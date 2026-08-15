華山免費拍！黑松沙士火鍋玻璃屋快閃，打卡送沙士、看呱吉吃播秀。

編輯 鄭雅之 表示：週末最愛逛免費快閃活動、拿小禮物了！

就是天氣熱爆也無法阻擋愛吃火鍋的台灣人，而吃過就是要配黑松沙士最對味！這次國民飲料「黑松沙士」直接把超有台味的火鍋場景搬進華山園區。現場除了打造超吸睛的玻璃屋之外，還有台味拍貼機以及創作者吃播等超豐富活動，要陪大家一起歡度充滿歡樂的夏日週末盛會。



▲黑松沙士於華山劇場限時打造台潮風格鍋氏宗親會玻璃屋，重現圍桌吃鍋場景，民眾現場拍照打卡即贈黑松沙士。





台潮風格玻璃屋打卡送好康

黑松沙士在華山打造充滿台潮風格的玻璃屋，重現大家最熟悉的圍桌吃鍋畫面，讓人一秒走進熱氣騰騰的歡聚時光。只要在本週末8月15日至8月16日活動期間親自到現場拍照打卡，並標註黑松沙士，就可以免費獲得1瓶350毫升黑松沙士暢飲。



▲玻璃屋內部精心還原台味火鍋聚會現場，邀請全台火鍋控相揪圍桌打卡，感受夏日歡聚氣氛。





趣味宮廟拍貼機留下精彩瞬間

除了好看又好拍的玻璃屋之外，現場還特別準備了台味十足的拍貼機。大家可以穿上宮廟背心、戴上值星帶，拿著各種有趣的火鍋手舉牌合照。只要將照片分享到個人社群並標註黑松沙士，同樣能免費兌換1瓶「350毫升黑松沙士」。



▲現場設置鍋氏宗親會主題拍貼機，提供宮廟背心與火鍋手舉牌等台味道具，分享社群即可兌換黑松沙士。





大咖創作者陪伴吃播Live Show

兩天的晚間時段還有重量級創作者接力登場打卡。8月15日由熱門創作者「HOOK的四角戀」開打，8月16日則有呱吉、迪拉與逞誠組成的質感組合現身。現場不僅會大方分享火鍋私房歌單，幸運粉絲還有機會獲得限定拍貼與350毫升黑松沙士。



▲鍋氏宗親會吃播Live Show將於週末晚間登場，人氣創作者HOOK與呱吉組合接力陪粉絲吃鍋暢聊。

黑松沙士鍋氏宗親會 活動資訊

活動日期：2026年8月15日（六）至2026年8月16日（日）

活動地點：華山1914文化創意產業園區（華山劇場）

活動時間：

8月15日（六）：13:00 - 20:00

8月16日（日）：12:00 - 20:00

YouTuber吃播時間：每日18:00





現場限定優惠活動

玻璃屋打卡禮：於玻璃屋拍照打卡並標註黑松沙士，即可獲得350mL黑松沙士1瓶。

拍貼機分享禮：體驗主題拍貼機，將照片分享至個人社群並標註黑松沙士，即可兌換350mL黑松沙士1瓶。

粉絲互動好禮：參與8月15日HOOK挑戰賽或8月16日歌單投票，有機會獲得創作者限定拍貼照與350mL黑松沙士1瓶。





華山快閃活動都要逛！

推薦閱讀：2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。

推薦閱讀：史努比消波塊要收！華山史努比夏日海灘祭快閃店，7大必買史努比 歐拉夫周邊。

推薦閱讀：咖波快閃華山！貓貓蟲咖波小浪漫快閃店新品搶先看，花花咖波盲盒 LULU豬聯名周邊必收。