大稻埕煙火最終回玩法！台北晶華推出屋台煙火假期，穿浴衣吃生啤放題頂樓看無人機秀。

大稻埕夏日節最終回即將登場，台北晶華酒店8月15日推出「屋台煙火假期」，穿浴衣、吃屋台料理並於頂樓池畔欣賞花火秀。資深編輯李維唐表示，這種結合日式祭典與高空煙火的一站式奢華微度假，已成為台北盛夏最受矚目的熱門話題。

當台北盛夏的天空即將被絢麗花火點亮，一場結合美食、和風浴衣與奢華住宿的城市假期正默默醞釀。為迎接「台北大稻埕夏日節」最終回的大型煙火展演，坐擁面向大稻埕開闊視野優勢的台北晶華酒店，特別於8月15日加碼推出「屋台煙火假期」住房專案，串聯住宿、美食、日式浴衣體驗與夜間煙火派對，將日式傳統祭典的歡樂氛圍完美搬進五星級飯店內，讓旅人以一站式的住宿體驗感受台北盛夏最精彩的一夜。

▲入住台北晶華酒店「屋台煙火假期」住房專案，房客能換上日式浴衣，在頂樓露天泳池畔一邊享用微醺飲品，一邊欣賞絢麗的大稻埕夏日節煙火秀。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



換上日式浴衣穿梭飯店！一秒穿越到東京祭典現場

從踏入飯店大廳的那一刻起，濃厚的夏日祭典感便撲面而來。入住「屋台煙火假期」專案的房客，將受邀換上洋溢著和風氣息的精緻日式浴衣，擺脫日常繁瑣的穿搭約束，以最具儀式感的新姿態展開微度假。無論是在優雅的大廳廊道拍照打卡，或是走進餐廳享用美食，著裝的轉變讓人瞬間彷彿置身於京都或東京的夏日街頭，為整趟旅程鋪陳出浪漫又迷人的生活儀式感。

舌尖上的夏祭之旅！栢麗廳道地屋台美食與生啤無限暢飲

沉浸在歡樂氣氛中，絕不能少了靈魂美食的滋潤。當晚房客可以前往飯店一樓的「栢麗廳」自助餐廳，親身體驗精心設計的「夏祭屋台」主題晚餐。餐檯集結了醬烤大魷魚、奶油烤玉米、大阪燒、日式唐揚雞，以及甜蝦鮭魚親子丼等十數款道地屋台美食。甜點區更精心準備了烤醬油糰子、蕨餅與日式刨冰等經典甘味，搭配手拉生啤無限暢飲，讓旅人不必飛往日本，也能沉浸在熱鬧歡快的夏日祭典氛圍中。

頂樓高空視角直擊！池畔微風中的獨家煙火無人機派對

享用完豐盛佳餚後，賓客可以移步至頂樓露天泳池參加房客限定的煙火派對。在音樂與沁涼飲品相伴下，感受城市夏夜的微風與熱鬧氣息，等待晚間八點最終場的大稻埕煙火秀。台北晶華酒店中山北路的正門面向的就是「大稻埕夏日節」煙火施放方向，從二樓大廳到頂樓泳池皆有遠眺煙火的絕佳位置優勢。賓客能在高空視角下遠眺大稻埕夏日節煙火與無人機燈光秀，將璀璨煙火與城市天際線盡收眼底，在美食、美酒與絢麗夜景的交織下留下難忘回憶。

尊榮套房奢華體驗！直擊城市夜景與晨光早餐

想要讓這趟花火假期更加完美，選擇「屋台煙火假期」的旅客可以選擇入住19坪精緻套房或33坪名人套房，透過落地窗直擊城市夜景。隔日再與家人好友共享美好的早餐食光，專案兩人成行、每人每晚12,500元+15.5%起。

▲台北晶華酒店栢麗廳「夏祭屋台」主題晚餐，提供現場製作的大阪燒、日式唐揚雞與各式和風小吃，讓食客彷彿置身日本祭典現場。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理





台北晶華酒店「屋台煙火假期」住房專案

活動時間：2026年8月15日限定

活動內容：

雙人入住19坪精緻套房或33坪名人套房一晚

提供和風日式浴衣體驗

一樓栢麗廳「夏祭屋台」主題晚餐（包含醬烤大魷魚、奶油烤玉米、大阪燒、日式唐揚雞、甜蝦鮭魚親子丼、烤醬油糰子、蕨餅、日式刨冰等，手拉生啤無限暢飲）

頂樓露天泳池房客限定夜間煙火派對（音樂、飲料相伴，遠眺大稻埕煙火與無人機燈光秀）

隔日晨光雙人自助早餐

專案價格：兩人成行，每人每晚12,500元+15.5%起

電話：（02）2523-8000

地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂房網站：https://member.silkshotelgroup.com/RT

除了這場一站式的奢華花火派對之外，台北還有許多隱藏版的夏日避暑與美食好去處值得收藏

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