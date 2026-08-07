下半年出國旅遊省錢撇步！Trip.com父親節快閃折抵888元限量優惠代碼搶法。

隨著暑假旅遊熱潮延續與8月9日燃油附加費調漲在即， Trip.com 推出父親節快閃促銷。資深編輯 李維唐 表示，這次限時機票現折888元與飯店88折優惠，是消費者搶在票價調漲前鎖定下半年出國預算的最佳時機。

隨著暑假出遊的熱潮不斷推進，許多人已經開始沉浸在規劃下半年旅行的期待中，準備帶上家人或約上三五好友，展開一趟洗滌身心的異國之旅。不過對於精打細算的旅人來說，近期有一個關鍵訊息需要格外留心，受到航空成本調整影響，8月9日起燃油附加費將隨之調漲，這也意味著未來的機票支出即將增加。為了讓大家能趕在旅費變貴之前安心鎖定行程，線上旅遊平台 Trip.com 趁著父親節到來，推出了實用的快閃優惠，為廣大旅客與爸爸們守住荷包。

▲Trip.com 父親節快閃促銷提供飯店88折優惠。圖／ Trip.com 提供；窩客島編輯李維唐整理



鎖定快閃時段與優惠細節

這場「爸氣抗漲」快閃活動的時間從即日起一直持續到8月8日晚間11點59分止。平台特別在即日起至8月7日的每天晚間8點，於指定頁面準時釋出雙重折扣代碼。內容直接針對出遊的核心需求，只要購買機票單筆滿8,888元就能直接折抵888元；而在預訂飯店方面，則推出88折的住宿優惠，單筆最高可折抵300元，幫旅人在旅程起點就省下不少預算。

▲Trip.com 專案合作飯店溫馨舒適的住宿空間環境。圖／ Trip.com 提供；窩客島編輯李維唐整理

搶券機制與結帳注意事項

想順利搶下這筆折扣，掌握領取與使用的規則至關重要。每天晚間8點領取的優惠代碼，最晚可以延續使用至8月8日晚間11點59分。活動期間內每位用戶限享用一次優惠，最需要留意的是平台採用先結帳先贏的模式。僅將優惠券領取至帳戶並不代表成功保住折扣，唯有率先完成預訂並完成結帳手續的旅客才能確實享受到優惠，數量有限，用完即止。

▲Trip.com父親節快閃促銷，飯店內設有豐富的親子娛樂設施適合全家同樂。圖／ Trip.com 提供；窩客島編輯李維唐整理

龐大服務網絡與旅途保障

作為跨足48個國家與地區的旅遊平台， Trip.com 提供了包含27種語言與44種當地貨幣的便利服務體驗。平台整合了豐富的資源，擁有超過170萬間飯店選項以及680多家航空公司營運的航班，網絡涵蓋全球220個國家與地區的3,500座機場，並提供超過35萬個景點與旅遊產品。搭配24小時全年無休的多語言客服，讓旅人在享受折扣之餘，也能從行程規劃到實際出發都擁有堅實的後盾，輕鬆開啟美好的探索旅程。

▲Trip.com 父親節快閃促銷提供機票滿額限折888元優惠。圖／ Trip.com 提供；窩客島編輯李維唐整理





Trip.com 爸氣抗漲 快閃促銷活動

活動時間：即日起至 2026 年 8 月 8 日晚間11點59分止（搶券時間為即日起至8月7日每日晚間8點）

活動內容：

機票抗漲折抵：單筆滿 8,888元 現折 888元

酒店訂房優惠：享88折 優惠（最高折抵 300元）

活動專屬頁面 https://tw.trip.com/sale/w/4823/flight-deals.html?locale=zh-TW

掌握了這波難得的機票折扣之後，接著來看看還有哪些不可錯過的旅遊行程與熱門景點規劃

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