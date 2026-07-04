極簡黑配薄荷綠！Ten Thousand Coffee聯名羅技推限量脆皮可頌，打卡再抽首爾雙人旅遊。

隨著行動辦公潮興起，羅技攜手Ten Thousand Coffee打造質感空間。資深編輯李維唐表示，這種將科技配備融入精品咖啡廳的跨界合作，不僅精準鎖定數位遊牧族的痛點，更用限定高顏值甜點成功創造都會生活新話題。

熱愛極簡美學與精品咖啡的粉絲們注意了，全台北最讓人無法抗拒的紐約時尚咖啡廳Ten Thousand Coffee這次帶來了超級大驚喜 。看準大家對自由生活與質感辦公的熱烈嚮往，全球電腦周邊領導品牌羅技這次特別跨界聯手萬號咖啡，在全台5間合作門市共同推出期間限定的Logi Café羅技城市咖啡所聯名企劃 。這次合作完全打破了科技與美食的界線，以Work Anywhere With Logi為核心概念，直接把這間網美們最愛的質感咖啡廳，改造成專屬於城市遊牧族的夢幻行動工作站 。一邊啜飲著香醇咖啡，一邊享受極致流暢的辦公節奏，絕對是今年夏天最時髦的生活儀式感 。

▲引爆社群話題的夢幻限定午茶組合。拼貼畫面中清晰呈現了兩款期間限定logi聯名餐點，印有精緻Logo的焙茶奶霜咖啡口感滑順，而堆疊著滿滿清爽薄荷奶油的巧克力可頌更是視覺焦點，背景融入了時尚俐落的店內裝潢。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲為午後的疲憊辦公時光注入療癒感。期間限定餐點除了配有專屬的logi聯名黑底白字杯套之外，桌上也特別擺放了印有「上班唯儀式，就是來杯冰美式」的文青風手寫小卡。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理

微風與京站限定的沉浸式美學空間

為了讓所有粉絲能親身體驗這種邊喝咖啡邊激發靈感的浪漫氛圍，主辦單位特別在Ten Thousand Coffee微風廣場店與京站店，精心打造了美到讓人屏息的沉浸式行動辦公體驗空間 。一走進店裡，充滿現代設計感的空間視覺與精緻的產品展示完美融合，每個角落都超好拍 。現場更貼心設置了限定產品體驗區，展示專為新世代行動工作者量身打造的Mobility行動辦公系列 。最讓粉絲驚豔的就是那款口袋大小的Mobi無線摺疊滑鼠，極致輕巧的摺疊收納設計與指尖觸控捲動功能，搭配完全不打擾別人的靜音點擊，簡直是咖啡廳辦公的優雅神器 。只要按下一鍵還能喚醒Options+的AI助理幫你整理靈感，搭配重量只有222公克的Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤，讓你在街角咖啡廳就能隨時隨地開啟高效又迷人的工作模式 。

▲讓高效工作配備自然融入咖啡廳日常場景。Ten Thousand Coffee京站門市內部的獨立巨型柱體皆改造成各式風格的品牌限定產品體驗區，靠窗處更設置了配有插座的貼心面窗辦公長桌座位。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理



職人級高階配備現場自由體驗

如果你的工作需要更高強度的生產力，現場也同步陳列了讓專業商務人士與創作者瘋狂的MX高階商務系列 。包含MX Master 4與MX Mechanical Mini等重點品項，以極致精準的操控與多裝置快速切換功能，幫你省去繁瑣的流程，工作起來優雅又迷人 。另外，針對經常坐在咖啡廳一整天的文字工作者或設計師，現場還有ERGO人體工學系列可以體驗 。像是Lift人體工學垂直滑鼠與Wave Keys人體工學鍵盤，完全貼合人體的自然姿勢，能有效降低手腕與肩頸的負擔 。大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理施前江也大方分享，當辦公桌延伸到移動途中與咖啡廳，輕巧攜帶與長時間舒適度就是關鍵，羅技希望讓大家在任何角落都能找到最順手的使用節奏 。

▲極致輕量的數位遊牧辦公組合。现场展示專為行動工作者打造的Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤與口袋大小的Mobi無線摺疊滑鼠，搭配期間限定的印有logi Logo焙茶奶霜咖啡與滿滿薄荷奶油的巧克力可頌，共同構築出充满生活儀式感的都會行動工作站。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理

焙茶奶霜與薄荷巧克力的味覺風暴

身為忠實吃貨，這次絕對不能錯過為了活動量身打造的兩款期間限定logi聯名餐點 。首先是上方印有精緻logi Logo的焙茶奶霜咖啡，溫潤厚實的焙茶香氣結合了綿密細緻的奶霜，入口那一瞬間的香氣層次與滑順口感，直接征服所有咖啡控的味蕾 。再來是視覺效果滿分的聯名薄荷巧克力可頌，酥脆外皮的黑色巧克力可頌包裹著清爽無比的薄荷奶油，濃郁與清爽在舌尖完美交織，為午後的辦公小憩時光注入了無可比擬的療癒感 。從醇厚的咖啡香到甜點的精緻風味，就是希望讓大家在努力辦公的同時，也能放慢步調享受充滿儀式感的都會生活美學 。

▲征服所有吃貨與咖啡控的味蕾。畫面上精緻的焙茶奶霜咖啡將溫潤厚實的焙茶香氣結合細緻奶霜，搭配視覺效果滿分的聯名薄荷巧克力可頌，酥脆外皮與清爽奶油在舌尖完美交織。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理



滿額贈禮與首爾雙人機加酒大抽獎

除了好喝又好拍的限定餐點，雙品牌自2026年7月1日至2026年8月31日期間，還推出了誠意滿滿的多重專屬福利活動 。只要在指定通路購買羅技商務系列產品單筆消費滿2000元，就能直接把限量15000組的聯名濾掛咖啡組帶回家 。如果單筆消費滿3000元，完成線上登錄竟然還能抽市值49999元的首爾雙人5天4夜咖啡巡禮之旅大獎，直接送你飛首爾體驗最前線的城市咖啡文化，另外還有機會抽中超實用的Mobi無線摺疊滑鼠與Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤 。更棒的是，只要在Ten Thousand Coffee全台門市任意消費，就能獲得羅技官網100元商品折價券，如果購買期間限定的聯名套餐，還能加碼獲得指定商務產品500元折價券，數量有限送完為止 。





拍下最美瞬間再抽30天免費美式咖啡

這麼美的期間限定聯名，怎麼能不在社群上大炫特炫 。在2026年8月31日活動結束前，雙品牌熱烈邀請所有粉絲一起參與線上社群任務 。大家只要前往門市的品牌打卡牆拍下極具個人風格的時髦美照，或是拍下與期間限定聯名餐點的網美合照，公開上傳到Facebook、Instagram或Threads等個人社群平台，並且在貼文中標註指定Hashtag關鍵字，完成指定步驟就具備抽獎資格 。主辦單位準備的社群好禮超級大方，包含幸運兒可以獲得市值4200元的Ten Thousand Coffee 30日份美式咖啡兌換券大禮包，或是把Mobi無線摺疊滑鼠帶回家 。

▲與極具張力的立體視覺拍照打卡。氣質亮麗的女孩在極簡俐落的白色展牆前微笑合影，背牆上設有黑底薄荷綠線條的英文字母X設計標誌，女孩手中拿著飛機造型的「抽首爾雙人來回咖啡巡禮之旅」宣傳手牌，熱烈邀請粉絲在8月31日之前共襄盛舉。圖／Ten Thousand Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理





Logi Café 羅技城市咖啡所品牌聯名企劃

活動時間：2026年7月1日至2026年8月31日

活動內容：

Logitech 滿額贈活動：於Logitech指定通路購買商務系列產品單筆消費滿NT$2000，即贈聯名濾掛咖啡組（2入）（市值NTD199，限量15000組） 。

Logitech × Ten Thousand 登錄抽活動：單筆消費滿NT$3000，完成線上登錄即可參加抽獎，獎項包含「首爾雙人5天4夜咖啡巡禮之旅」（市值NTD49999）1份、Logitech Mobi無線摺疊滑鼠3份、Logitech Keys-To-Go 2共3份 。

Ten Thousand 任意消費折價券活動：於Ten Thousand全台門市任意消費，即可獲得Logitech官網NT$100商品折價券，不限消費金額即可適用 。

Ten Thousand 聯名套餐折價券活動：購買Ten Thousand期間限定logi聯名套餐，即可獲得Logitech商務指定產品NT500折價券（單筆消費滿NT3000適用） 。

Logitech × Ten Thousand 社群任務抽獎：於活動門市打卡牆拍照或拍下聯名餐點合照，公開上傳至FB、IG或Threads並標註指定關鍵字，即可抽「Ten Thousand 30日份美式咖啡」1份或Mobi無線摺疊滑鼠3份，前150名完成表單填寫者再送早鳥加碼美式咖啡券1份 。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供。