華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。

華山吉伊卡哇台北特展！超過70款吉伊卡哇特展周邊價格、限購規定攻略，編輯鄭亦庭表示：台灣限定滷肉飯吉伊卡哇、珍奶兔兔展區必拍。
吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。
華山吉伊卡哇特展原名場面打卡點本次華山吉伊卡哇台北特展展場設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，不只牆面上有吉伊卡哇角色們的身影，更展展出超過百座立體公仔、巨型雕塑氣偶，完美重現網咖、拉麵店、監獄、睡衣派對與討伐等名場面，讓大家置身吉伊卡哇的世界中，也能跟角色們一起合影打卡。
華山吉伊卡哇特展特典套票限定互動體驗購買特典套票的粉絲們還能拿著專屬討伐棒，與展區內的聲光互動裝置互動，像是可以在「躲在被窩裡吉伊卡哇區」聽到吉伊卡哇軟萌哼歌，還有聽到兔兔叫聲、讓睡衣兔兔轉動等，展區最後一區更高度還原吉伊卡哇、小八貓、兔兔在超巨大蛋包飯、巨大布丁上的可愛模樣，各種吉伊卡哇名場面，絕對能讓鐵粉拍得超滿足。
華山吉伊卡哇特展獨家台灣夜市展區這次台北華山吉伊卡哇特展最大亮點絕對是台灣專屬的「台灣夜市」主題展區，由Nagano插畫家親筆創作，入口以燈飾牌樓迎接大家，並搭配充滿台式的復古燈箱，展區內角色們化身成滷肉飯、芋圓豆花、雞塊、雪花冰等台灣在地美食，滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等全新樣貌，充滿台味的台灣獨家限定展區，超可愛身影讓粉絲們拍個夠。
華山吉伊卡哇特展必買滷肉飯吉伊卡哇、珍奶兔兔周邊華山吉伊卡哇特展周邊除了必搶限量300個的木製公仔外，現場推出滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等台灣夜市系列角色周邊，從收藏用玩偶吊飾、壓克力立牌、金屬胸針，到實用的資料夾、午餐袋、手機吊繩、飲料提袋、環保袋、餐具組等，都有這次台灣限定夜市主題，此外，更推出「夜市50cm大玩偶」、「麻將組」2特別預購商品，玩偶類、木製造型公仔每款限購1件、隨機商品限購1盒，其他商品每款限購2件，鐵粉快衝華山特展搶買一波。
CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊展覽日期：即日起- 9.27(日)
展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)
營業時間：
7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00(18:20最後入場)首月提早一小時開放
8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00(18:20最後入場)
CHIIKAWA DAYS 台北特展 售票資訊特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元
線上購票之後，憑預約序號於官方預約系統登記場次；當日出示實體票券及手機預約畫面入場。
特典套票：內含「單人全票一張」及「討伐棒紀念禮盒一款」；紀念禮盒內容包括「RFID發光討伐棒一款」(3款隨機)、「角色名牌吊飾全9款套裝」(睡衣派對款為特典套票限定)
一般全票：附贈入場禮「角色名牌吊飾一款」(8款隨機，不包含睡衣派對款)
※一般門票無RFID討伐棒，無法於展廳中觸發互動體驗
※紀念禮盒/入場禮將於當日入場驗票後，在會場內兌換
CHIIKAWA DAYS 台北特展周邊價格、限購資訊夜市玩偶S：890元(每人每款限購1個)
夜市玩偶吊飾：630元(每人每款限購1個)
木製造型公仔：9360元(限量300件，每人限購1組)
環保購物袋：170元(每人限購2個)
夜市50cm大玩偶(預購)：3000元(預計2027年1月出貨)
麻將組(預購)：5500元(預計2026年8月起出貨)
隨機金屬胸針(全8種)：170元／抽；1360元／套(每人限購1套)
隨機磁鐵(全8種)：260元／抽；2080元／套(每人限購1套)
隨機資料夾(全9種)：130元／抽；1170元／套(每人限購1套)
壓克力立牌：220元(每人限購1款)
T恤：1070元(每人限購2件)
毛巾4入組：390元(每人限購2組)
貼紙組：260元(每人限購2組)
午餐袋：520元(每人限購2個)
壓克力磁鐵組：220元(每人限購2組)
筆記本：340元(每人限購2本)
桌面滑鼠墊：860元(每人限購2個)
手機吊飾：1070元(每人限購2個)
可收納圍裙袋：1120元(每人限購2個)
飲料提袋：520元(每人限購2個)
玻璃杯組：2000元(每人限購2組)
餐墊湯匙組：860元(每人限購2組)
不鏽鋼餐具組：770元(每人限購2組)
餐碗湯匙組：860元(每人限購2組)
野餐墊：950元(每人限購2個)
摺疊傘：950元(每人限購2支)
側背束口袋(附背帶)：1070元(每人限購2個)
旅行收納袋：1070元(每人限購2個)
毛毯：1200元(每人限購2條)
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