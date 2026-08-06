你的個資安全嗎？全台700萬人都在用的「EZ WAY」爭議懶人包，海外網購紙本報關流程先收。

便利的網購App卻成了涉爭議的戰場？編輯王瀅瀅表示，網購族到底該怎麼保護自己的權益，這次必須一次看懂！

隨著海外網購日漸普及，不管是淘寶撿便宜、韓國連線買衣服，還是亞馬遜搶限量商品，按幾個按鍵就能將戰利品寄回台灣，已是許多人的生活日常。不過近期跨境網購實名認證App「EZ WAY易利委」卻陷入風口浪尖，從個資管理疑慮、業者收費轉嫁問題，一路延燒到誤買商品遭重罰，引爆大量網購族的熱烈討論與集體不安，甚至讓不少民眾開始思考，是不是回歸古早味的紙本報關反而比較安心。

▲近期EZ WAY爆出個資與收費爭議，讓不少習慣線上報關的網購族感到相當焦慮。

你一定也用過的EZ WAY到底是什麼？

到底這個大家手機裡都有的「EZ WAY」是何方神聖？時間回到2018年，過去民眾進口海外商品只能走繁瑣的紙本委任流程，需要隨時把身分證影本給報關行，導致冒名與虛報案件頻傳。關務署為了鬆綁法規並提升通關效率，推動線上委任機制，由前身為財政部任務編組、現為財政部持股逾三成的民營上市企業「關貿公司」建置了這款App。民眾只要完成手機號碼與身分證綁定，當包裹抵台收到推播通知時，在畫面上確認無誤並點選「申報相符」，海關就能迅速放行，目前每月包辦全台高達七成的快遞簡易申報案件，註冊人數更是破700萬。

▲只要在App上輕點申報相符，海關就能快速處理包裹，目前處理了全台七成的快遞申報。

獨佔營運與踩雷罰款引爆火線

然而這款方便的軟體近期卻遭到立委與網友發聲質疑。爭議焦點之一在於關貿公司雖由財政部擔任最大股東，但本質上仍屬民營企業，掌握全台700多萬人的敏感個資，讓大眾質疑私人公司掌控個人資訊的合理性；同時，關貿公司向報關業者收取服務費與確認費的商業模式，也被質疑最終會羊毛出在羊身上，轉嫁成消費者的負擔。更讓買家心驚膽顫的是系統缺乏法規預警，有人隨手買了潔牙配件，卻因觸犯醫療器材相關法規而面臨最高百萬元的巨額罰鍰。

對此關務署澄清，法規並未限定由單一軟體壟斷，任何符合安全規範的業者皆可開發，且EZ WAY已通過國際ISO認證與嚴格的國家級防護，確保防範個資外洩；不過關務署也承諾，將會在未來三個月內評估將系統收歸公營的可行性，並跨部會合作新增法規提示功能，降低民眾誤踩法規紅線的風險。

▲面對各界質疑，關務署承諾在三個月內評估收歸公營並加入商品法規預警機制。

不裝App也能報關的替代方案

如果你對線上APP疑慮未消，其實政府一直有保留傳統的申報途徑。不使用EZ WAY的消費者，可以選擇透過海關官網使用自然人憑證進行線上授權，或是走最原始的「紙本委任」路線。只要填妥個資委任書、附上身分證影本以及購物的訂單明細，寄交給負責營運該包裹的報關業者，同樣能完成通關手續。雖然耗費的時間較長且過程較為繁瑣，但對於非常在乎個資流向的民眾來說，不失為另一個按部就班的安心選項。

紙本報關作業步驟 接獲通關通知：海外包裹抵台後，若未透過 App 進行線上委任，承運的報關業者或物流公司（如 DHL、FedEx、順豐、中華郵政等）會主動透過簡訊、Email 或郵寄方式發出報關通知。 下載並填寫「個案委任書」：至財政部關務署官網下載通用格式（或使用報關行提供的專用範本），清楚填寫進口人姓名、身分證字號、聯絡地址、電話及該筆包裹的「提單號碼（Tracking No.）」，並於文末親自簽名或蓋章。 準備身分與購買證明文件：影印身分證正反面，並附上該筆海外購物的訂單截圖或商業發票明細（需清楚顯示商品名稱、數量與購買金額）。 回傳或寄送文件給報關行：依報關業者要求的管道（Email 掃描檔、傳真，或限時掛號郵寄正本），將個案委任書、身分證影本與訂單明細一併交付。 人工審查與繳稅放行：報關行收到文件後會人工輸入海關系統辦理通關。若商品超過完稅價格 2,000 元限制，需補繳關稅後由物流送達並代收稅款，無違規者即可順利清關。 紙本報關注意事項 採「一單一委任」制：紙本委任無法一次性綁定，每次有新的海外包裹進口，都必須針對該筆提單重新填寫並提供一份全新的個案委任書。

耗費時間較長：因為包含寄送文件與海關人工審核流程，清關時間通常會比線上App認證多出3至7個工作天，包裹會在海關倉庫暫存等待。

身分證影本可加註警語：為保護個人資料，建議在身分證影本空白處手寫畫線註記「本影本僅供XX報關行辦理海關通關委任使用，他用無效」，注意字跡請勿遮蓋到姓名與身分證字號等關鍵資訊。

留意滯留與倉租費用：若接獲通知後遲遲未回傳紙本文件，包裹會卡在海關倉庫；拖延過久可能產生額外保管費，甚至面臨被退運回發貨地的風險。



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