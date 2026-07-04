微醺梅酒拿鐵回歸！CAMA CAFE上班解憂喝這杯，加碼世界巧克力日買9送1。

編輯 鄭雅之 表示：CAMA CAFE限時回歸的「冰梅酒拿鐵」與世界巧克力日買9送1優惠，是2026夏天咖啡控絕不能錯過的超狂消暑選擇。

炎熱的夏天就是要喝冰咖啡才過癮，連鎖咖啡品牌CAMA CAFE在今年夏天為大家帶來雙重驚喜，不僅有連續三年都賣爆的超人氣限定飲品「冰梅酒拿鐵」限期回歸，更同步推出了世界巧克力日指定品項寄杯買9送1的超狂優惠，不管是想要享受微醺感的上班族，還是熱愛巧克力的甜點控，都能在這個盛夏找到專屬的清涼小確幸。



▲CAMA APP世界巧克力日寄杯買9送1，指定拿鐵、可可歐蕾等品項享超值好康。 (攝影：鄭雅之)





CAMA冰梅酒拿鐵限時回歸

敲碗許久的明星商品「冰梅酒拿鐵」終於要在7月7日正式回歸，這款飲品特別選用日本黑糖梅酒搭配經典的金獎拿鐵，當香醇的牛奶遇上酸甜的梅酒，入口時會先感受到清新的梅子果香，接著散發出咖啡特有的堅果與焦糖尾韻，層次感豐富卻又完全不膩口，只要100元就能享受中杯冰飲的微醺體驗，活動時間只到8月4日為止。



▲CAMA冰梅酒拿鐵限時回歸，清涼價100元享酸甜微醺，活動自7月7日開跑。





世界巧克力日寄杯買9送1

除了微醺咖啡之外，品牌也提早為即將到來的世界巧克力日做準備，即日起到7月7日為止，只要打開會員APP，就能參與指定品項寄杯買9送1的超值好康，這次的品項包含了「摩卡咖啡」、「可可歐蕾」、「巧克力王子精品手沖」、「金獎拿鐵」以及「金獎美式」，每款商品每人限購2組，咖啡愛好者絕對要趁現在手刀囤貨。



▲CAMA CAFE慶祝世界巧克力日，指定品項寄杯買9送1優惠，快到門市手刀囤貨。 (攝影：鄭雅之)

CAMA CAFE 冰梅酒拿鐵

活動期間：2026年7月7日至8月4日

飲品售價：100元（僅供應中杯、冰飲）





CAMA CAFE 世界巧克力日寄杯優惠

活動期間：即日起至2026年7月7日

活動內容：於會員 APP 購買指定品項寄杯，享買9送1優惠（每款商品限購2組）

指定品項：摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖、金獎拿鐵、金獎美式





咖啡控來朝聖的話題咖啡！

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