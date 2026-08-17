CoCo買一送一到9月底！七夕情人節喝第二杯0元，加碼外送這4款買一送一。

編輯 鄭雅之 表示：情人節就買杯飲料送另一半小驚喜吧！

誰說七夕情人節只能吃大餐，日常買一送一飲料小確幸也很重要！這次CoCo都可推出超級吸引人的限定優惠，特別選在放假好時機給大眾回饋，只要在當天打開官方平台就能享有熱銷飲品買一送一，不管是要請另一半或是跟身邊好友分享，都能用最划算的價格享受酸甜過節氛圍，foodpanda更同步加碼長達一個月的超狂優惠。

▲熱銷人氣手搖飲「粉角檸檬冬瓜」主打現煮Q彈金黃粉角，融合冬瓜檸檬黃金比例，是炎熱夏日不可錯過的消暑解膩首選。





粉角檸檬冬瓜第二杯0元

這次優惠招牌「粉角檸檬冬瓜」新鮮現煮粉角吃起來特別飽滿彈牙，搭配琥珀色澤與酸甜冬瓜檸檬黃金比例，一口咬下Q彈口感，一口喝進清爽酸甜，只要在8/19當天登入官方帳號即可領取買一送一折價券，每人最多可領兩張，算下來四杯飲料直接用甜甜價帶回家，冰塊甜度自由調整，數量有限售完為止，建議提早下單預訂。

▲CoCo都可推出七夕限定好友日優惠，線上領券即享招牌粉角檸檬冬瓜買一送一，Q彈粉角搭配酸甜冬瓜檸檬，適合情侶與閨蜜甜蜜開喝。





foodpanda限定四款爆款買一送一

除了七夕當天門市活動之外，即日起到九月底foodpanda也推出強大加碼，只要打開外送應用程式搜尋品牌門市，就能享有指定四款人氣飲品買一送一，包含爆汁「紅柚香檸美式」、經典「百香綠茶」、香濃「擂擂穀麥奶茶」與清爽的「21歲輕檸烏龍」，無論是上班族午後消暑還是宅在家聚會，直接手指動一動就能免出門輕鬆划算爽爽喝。

▲foodpanda攜手CoCo都可推出外送限定優惠，包含紅柚香檸美式與21歲輕檸烏龍等多款指定熱銷飲品享買一送一。







CoCo都可七夕好友日門市買一送一

活動日期：2026年8月19日（00：00起即可於線上領券預訂）

優惠內容：粉角檸檬冬瓜（L）買一送一（2杯65元，每人限領2張券，上限4杯）

活動門市：全台門市（商場門市或部分未販售該品項之門市除外，實際以各門市供應為主）

領券方式：透過官方LINE線上點購平台預訂領取（數量有限，售完為止）

活動平台：透過LINE線上點購 https://maac.io/1HR0Q





foodpanda × CoCo都可外送獨家買一送一

活動日期：即日起至2026年9月30日

訂購方式：打開 foodpanda APP 搜尋 CoCo都可 即可訂購

優惠內容：指定飲品同品項買一送一

紅柚香檸美式（L）

百香綠茶（L）

擂擂穀麥奶茶（L）

21歲輕檸烏龍（L）

注意事項：僅限 foodpanda 外送（外帶自取不適用），部分門市不參與，數量有限售完為止，實際供應情況以 APP 顯示為準。





月底需要美食優惠救星！

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