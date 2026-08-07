240元爽吃米其林燒肉！台南神級㕩肉舖聯名和牛十図進駐台北大安區，搶攻必吃美食清單。

台南米其林推薦燒肉㕩肉舖旗下定食品牌Okawari首度北上，攜手和牛十図於大安區推出240元起平價和牛丼。資深編輯李維唐表示，名店手藝結合頂級肉源，成功打破和牛高不可攀的刻板印象。

在台南赤崁樓周邊蜿蜒的老巷弄裡，有一棟靜靜矗立的百年老宅。夜幕低垂時，這裡總散發著迷人的炭火香氣。這正是被無數饕客封為台南最難訂燒肉店的㕩肉舖 Pankoko。店家憑藉著對日本飛驒牛一頭買的堅持與精湛代烤手藝，從2022年起連續3年獲得米其林指南肯定。過往為了這一口極致美饌，台北饕客總得在每月1號準時守在電腦前搶訂，甚至專程搭乘高鐵南下尋味。如今這份頂級肉食記憶不必再遠求，㕩肉舖旗下主打親民風格的定食品牌 Okawari 㕩の食事処正式跨出台南展店，首站落腳台北大安區，讓大家以240元的平實價格，就能享受有著米其林血統的和牛饗宴。



▲和牛十図攜手Okawari於台北開立聯名店，完美融合作者職人燒烤工藝與頂級和牛源頭優勢。 圖／和牛十図×Okawari提供；窩客島編輯李維唐整理

▲招牌和牛牛排丼鋪滿厚切熟成牛肉，高雅油脂甘甜搭配溏心蛋與山葵展現豐富風味層次。 圖／和牛十図×Okawari提供；窩客島編輯李維唐整理

買肉買出來的深厚交情，讓頂級和牛走進日常餐桌

在日文裡，Okawari 代表著再來一碗的心意，品牌創立初衷就是想把原本高不可攀的燒肉體驗，轉化為天天都能安心享用的日常料理。這次北上首店能順利落腳台北大安區敦化南路巷弄，源於一段買肉買出來的深厚情誼。㕩肉舖創辦人黃子軒多年來專注於把和牛烤進米其林推薦名單；而全台最大和牛進口商和牛十図的董事長謝德立，則長年引進澤井牧場等日本頂級 A5 和牛。一位是極致追求美味的燒肉職人，一位是最懂頂級牛肉源頭的進口商，兩人因對肉質的堅持成為好友。為了打破和牛總是昂貴難親近的刻板印象，雙方攜手在和牛十図安和店推出聯名定食，用最好的肉搭配最熟練的手藝，開啟台北肉食愛好者的美味新篇章。



▲飽滿生蛋黃橫臥在香氣逼人的壽喜燒和牛肉片上，入口滿是濃郁蛋香與極致肉汁的雙重享受。 圖／和牛十図×Okawari提供；窩客島編輯李維唐整理

蔬果慢火熬煮靈魂醬汁，交織舌尖上的多重韻味

走進店內，靈魂主角首推招牌和牛牛肉丼。師傅將薄切和牛肉片裹上經過無數次嘗試、採用蔬果慢火熬煮而成的靈魂醬汁，大口咬下，肉香與自然的甘甜醬香瞬間在口中鋪展開來。除了經典原味，還能搭配爽脆泡菜或是濃郁炙燒起司，讓每一口都有不同的驚喜。偏好厚實咬勁與豐潤脂香的饕客，則不能錯過和牛牛排丼，高雅的油脂甘甜與如絲綢般順滑的化口性，展現出和牛獨有的迷人魅力。



▲多汁厚實的和牛漢堡排佐以日式蔬果風味咖哩，拌入熱騰騰白飯與溫潤蛋液堪稱絕配美味。 圖／和牛十図×Okawari提供；窩客島編輯李維唐整理

滑順金黃蛋液包覆熱飯，暖心烏龍麵與精緻甜點完美收尾

另一道讓人欲罷不力的功夫料理，是極具儀式感的月見和牛肉燥飯。細火慢燉的和牛肉燥將香濃牛脂與膠質完全釋放到醬汁中，上桌時輕輕劃破頂層的生食級金黃蛋黃，看著濃郁蛋液包覆著熱騰騰白飯，鹹香回甘的滑順口感逼人不停扒飯。若想尋求一份暖胃的溫柔，和牛牛肉出汁烏龍麵以清澈富有層次的日式高湯襯托和牛鮮甜，Q彈麵條吸飽高湯精華。此外，菜單亦貼心保留豬肉、雞肉、咖哩以及限量十図和牛香腸，最後再以一片濃郁的巴斯克蛋糕劃下句點，讓整趟用餐過程充滿儀式感與滿足感。



▲人氣必點月見和牛肉燥飯鋪滿新鮮蔥花，劃破中央金黃蛋液伴隨香濃膠質，令人食指大動。 圖／和牛十図×Okawari提供；窩客島編輯李維唐整理





和牛十図 × Okawari 聯名店（和牛十図安和店）

店家地址： 臺北市大安區敦化南路二段63巷54弄1號

和牛十図 官方網站： https://tenzou.com.tw/





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