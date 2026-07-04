黑鮪魚大腹入口即化！探索廚房對決十二廚，現流黑鮪魚大腹、爆炒沙公，加碼平日免費升級和牛帝王蟹全攻略。

盛夏高溫推升消暑商機，寒舍集團雙Buffet強強聯手引領頂級海鮮餐飲風潮 。資深美食編輯李維唐表示，此次活動首創現流直送與平日免費升級，成功樹立五星級自助饗宴的全新標竿 。

每當夏日熱浪襲來，尋找一處既能躲避酷暑又能犒賞味蕾的秘密基地，成了生活裡最浪漫的追求 。走進涼爽舒適的五星級飯店，用一場匯聚大海精華的饗宴來撫慰疲憊的身心，正是最精緻的消暑生活風格 。寒舍集團在今年盛夏，再度為熱愛美食的台北饕客帶來驚喜，攜手旗下兩大指標性餐廳，台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北喜來登大飯店十二廚，於7月1日至8月31日的午餐及晚餐餐期，共同打造「潮港雙饗」海鮮季 。這場雙Buffet的強強聯手，不再只是單純的奢華堆疊，而是將台灣在地漁港的當日現流漁獲直送餐桌，讓黑鮪魚大腹、帝王蟹與鬼頭刀等極致鮮味，成為這個夏天最令人心動的味覺記憶 。



▲探索廚房「潮港雙饗」海鮮季奢華打造澎湃餐檯，新增現切黑鮪魚大腹生魚片、炭烤澎湖生蠔、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬等多道極致現流海味 。圖／台北寒舍艾美酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

探索廚房的匠心演繹！從東港黑鮪魚大腹到南方澳鬼頭刀的產地直送奢華旅行

走進台北寒舍艾美酒店探索廚房，迎面而來的是如同星級餐廳般的精緻講究與優雅氛圍 。這裡的料理哲學不只追求無限享用的豐盛，更專注於每一道食材背後的故事與奢華體驗 。在這次的海鮮季中，主廚團隊化身為尋味旅人，親自搜羅了來自屏東東港的鮪魚、南方澳的鬼頭刀以及富基漁港的扇貝等超過10種台灣在地漁港的現流漁獲 。天天直送餐檯的堅持，不僅將大海最純粹的甘甜完美封存，更透過與在地漁民的永續合作，讓每一口品嚐都多了一份支持台灣水產的在地情懷 。



除了原本就讓老饕們讚不絕口的奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚與松葉蟹腳等頂級常設海鮮外，全新加入的陣容更是讓人驚艷 。最受瞩目的焦點莫過於限量現切的黑鮪魚大腹生魚片，主廚挑選黑鮪魚全身上下最為珍貴、油花交織如大理石般細緻的大腹部位，入口即化的豐腴油脂在舌尖漫開，化為滿口的甘甜，讓人彷彿能吹到東港的海風 。而融合台南傳統小吃工法的小卷米粉，則精選大溪漁港直送的透抽，鮮甜的清湯底與脆口Q彈的小卷交織，在精緻飯店裡品嚐到最接地氣的純純海味 。



主廚在限定菜色的研發上也展現了極高的手藝，香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬精選南方澳的鬼頭刀，熱鍋香煎至表面金黃，再淋上特製酸豆白酒醬，醬汁的微酸恰到好處地襯托出扎實肉質的清甜 。喜愛濃郁風味的饕客，則會被布袋漁港沙公堆疊出的XO醬爆炒沙公深深吸引，濃郁的鑊氣包裹著鮮美蟹肉，辛香過癮 。再配上澎湖炭烤帶殼生蠔在口中爆汁的生猛海味，每人2380元+10%起的餐價，絕對值得為這場夏日奢華體驗留一個悠閒的午後或夜晚 。



▲主廚團隊嚴選屏東東港直送的珍貴黑鮪魚大腹部位新鮮現切，細緻的油花分佈帶來入口即化的甘甜滋味 。圖／台北寒舍艾美酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲探索廚房限定呈獻精緻海鮮佳餚，主廚匠心演繹香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬與鮮美濃郁的墨魚燉飯襯小卷 。圖／台北寒舍艾美酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

平日午晚餐的優雅升級！不眨眼的微奢華提案，免費解鎖和牛炙燒與金湯帝王蟹

生活中的儀式感，往往來自於那些出其不意的貼心驚喜。探索廚房在活動期間特別規劃了平日升級的限定款待，只要在平日星期一至四的午晚餐，或是週五的午餐時段前來用餐，不需支付額外的費用，就能直接免費升級享用週末假日才有的限定頂級料理 。這項體貼的安排，讓平日想要鬧中取靜、優雅用餐的上班族或家庭，能夠以更輕鬆的節奏解鎖頂級食材 。



在升級的假日菜色中，和牛炙燒握壽司無疑是肉食愛好者的天堂，主廚將頂級和牛覆蓋在壽司飯上，以精準火候快速炙燒，逼出豐富肥美的和牛油脂，再塗上秘製照報醬，炙烤的焦香與和牛的甜美在口中交融，帶來宛如置身高級燒肉店的奢華感 。而蟹粉金湯帝王蟹則是另一道功夫菜，嚴選肉質無比緊實、甘甜多汁的頂級鱈場帝王蟹，淋上用新鮮蟹黃慢火熬煮出的金黃高湯，鮮味濃郁飽滿 。此時再小酌一杯口感柔順圓潤、伴隨清新果香與自然甜韻的獺祭大吟釀清酒，搭配精緻的手工甜點，這就是夏日裡最完美的微奢華生活提案 。



台北喜來登十二廚的高CP值私房菜單！20款現流海味與每位成人獨享黑鮪魚腹

若想與三五好友一同大啖海鮮、追求極致的豐盛感與性價比，鄰近台北車站五鐵共構樞紐的台北喜來登大飯店十二廚，絕對是這個夏天最熱鬧、最高CP值的首選 。為了響應這場海鮮盛宴，十二廚在午餐及晚餐餐期一口氣推出了超過20款全新海鮮料理，每位成人入席還能額外享用限量一份的珍貴黑鮪魚腹生魚片，餐價每人1490元+10%起，菜色大幅升級卻堅持不加價，展現十足的誠意 。



十二廚將來自南方澳、成功漁港、澎湖、嘉義等地的當日現流漁獲，以最適合夏日品嚐的手法呈現 。例如酥炸鬼頭刀將南方澳的鮮美魚肉炸至外表金黃酥脆，內裡依持續留鮮嫩多汁，沾上主廚特製的塔塔醬，酸甜開胃，非常適合當作盛宴的序曲 。日式經典的竹筴魚一夜乾經過炭火點綴，火烤的香氣隨著細緻分佈的油脂四溢，是海味愛好者不容錯過的靈魂料理 。假日時段更會加碼端出嘉義東石與澎湖的炙烤生蠔，滿滿的澎湃海味不斷挑逗著饕客的味蕾 。



來到大受歡迎的蒸槽區，成功漁港直送的三杯鮟鱇魚更是主廚的得意之作，鮟鱇魚獨有的厚實Q彈肉質，在經典三杯的辛香逼引下，入口瞬間香氣炸裂 。清雅的海菜鮮蚵茶碗蒸與濃郁辛香的XO醬爆炒沙公各具特色，從清爽到濃烈，精準滿足了不同老饕對於海鮮的挑剔胃口，讓每一口品嚐都像是在舌尖上綻放的小確幸 。



▲十二廚「潮港雙饗」海鮮季一口氣推出超過20款全新新鮮海味，滿滿一桌澎湃漁獲絕對是追求高CP值老饕的夏日首選 。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲從鑊氣十足的XO醬爆炒沙公、日式經典竹筴魚一夜乾，到現煮區熱騰騰的澎湖小卷米粉湯，滿足各路饕客挑剔的味蕾 。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

菊島酸菜魚與泰式香料的異國漫遊！盛夏愛文芒果甜點譜寫的甜蜜終章

除了傳統的台式海味，十二廚更在熱菜區與蒸籠區融入了令人耳目一新的地方創意與異國風情 。熱菜區裡最迷人的莫過於澎湖酸菜魚，選用澎湖特產的酸高麗菜入饌，細緻的魚肉吸飽了酸爽甘甜的特製湯汁，完美展現了菊島大海最純粹、最開胃的頂級滋味 。炸丁香糯米椒則將產地直送的丁香魚炸至極致酥脆，搭配糯米椒獨有的清香微辣，鹹香微辛的口感在夏日裡特別誘人，是最完美的下酒佳餚 。



轉向蒸籠區，除了廣受歡迎、源源不絕供應的清蒸松葉蟹腳之外，全新亮相的泰式檸檬蒸魚為餐檯增添了一抹輕盈的東南亞風情 。整尾鮮魚與現擠檸檬汁、特製泰式香料一同蒸煮入味，入口酸甜微辣、清新脫俗，彷彿為炎炎夏日捎來一絲最輕盈的海洋清風 。現煮麵區的現燙澎湖小卷米粉湯，則以醇厚的排骨湯為底，吸附了鮮甜湯頭的細米粉配上澎湖直送的肥美小卷，讓人一吃就上癮 。



品嚐完美妙的海鮮風暴後，甜點胃將由盛夏最耀眼的愛文芒果來接管 。甜點區同步推出多款視覺與味覺兼具的人氣芒果甜點，融入細緻奶霜、口感輕柔清爽的芒果生乳蛋糕捲，精巧可愛、香氣濃郁的芒果慕斯，以及口感綿密滑順、乳香與果香完美交融的芒果鮮奶酪 。這些充滿夏天明亮色彩的甜點，不僅為這場豐盛的極致海鮮饗宴畫下完美句點，更讓酸甜可口的甜蜜滋味，在心頭久久不散 。



▲十二廚甜點區同步點綴盛夏甜蜜色彩，推出芒果生乳蛋糕捲、芒果慕斯與芒果鮮奶酪等多款酸甜可口的人氣芒果甜點 。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





寒舍集團「潮港雙饗」海鮮季

活動時間：2026年7月1日至8月31日午餐及晚餐餐期



台北寒舍艾美酒店「探索廚房」

精選菜色：黑鮪魚大腹生魚片、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、炭烤澎湖生蠔

常設海鮮：奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚、松葉蟹腳

平日升級活動：凡於平日星期一至四午晚餐及週五午餐時段消費，不須另外收費，即免費升級為週末假日菜色

升級限定料理：和牛炙燒握壽司、蟹粉金湯帝王蟹、暢飲獺祭大吟釀清酒

活動餐價：午晚餐每位2380元+10%起

訂位專線：02-6622-8018

餐廳地址：臺北市信義區松仁路38號

官方網站：www.mhh-group.com

台北喜來登大飯店「十二廚」

精選菜色：XO醬爆炒沙公、三杯鮟鱇魚、澎湖小卷米粉湯、竹筴魚一夜乾、酥炸鬼頭刀、澎湖酸菜魚、泰式檸檬蒸魚等超過20道海鮮菜餚

專屬禮遇：每位成人入席用餐享用「黑鮪魚腹生魚片」限量一份

假日時段加碼：嘉義東石和澎湖「炙烤生蠔」

盛夏芒果甜點：芒果生乳蛋糕捲、芒果慕斯、芒果鮮奶酪

活動餐價：午晚餐每位1490元+10%起，菜色升級不加價

訂位專線：02-2321-1818

餐廳地址：臺北市中正區忠孝東路一段12號

官方網站：www.mhh-group.com





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

飽嚐完這場盛大的頂級海鮮饗宴後，台北還有更多隱藏版的星級美味等待著我們一同去探索

推薦閱讀：台北美福大飯店旅展攻略！彩匯吃到飽千元有找與住宿29折優惠一次看。

推薦閱讀：港點控尖叫！台北六福萬怡吃到飽回歸「現蒸鮑魚燒賣、掛爐烤鴨隨你吃」平日還不限時

推薦閱讀：統神迷因鼎王吃到飽？網瘋傳低消650元極限吃法，神級豆腐讓老饕吃過都回不去。