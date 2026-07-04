華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。

華山吉伊卡哇台北特展！超過70款吉伊卡哇特展周邊價格、限購規定攻略，編輯鄭亦庭表示：台灣限定滷肉飯吉伊卡哇、珍奶兔兔展區必拍。

吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。



▲華山吉伊卡哇台北特展！CHIIKAWA DAYS即日起在華山登場，超萌滷肉飯吉伊卡哇、珍奶兔兔周邊價格、限購一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲華山吉伊卡哇台北特展展出超過百件吉伊卡哇角色立體公仔、巨型氣偶，名場片打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)





華山吉伊卡哇特展原名場面打卡點

▲華山吉伊卡哇特展重現漫畫中經典的網咖、拉麵店、監獄、睡衣派對與討伐等名場面。(攝影：鄭亦庭)





華山吉伊卡哇特展特典套票限定互動體驗

▲華山吉伊卡哇特展展出吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色裝扮成各種造型的立體公仔。(攝影：鄭亦庭)



▲吉伊卡哇華山特展最後一區可以看到吉伊卡哇、小八貓、兔兔在巨大蛋包飯、巨大布丁氣偶上的可愛模樣。(攝影：鄭亦庭)





華山吉伊卡哇特展獨家台灣夜市展區

▲華山吉伊卡哇特展獨家台灣夜市展區！滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等角色必拍。(圖片來源：0% TAIPEI提供)



▲華山吉伊卡哇特展獨家台灣夜市展區！吉伊卡哇、小八貓在充滿台式復古燈箱的展區登場。(攝影：鄭亦庭)





華山吉伊卡哇特展必買滷肉飯吉伊卡哇、珍奶兔兔周邊

▲台北華山吉伊卡哇特展必買周邊！滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等台灣夜市系列角色周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲台北華山吉伊卡哇特展周邊！手機吊繩、飲料提袋也都有台灣夜市限定角色造型。(攝影：鄭亦庭)





CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊

CHIIKAWA DAYS 台北特展 售票資訊

CHIIKAWA DAYS 台北特展周邊價格、限購資訊

本次華山吉伊卡哇台北特展展場設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，不只牆面上有吉伊卡哇角色們的身影，更展展出超過百座立體公仔、巨型雕塑氣偶，完美重現網咖、拉麵店、監獄、睡衣派對與討伐等名場面，讓大家置身吉伊卡哇的世界中，也能跟角色們一起合影打卡。購買特典套票的粉絲們還能拿著專屬討伐棒，與展區內的聲光互動裝置互動，像是可以在「躲在被窩裡吉伊卡哇區」聽到吉伊卡哇軟萌哼歌，還有聽到兔兔叫聲、讓睡衣兔兔轉動等，展區最後一區更高度還原吉伊卡哇、小八貓、兔兔在超巨大蛋包飯、巨大布丁上的可愛模樣，各種吉伊卡哇名場面，絕對能讓鐵粉拍得超滿足。這次台北華山吉伊卡哇特展最大亮點絕對是台灣專屬的「台灣夜市」主題展區，由Nagano插畫家親筆創作，入口以燈飾牌樓迎接大家，並搭配充滿台式的復古燈箱，展區內角色們化身成滷肉飯、芋圓豆花、雞塊、雪花冰等台灣在地美食，滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等全新樣貌，充滿台味的台灣獨家限定展區，超可愛身影讓粉絲們拍個夠。華山吉伊卡哇特展周邊除了必搶限量300個的木製公仔外，現場推出滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等台灣夜市系列角色周邊，從收藏用玩偶吊飾、壓克力立牌、金屬胸針，到實用的資料夾、午餐袋、手機吊繩、飲料提袋、環保袋、餐具組等，都有這次台灣限定夜市主題，此外，更推出「夜市50cm大玩偶」、「麻將組」2特別預購商品，玩偶類、木製造型公仔每款限購1件、隨機商品限購1盒，其他商品每款限購2件，鐵粉快衝華山特展搶買一波。展覽日期：即日起- 9.27(日)展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)營業時間：7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00(18:20最後入場)首月提早一小時開放8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00(18:20最後入場)特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元線上購票之後，憑預約序號於官方預約系統登記場次；當日出示實體票券及手機預約畫面入場。特典套票：內含「單人全票一張」及「討伐棒紀念禮盒一款」；紀念禮盒內容包括「RFID發光討伐棒一款」(3款隨機)、「角色名牌吊飾全9款套裝」(睡衣派對款為特典套票限定)一般全票：附贈入場禮「角色名牌吊飾一款」(8款隨機，不包含睡衣派對款)※一般門票無RFID討伐棒，無法於展廳中觸發互動體驗※紀念禮盒/入場禮將於當日入場驗票後，在會場內兌換夜市玩偶S：890元(每人每款限購1個)夜市玩偶吊飾：630元(每人每款限購1個)木製造型公仔：9360元(限量300件，每人限購1組)環保購物袋：170元(每人限購2個)夜市50cm大玩偶(預購)：3000元(預計2027年1月出貨)麻將組(預購)：5500元(預計2026年8月起出貨)隨機金屬胸針(全8種)：170元／抽；1360元／套(每人限購1套)隨機磁鐵(全8種)：260元／抽；2080元／套(每人限購1套)隨機資料夾(全9種)：130元／抽；1170元／套(每人限購1套)壓克力立牌：220元(每人限購1款)T恤：1070元(每人限購2件)毛巾4入組：390元(每人限購2組)貼紙組：260元(每人限購2組)午餐袋：520元(每人限購2個)壓克力磁鐵組：220元(每人限購2組)筆記本：340元(每人限購2本)桌面滑鼠墊：860元(每人限購2個)手機吊飾：1070元(每人限購2個)可收納圍裙袋：1120元(每人限購2個)飲料提袋：520元(每人限購2個)玻璃杯組：2000元(每人限購2組)餐墊湯匙組：860元(每人限購2組)不鏽鋼餐具組：770元(每人限購2組)餐碗湯匙組：860元(每人限購2組)野餐墊：950元(每人限購2個)摺疊傘：950元(每人限購2支)側背束口袋(附背帶)：1070元(每人限購2個)旅行收納袋：1070元(每人限購2個)毛毯：1200元(每人限購2條)

2026暑假必逛台北華山展覽、華山快閃店

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▲華山吉伊卡哇台北特展展出超過百件吉伊卡哇角色立體公仔、巨型氣偶，名場片打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲華山吉伊卡哇台北特展展出超過百件吉伊卡哇角色立體公仔、巨型氣偶，名場片打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲華山吉伊卡哇特展重現漫畫中經典的網咖、拉麵店、監獄、睡衣派對與討伐等名場面。(攝影：鄭亦庭)



▲華山吉伊卡哇台北特展展出超過百件吉伊卡哇角色立體公仔、巨型氣偶，名場片打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)