logi為核心概念，直接把這間網美們最愛的質感咖啡廳，改造成專屬於城市遊牧族的夢幻行動工作站 。一邊啜飲著香醇咖啡，一邊享受極致流暢的辦公節奏，絕對是今年夏天最時髦的生活儀式感 。
微風與京站限定的沉浸式美學空間
為了讓所有粉絲能親身體驗這種邊喝咖啡邊激發靈感的浪漫氛圍，主辦單位特別在Ten Thousand Coffee微風廣場店與京站店，精心打造了美到讓人屏息的沉浸式行動辦公體驗空間 。一走進店裡，充滿現代設計感的空間視覺與精緻的產品展示完美融合，每個角落都超好拍 。現場更貼心設置了限定產品體驗區，展示專為新世代行動工作者量身打造的Mobility行動辦公系列 。最讓粉絲驚豔的就是那款口袋大小的Mobi無線摺疊滑鼠，極致輕巧的摺疊收納設計與指尖觸控捲動功能，搭配完全不打擾別人的靜音點擊，簡直是咖啡廳辦公的優雅神器 。只要按下一鍵還能喚醒Options+的AI助理幫你整理靈感，搭配重量只有222公克的Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤，讓你在街角咖啡廳就能隨時隨地開啟高效又迷人的工作模式 。
職人級高階配備現場自由體驗
如果你的工作需要更高強度的生產力，現場也同步陳列了讓專業商務人士與創作者瘋狂的MX高階商務系列 。包含MX Master 4與MX Mechanical Mini等重點品項，以極致精準的操控與多裝置快速切換功能，幫你省去繁瑣的流程，工作起來優雅又迷人 。另外，針對經常坐在咖啡廳一整天的文字工作者或設計師，現場還有ERGO人體工學系列可以體驗 。像是Lift人體工學垂直滑鼠與Wave Keys人體工學鍵盤，完全貼合人體的自然姿勢，能有效降低手腕與肩頸的負擔 。大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理施前江也大方分享，當辦公桌延伸到移動途中與咖啡廳，輕巧攜帶與長時間舒適度就是關鍵，羅技希望讓大家在任何角落都能找到最順手的使用節奏 。
焙茶奶霜與薄荷巧克力的味覺風暴
身為忠實吃貨，這次絕對不能錯過為了活動量身打造的兩款期間限定logi聯名餐點 。首先是上方印有精緻logi Logo的焙茶奶霜咖啡，溫潤厚實的焙茶香氣結合了綿密細緻的奶霜，入口那一瞬間的香氣層次與滑順口感，直接征服所有咖啡控的味蕾 。再來是視覺效果滿分的聯名薄荷巧克力可頌，酥脆外皮的黑色巧克力可頌包裹著清爽無比的薄荷奶油，濃郁與清爽在舌尖完美交織，為午後的辦公小憩時光注入了無可比擬的療癒感 。從醇厚的咖啡香到甜點的精緻風味，就是希望讓大家在努力辦公的同時，也能放慢步調享受充滿儀式感的都會生活美學 。
滿額贈禮與首爾雙人機加酒大抽獎
除了好喝又好拍的限定餐點，雙品牌自2026年7月1日至2026年8月31日期間，還推出了誠意滿滿的多重專屬福利活動 。只要在指定通路購買羅技商務系列產品單筆消費滿2000元，就能直接把限量15000組的聯名濾掛咖啡組帶回家 。如果單筆消費滿3000元，完成線上登錄竟然還能抽市值49999元的首爾雙人5天4夜咖啡巡禮之旅大獎，直接送你飛首爾體驗最前線的城市咖啡文化，另外還有機會抽中超實用的Mobi無線摺疊滑鼠與Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤 。更棒的是，只要在Ten Thousand Coffee全台門市任意消費，就能獲得羅技官網100元商品折價券，如果購買期間限定的聯名套餐，還能加碼獲得指定商務產品500元折價券，數量有限送完為止 。
拍下最美瞬間再抽30天免費美式咖啡
這麼美的期間限定聯名，怎麼能不在社群上大炫特炫 。在2026年8月31日活動結束前，雙品牌熱烈邀請所有粉絲一起參與線上社群任務 。大家只要前往門市的品牌打卡牆拍下極具個人風格的時髦美照，或是拍下與期間限定聯名餐點的網美合照，公開上傳到Facebook、Instagram或Threads等個人社群平台，並且在貼文中標註指定Hashtag關鍵字，完成指定步驟就具備抽獎資格 。主辦單位準備的社群好禮超級大方，包含幸運兒可以獲得市值4200元的Ten Thousand Coffee 30日份美式咖啡兌換券大禮包，或是把Mobi無線摺疊滑鼠帶回家 。
Logi Café 羅技城市咖啡所品牌聯名企劃
活動時間：2026年7月1日至2026年8月31日
活動內容：
- Logitech 滿額贈活動：於Logitech指定通路購買商務系列產品單筆消費滿NT$2000，即贈聯名濾掛咖啡組（2入）（市值NTD199，限量15000組） 。
- Logitech × Ten Thousand 登錄抽活動：單筆消費滿NT$3000，完成線上登錄即可參加抽獎，獎項包含「首爾雙人5天4夜咖啡巡禮之旅」（市值NTD49999）1份、Logitech Mobi無線摺疊滑鼠3份、Logitech Keys-To-Go 2共3份 。
- Ten Thousand 任意消費折價券活動：於Ten Thousand全台門市任意消費，即可獲得Logitech官網NT$100商品折價券，不限消費金額即可適用 。
- Ten Thousand 聯名套餐折價券活動：購買Ten Thousand期間限定logi聯名套餐，即可獲得Logitech商務指定產品NT500折價券（單筆消費滿NT3000適用） 。
- Logitech × Ten Thousand 社群任務抽獎：於活動門市打卡牆拍照或拍下聯名餐點合照，公開上傳至FB、IG或Threads並標註指定關鍵字，即可抽「Ten Thousand 30日份美式咖啡」1份或Mobi無線摺疊滑鼠3份，前150名完成表單填寫者再送早鳥加碼美式咖啡券1份 。
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供。