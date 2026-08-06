想遠離城市喧囂，不妨走進山林與海岸，展開一場結合美景、美食與慢生活的療癒旅程。





從桃園復興山區的景觀咖啡、陽明山森林玻璃屋、北海岸海景咖啡館，到三芝花園秘境、關子嶺庭園美食、台中高空景觀餐廳，每一處都擁有獨特景致與迷人氛圍。無論是在群山環抱中品味精品咖啡、欣賞遼闊海景享受手作甜點，或大啖特色料理、欣賞城市夜景，都能讓身心徹底放鬆。本篇精選全台人氣景觀餐廳與咖啡秘境，帶你收藏山海美景、享受在地風味，在一杯咖啡、一頓美食與一片風景中，感受旅行最純粹的美好。





漫遊桃園山林秘境，品咖啡賞美景體驗復興部落慢生活

座落於桃園市復興區丸山部落的山林間，是一處結合景觀咖啡、自然生態與休閒體驗的山林園區，希望來到這裡的每位旅人，都能放慢腳步，在群山環抱中享受片刻寧靜，感受大自然最純粹的美好。園區依山而建，擁有遼闊視野與四季不同的山林景色，無論是綠意盎然的春夏、雲霧繚繞的秋冬，或是夕陽灑落山谷的黃昏時刻，都讓人流連忘返。除了提供精品咖啡、特色飲品、輕食及下午茶外，也規劃舒適的戶外空間，讓遊客能自在放鬆、欣賞風景，同時也培育鹿角蕨、多肉植物等特色植栽，並販售復興區在地小農的農特產品，希望讓更多人認識這片土地的美好，同時與在地小農合作推出農事體驗活動，讓遊客透過親身參與，感受農村生活、認識在地文化，體驗人與土地最真實的連結。

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丸山咖啡 地址 : 桃園市復興區丸山2鄰8之1 電話 : 03-382-5440

▲座落於桃園市復興區，是一處結合景觀咖啡、自然生態與休閒體驗的山林園區。

隱身陽明山森林秘境，白色玻璃屋打造山林美食饗宴

▲隱身於陽明山群巒之中，以白色溫室玻璃建築勾勒出宛如童話故事般的森林小屋。

甫開幕即榮獲世界四大設計獎之一的日本Good Design Award，好樣秘境至今仍是設計圈人士品味美食與生活的首選之地。隱身於陽明山群巒之中，以白色溫室玻璃建築勾勒出宛如童話故事般的森林小屋，為山林注入靜謐而詩意的存在。好樣秘境堅持從零開始自製餐點，並於花園中親手栽種香草與山林植物，結合在地食材與豐富滋味，烹調出純粹自然的歐亞料理，用在家用餐般溫暖、真誠的心意款待每位造訪好樣秘境的旅人。此外，好樣秘境亦長期投入陽明山國家公園遊蕩犬貓數量控制，持續推動TNR計畫，用餐之餘，訪客也能在小花園中與親人的貓咪互動，進一步認識並支持認養行動，讓美食與關懷在山林間持續發生。info好樣秘境 地址：台北市士林區菁山路136-1號 電話 : 02-2862-6488

北海岸預約制咖啡秘境，手沖三款咖啡慢享療癒海景時光

▲藏身北海岸是一間以手沖咖啡體驗為主的預約制空間，沒有匆忙喧囂，只有咖啡香與悠閒時光。

藏身北海岸一隅的鵵Rabbird，是一間以手沖咖啡體驗為主的預約制咖啡空間，沒有匆忙喧囂，只有咖啡香與悠閒時光。採IG私訊預約，開放時間為13:00－18:30，每人入場費350元，包含咖啡師精心沖煮的手沖咖啡，品飲3款不同風味咖啡豆，並搭配一片太妃糖巧克力；幸運的話，還有機會品嚐到5種咖啡豆。若不喝咖啡，預約時提前告知，也會貼心準備無咖啡因飲品，可選擇茶類。每次體驗限時 2 小時，若現場座位充裕，也能自在多停留片刻。每日另提供手作甜點，每份150元，很適合搭配咖啡一同享用，享受一場專屬於風味與慢生活的午後時光。info鵵Rabbird 地址 : 新北市石門區富基里崁子腳路18-2號 電話 : 請透過Instagram私訊預約

北海岸伊薩卡花園，漫遊藝術花園享受咖啡與慢生活美學

坐落於新北市三芝鄉綠意環繞的北海岸山林間，伊薩卡花園是一處融合咖啡、美食、藝術與自然景觀的生活美學空間。2025年9月由深耕淺水灣近30年的知名品牌「海洋深呼吸」，攜手國際級雕塑藝術家賴哲祥共同打造，以「慢生活、美感體驗」為核心理念，將花園景觀、藝術創作與餐飲體驗巧妙結合。園區規劃戶外雕塑作品、綠意庭園及舒適休憩空間，旅人可一邊品味咖啡、特色餐點與下午茶，一邊欣賞藝術作品與北海岸自然風光，感受悠閒自在的生活節奏。無論是週末出遊、情侶約會、親子同遊或藝術愛好者，都能在這座兼具花園、美術館與景觀餐廳特色的療癒秘境中，享受自然、人文與美食交織的美好時光。

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伊薩卡花園 地址 : 新北市三芝區新庄里126之1號 電話：02-8635-1938



▲坐落於北海岸三芝鄉間，是一處融合咖啡、美食、藝術與自然景觀的療癒空間。

坐擁無敵海景第一排，咖啡甜點共譜北海岸慢時光

▲大片落地窗將蔚藍海景盡收眼底，伴隨海風與浪濤聲，營造出療癒而靜謐的氛圍。

坐落於海岸第一排的我們在海邊，是一間將咖啡、甜點與無敵海景結合的預約制咖啡館。大片落地窗將蔚藍海景盡收眼底，伴隨海風與浪濤聲，營造出療癒而靜謐的氛圍，無論晴天或陰雨，都能感受不同層次的海岸風情，是許多人專程造訪的賞海秘境。店內以「咖啡＋甜點套餐」為主，提供手沖咖啡搭配精選蛋糕，也可選擇其他飲品，讓風味與景色相互襯托。由於空間採工業風設計，並保留貼近海岸的開放視野，因此未開放12歲以下兒童預約（0～9 個月嬰兒除外）。內用採預約制、限時2小時，可攜帶寵物（需使用推車或提籃），座位由現場安排，希望讓每位旅人都能在舒適的節奏中，享受一場被海景與咖啡療癒的午後時光。info我們在海邊 地址 : 新北市三芝區後厝里北勢子12-1號 電話 : 0972-273-988

三芝海景第一排！海邊灶咖陪你把週末交給海風

▲緊鄰海岸線，坐擁一望無際的無敵海景，隨手一拍都是美景

想逃離城市喧囂，位在三芝淺水灣的「海邊灶咖 Ocean Kitchen」是週末小旅行的最佳解答。緊鄰海岸線，坐擁一望無際的無敵海景，隨手一拍都是明信片般的大片；空間溫暖愜意，是能讓人慢下來、待上一整個午後的好地方。從早午餐、暖心餐食到咖啡、特調飲品、微醺調酒與療癒甜點一應俱全，不論想悠閒放空還是小酌談心都合拍。更棒的是這裡寵物友善，能帶著毛小孩一起吹海風、享受悠閒時光。假日人潮總是滿滿，記得提前訂位，才能和親朋好友、毛孩一起，把這片海景與好味道通通收進口袋。Info海邊灶咖 地址 : 新北市三芝區北勢子19-1號 電話 : 02-2636-9816

陽明山上的絕美餐桌！菁艷景觀餐廳讓江浙菜配台北夜景

▲將傳統風味與在地文化細膩融合，招牌極品東坡肉肥而不膩、入口即化。

在陽明山國家公園的綠意環抱下，坐落紗帽山畔的「菁艷景觀餐廳」，隸屬陽明溫泉渡假村，坐擁俯瞰落日晚霞與台北夜景的絕佳視野。餐廳深耕精緻江浙菜系，將傳統風味與在地文化細膩融合，招牌「極品東坡肉」肥而不膩、入口即化，搭配荷葉夾與蒜苗絲更是一絕；塔香松阪豬、白鯧米粉鍋、酸菜白肉鍋等經典手路菜，道道端出令人回味的溫暖幸福。伴著繚繞山嵐與滿山蒼翠，不論家庭聚餐、浪漫約會或商務宴請，菁艷都以最地道的江浙美食與頂級視覺饗宴，為你獻上一場舌尖與心靈同時被療癒的極致盛宴。用餐後還能順遊園區、泡湯放鬆，讓這趟山中之旅更加圓滿。Info菁艷景觀餐廳 地址 : 台北市士林區菁山路101巷71弄16號 電話 : 02-2862-5116

拉拉山必訪景觀咖啡，木蘭咖啡飽覽山景品味慢活時光

木蘭咖啡位於桃園市復興區山林環抱的自然秘境中，擁有遼闊山景與舒適悠閒的用餐空間，是許多旅人前往拉拉山途中喜愛停留的休憩據點，店內提供精品咖啡、特色飲品、手作甜點及精緻餐食，其中每日限量供應的手作蛋糕更深受顧客喜愛。沿著蜿蜒山路駛入復興區，映入眼簾的是層層山巒與豐富綠意。來到木蘭咖啡，不僅能品嚐用心製作的餐點與甜點，更能在群山環繞的景色中放慢步調，享受一杯咖啡的悠閒時光。無論是週末出遊、家庭聚會或好友小旅行，木蘭咖啡都是感受桃園山林魅力與慢活氛圍的理想選擇。

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木蘭咖啡 地址 : 桃園市復興區奎輝里羅馬路三段309號 電話：0976-919-892

▲不僅能品嚐用心製作的餐點與甜點，更在群山環繞中享受一杯咖啡的悠閒時光。

關子嶺晨曦庭園美食，必吃甕缸雞茶油雞享受庭園饗宴

位於關子嶺風景區的晨曦庭園美食，以招牌現烤甕缸雞、茶油雞聞名，是不少旅客造訪關子嶺時必吃的人氣餐廳。甕缸雞採現點現烤方式，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；茶油雞則散發濃郁茶油香氣，風味醇厚，深受饕客喜愛。餐廳採庭園式設計，擁有寬敞草皮與舒適用餐空間，讓大人悠閒用餐、孩子自在活動，非常適合家庭聚餐、好友聚會及團體宴席。館內另設有冷氣包廂，可提供舒適的聚餐環境，並備有免費停車場，開車前往也十分便利。無論是泡完關子嶺泥漿溫泉，或規劃台南一日遊行程，都很適合到晨曦庭園美食品嚐特色料理，享受美食與庭園景致兼具的愜意時光。

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晨曦庭園 地址 : 台南市白河區仙草里2號 電話：06-685-0898 ▲以招牌現烤甕缸雞、茶油雞聞名，是不少旅客造訪關子嶺時必吃的人氣餐廳。