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藍帽小狗Skater JOHN可愛回歸！CASETiFY攜手韓國4大話題藝術家推出美式街頭與韓系極簡配件。

CASETiFY韓系插畫手機殼CASETiFY手機殼
2026-08-18 01:02文字：編輯 李維唐 圖片提供:CASETiFY
編輯 李維唐

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時尚配件品牌 CASETiFY 推出全新 Skater JOHN 系列，並集結 SSEBONG 與 INAPSQUARE 等當紅插畫創作。資深編輯李維唐表示，這次聯名將生活美學與科技配件完美結合，極具市場收藏價值。

每天拿在手中的手機，早已不只是聯絡工具，更是展現個人日常品味的重要配件。國際時尚配件品牌 CASETiFY 推出全新 Skater JOHN 系列電子配件，把美式街頭的自在步調帶進隨身裝備中。除了經典藍帽小狗躍上手機殼，這次品牌也集結了多位當紅藝術家的插畫創作，包含韓國爆紅的厭世鴨鴨 SSEBONG、招牌淡定臉 SOSO FAMILY，以及連明星 BLACKPINK Jennie 都愛的黑白極簡風格 INAPSQUARE，讓日常隨身小物充滿療癒能量。  

▲CASETiFY推出全新Skater JOHN系列配件，將經典藍帽小狗結合美式街頭風格，打造立體造型耳機殼與豐富配件。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲CASETiFY推出全新Skater JOHN系列配件，將經典藍帽小狗結合美式街頭風格，打造立體造型耳機殼與豐富配件。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

走進布魯克林街頭，藍帽小狗Skater JOHN陪伴漫遊城市

早晨買杯咖啡的散步時光、午後在唱片行翻找黑膠的放鬆時刻，或是踩著滑板穿梭巷弄的自由隨性，這些平凡卻美好的生活片段，都被化為手機殼上的俏皮插畫。全新 Skater JOHN 系列以紐約布魯克林的慢活生活為靈感，讓每一次拿起手機都能感受街頭潮流氛圍。品牌這次更將插畫延伸至 CASETiFY Travel 系列行李箱，陪伴喜愛旅行的人自信出發。此外，還特別推出角色立體造型的「Skater JOHN 珍藏版耳機保護殼」與隨身「Skater JOHN 手機吊飾」，宛如養了一隻愛溜滑板的個性小狗陪伴在旁。  

▲SSEBONG系列手機殼將日常放空與發呆片刻化為可愛插畫，成為隨身攜帶的小幸運。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲SSEBONG系列手機殼將日常放空與發呆片刻化為可愛插畫，成為隨身攜帶的小幸運。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

韓國療癒插畫登場，看著SSEBONG鴨鴨與SOSO FAMILY放空耍廢

忙碌的生活步調裡，需要一些可愛的小東西來釋放壓力。韓國藝術家 SSEBONG 筆下的呆萌鴨鴨以懶洋洋的姿態登場，全新印花將發呆、躺平耍廢以及搭配「404」、「NO IDEA」等幽默文字融入設計，讓人看了忍不住會心一笑。而紅遍全球的韓國角色 SOSO FAMILY 則憑藉標誌性的「-_-」冷靜表情，傳遞出一種不慌不忙的生活態度，即使面對瞬息萬變的日常，也能保持從容與低調品味。  

▲呆萌鴨鴨結合404與NO IDEA等趣味文字，為生活增添滿滿的療癒感與童趣氛圍。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲呆萌鴨鴨結合404與NO IDEA等趣味文字，為生活增添滿滿的療癒感與童趣氛圍。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

極簡黑白線條魅力，INAPSQUARE隨手一拿就是時尚配件

偏好低調質感的潮流族群，則不能錯過韓國插畫品牌 INAPSQUARE 系列。以隨性自然的黑白手繪線條為基調，藝術家透過簡約筆觸描繪出狗、鳥與貓咪等動物的鮮明姿態，呈現充滿童心的生活視角。該系列不僅深受韓流明星 BLACKPINK Jennie 喜愛，更將對自然的嚮往融入隨身配件中，讓每次使用都充滿溫暖能量。  

▲韓國超人氣SOSO FAMILY以招牌表情登場，傳遞在忙碌生活中保持從容的生活態度。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲韓國超人氣SOSO FAMILY以招牌表情登場，傳遞在忙碌生活中保持從容的生活態度。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理

將藝術融入日常，CASETiFY用隨身配件打造品味生活

CASETiFY 持續攜手全球藝術家推出聯名系列，讓藝術不再遙不可及，而是融入日常隨身配件之中。無論是喜愛個性街頭風格，或是偏好韓系簡約質感的文青男女，都能找到專屬的個人風格。全系列產品現已於 CASETiFY 台灣官方網站與品牌概念店發售，不妨挑選一款最貼近心境的設計，讓隨身裝備一起閃閃發光。

▲Skater JOHN系列延伸至CASETiFY Travel系列行李箱，讓每一次旅行都能展現自信率性的個人風格。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理
▲Skater JOHN系列延伸至CASETiFY Travel系列行李箱，讓每一次旅行都能展現自信率性的個人風格。圖／CASETiFY提供；窩客島編輯李維唐整理


CASETiFY 個性文青藝術家聯名系列發售  

活動時間：即日起正式發售  
活動內容：

  • Skater JOHN 系列：推出全新美式街頭風格印花手機殼、CASETiFY Travel 系列行李箱、立體造型「Skater JOHN 珍藏版耳機保護殼」與「Skater JOHN 手機吊飾」。  
  • SSEBONG 系列：推出全新厭世鴨鴨印花手機殼，結合「404」、「NO IDEA」等幽默文字設計。  
  • SOSO FAMILY 系列：推出標誌性「-_-」淡定表情系列多款電子配件。  
  • INAPSQUARE 系列：推出 BLACKPINK Jennie 同款極簡黑白手繪線條動物風格電子配件。

除了這幾款療癒指數滿分的配件之外，還有更多不能錯過的時尚生活提案等你解鎖

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