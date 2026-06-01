統神迷因鼎王吃到飽？網瘋傳低消650元極限吃法，神級豆腐讓老饕吃過都回不去。

知名實況主統神的經典直播片段近期在Threads引發二創熱潮，也讓鼎王麻辣鍋再度成為聚餐焦點。對此，美食資深編輯李維唐表示，社群迷因成功賦予老品牌全新生命力，而店家核心食材品質的適時回歸，才是真正留住饕客目光的關鍵。

知名實況主亞洲統神張嘉航過去在直播聊到鼎王麻辣鍋的片段，最近突然在Threads上再次大爆紅。這股熱潮吸引大批網友瘋狂二創、配音和模仿。最有趣的是，大家現在討論的焦點早就不是鼎王這家店，而是統神那種超級獨特的講話節奏和聽過就忘不掉的洗腦重複台詞。



像是豆腐鴨血豆腐鴨血、冰水一壺冰水一壺、白飯無限吃這些經典名句，直接變成現在最熱門的社群迷因。網路上還流傳著一個超誇張的省錢傳言，說只要4個人去吃，點到低消650元，接著靠狂續豆腐鴨血、白飯和冰水就能一路飽到天靈蓋，同時還能一直被店員叫貴賓。這套由白飯之亂延伸出來的低消油條流吃法，讓不少人在Threads和Instagram Reels上爭相拍影片實測，也讓這個麻辣鍋品牌再度成為大家聚餐的話題核心。



▲鼎王麻辣鍋與酸菜白肉鍋雙湯底鴛鴦鍋，搭配無限續加的經典豆腐與果凍鴨血，是老饕聚餐的心頭好。圖／鼎王麻辣鍋提供；窩客島編輯李維唐整理

統神直播開示鼎王豆腐美味重返榮耀

其實統神曾在頻導透露，自己有一度選擇不吃鼎王，原因就是當時覺得他們家最核心的豆腐口感和入味程度變得不如從前。直到他兩、三年後再度跑去用餐，驚喜地發現當年那個高水準的美味居然正式回歸了，甚至在影片中直呼鼎王的豆腐又變好吃了。這句話一傳開，立刻吸引了大批老饕和粉絲準備揪團去朝盛。對於平常工作忙碌、下班只想好好放鬆的上班族來說，能和朋友聚在一起吃一鍋品質回到巔峰的熱騰騰火鍋，真的是生活裡最療癒的享受。

鼎王麻辣鍋雙湯底黃金比例與靈魂鍋底祕訣

來到鼎王用餐，最聰明的高CP值點法絕對是直接選鴛鴦鍋。一邊是以數十種中藥材、蔬果和優質豚骨慢火熬煮的麻辣鍋，湯頭喝起來麻而不燥，辣中還帶有一點溫潤的果香。另一邊則是鋪了滿滿天然發酵東北酸白菜的酸菜白肉鍋，酸甜甘醇，兩鍋交替吃最解膩。而被統神認證美味回歸、而且可以無限續加的鍋底更是整場的靈魂。其中神級豆腐現在的品質真的升級了，外皮吸滿了麻辣湯汁，咬下去豆香四溢還會綿密爆汁，難怪能收服統神挑剔的嘴。而果凍鴨血則是滑嫩得像布丁一樣完全沒有腥味，入口即化，和豆腐並稱為店裡的雙靈魂。



▲將油花分布極為均勻的特級牛肉片放入麻辣湯頭中輕涮5-7秒，入口軟嫩多汁，與滑嫩鴨血堪稱絕配。圖／鼎王麻辣鍋提供；窩客島編輯李維唐整理

內行老饕必點3大隱藏版頂級美食推薦

既然豆腐已經變得這麼好吃，如果來到店裡只點油條就太可惜了。想要讓這頓火鍋吃得更精緻、更有滿足感，內行老饕絕對不會錯過這3道招牌功夫菜，點下去立刻讓餐點的豐富度全面升級。特級牛肉：油花分布極為均勻，放進麻辣鍋中輕涮5-7秒，那個入口軟嫩多汁的口感簡直讓人欲罷不能。招牌川丸子：純手工拍打製成，吃起來豬肉扎實且帶有特殊香氣，而且因為吸汁能力超強，咬下去滿滿都是湯頭的精華。手工蝦仁滑：每一口都能吃到完整的Q彈蝦仁，鮮甜的海味與麻辣湯頭完美融合，非常有層次感。品嚐完這些豐富的配料之後，當然不能錯過吃麻辣鍋最經典的標配老油條。老饕精準吃法是把油條泡進麻辣湯裡浸泡3秒鐘隨即撈起來，外層吸飽了湯汁、內裡卻依舊保持著酥脆口感，這絕對是老饕們不變的浪漫。

近90度鞠躬尊榮服務與超高CP值打包攻略

除了食材品質重回巔峰之外，最讓大家印象深刻的依舊是那標誌性的鞠躬貴賓級服務。無論是要補白飯、加高湯還是續加鴨血豆腐，店員始終維持著優雅又親切的态度，讓人一邊吃飯一邊感受到滿滿的尊榮感與舒適感。而且吃完飯後，店員還會貼心地幫忙把湯底加滿鴨血豆腐直接打包，讓你可以帶回家繼續吃下一餐，這趟美食饗宴的CP值直接延續到隔天。不管你是想去朝聖統神口中重返榮耀的美味豆腐，還是單純想在下班後好好享受一頓高質感的火鍋，現在就拿起電話預約吧。



▲店內典雅的中式古典裝潢風格，搭配寬敞的圓桌用餐區，營造出舒適且尊榮的聚餐氛圍。圖／鼎王麻辣鍋提供；窩客島編輯李維唐整理





鼎王麻辣鍋「統神 低消豆腐鴨血豆腐鴨血、冰水一壺冰水一壺、白飯無限吃」迷因朝聖活動

內用達到店內基本低消650元，即可享有無限續加神級豆腐、果凍鴨血、白飯以及冰水之優惠。用餐完畢後，店家另提供免費加滿鴨血豆腐並打包外帶之尊榮服務。

豆腐鴨血豆腐鴨血、冰水一壺冰水一壺、白飯無限吃

備註說明：此篇內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完統神激推的神級豆腐之後，如果你想了解更多關於台灣在地火鍋的隱藏版吃法，請繼續閱讀

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