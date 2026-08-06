想遠離城市喧囂，不妨走進山林與海岸，展開一場結合美景、美食與慢生活的療癒旅程。
從桃園復興山區的景觀咖啡、陽明山森林玻璃屋、北海岸海景咖啡館，到三芝花園秘境、關子嶺庭園美食、台中高空景觀餐廳，每一處都擁有獨特景致與迷人氛圍。無論是在群山環抱中品味精品咖啡、欣賞遼闊海景享受手作甜點，或大啖特色料理、欣賞城市夜景，都能讓身心徹底放鬆。本篇精選全台人氣景觀餐廳與咖啡秘境，帶你收藏山海美景、享受在地風味，在一杯咖啡、一頓美食與一片風景中，感受旅行最純粹的美好。
漫遊桃園山林秘境，品咖啡賞美景體驗復興部落慢生活
座落於桃園市復興區丸山部落的山林間，是一處結合景觀咖啡、自然生態與休閒體驗的山林園區，希望來到這裡的每位旅人，都能放慢腳步，在群山環抱中享受片刻寧靜，感受大自然最純粹的美好。園區依山而建，擁有遼闊視野與四季不同的山林景色，無論是綠意盎然的春夏、雲霧繚繞的秋冬，或是夕陽灑落山谷的黃昏時刻，都讓人流連忘返。除了提供精品咖啡、特色飲品、輕食及下午茶外，也規劃舒適的戶外空間，讓遊客能自在放鬆、欣賞風景，同時也培育鹿角蕨、多肉植物等特色植栽，並販售復興區在地小農的農特產品，希望讓更多人認識這片土地的美好，同時與在地小農合作推出農事體驗活動，讓遊客透過親身參與，感受農村生活、認識在地文化，體驗人與土地最真實的連結。
info
丸山咖啡 地址 : 桃園市復興區丸山2鄰8之1 電話 : 03-382-5440
隱身陽明山森林秘境，白色玻璃屋打造山林美食饗宴甫開幕即榮獲世界四大設計獎之一的日本Good Design Award，好樣秘境至今仍是設計圈人士品味美食與生活的首選之地。隱身於陽明山群巒之中，以白色溫室玻璃建築勾勒出宛如童話故事般的森林小屋，為山林注入靜謐而詩意的存在。好樣秘境堅持從零開始自製餐點，並於花園中親手栽種香草與山林植物，結合在地食材與豐富滋味，烹調出純粹自然的歐亞料理，用在家用餐般溫暖、真誠的心意款待每位造訪好樣秘境的旅人。此外，好樣秘境亦長期投入陽明山國家公園遊蕩犬貓數量控制，持續推動TNR計畫，用餐之餘，訪客也能在小花園中與親人的貓咪互動，進一步認識並支持認養行動，讓美食與關懷在山林間持續發生。
info
好樣秘境 地址：台北市士林區菁山路136-1號 電話 : 02-2862-6488
北海岸預約制咖啡秘境，手沖三款咖啡慢享療癒海景時光藏身北海岸一隅的鵵Rabbird，是一間以手沖咖啡體驗為主的預約制咖啡空間，沒有匆忙喧囂，只有咖啡香與悠閒時光。採IG私訊預約，開放時間為13:00－18:30，每人入場費350元，包含咖啡師精心沖煮的手沖咖啡，品飲3款不同風味咖啡豆，並搭配一片太妃糖巧克力；幸運的話，還有機會品嚐到5種咖啡豆。若不喝咖啡，預約時提前告知，也會貼心準備無咖啡因飲品，可選擇茶類。每次體驗限時 2 小時，若現場座位充裕，也能自在多停留片刻。每日另提供手作甜點，每份150元，很適合搭配咖啡一同享用，享受一場專屬於風味與慢生活的午後時光。
info
鵵Rabbird 地址 : 新北市石門區富基里崁子腳路18-2號 電話 : 請透過Instagram私訊預約
北海岸伊薩卡花園，漫遊藝術花園享受咖啡與慢生活美學
坐落於新北市三芝鄉綠意環繞的北海岸山林間，伊薩卡花園是一處融合咖啡、美食、藝術與自然景觀的生活美學空間。2025年9月由深耕淺水灣近30年的知名品牌「海洋深呼吸」，攜手國際級雕塑藝術家賴哲祥共同打造，以「慢生活、美感體驗」為核心理念，將花園景觀、藝術創作與餐飲體驗巧妙結合。園區規劃戶外雕塑作品、綠意庭園及舒適休憩空間，旅人可一邊品味咖啡、特色餐點與下午茶，一邊欣賞藝術作品與北海岸自然風光，感受悠閒自在的生活節奏。無論是週末出遊、情侶約會、親子同遊或藝術愛好者，都能在這座兼具花園、美術館與景觀餐廳特色的療癒秘境中，享受自然、人文與美食交織的美好時光。
info
伊薩卡花園 地址 : 新北市三芝區新庄里126之1號 電話：02-8635-1938
坐擁無敵海景第一排，咖啡甜點共譜北海岸慢時光坐落於海岸第一排的我們在海邊，是一間將咖啡、甜點與無敵海景結合的預約制咖啡館。大片落地窗將蔚藍海景盡收眼底，伴隨海風與浪濤聲，營造出療癒而靜謐的氛圍，無論晴天或陰雨，都能感受不同層次的海岸風情，是許多人專程造訪的賞海秘境。店內以「咖啡＋甜點套餐」為主，提供手沖咖啡搭配精選蛋糕，也可選擇其他飲品，讓風味與景色相互襯托。由於空間採工業風設計，並保留貼近海岸的開放視野，因此未開放12歲以下兒童預約（0～9 個月嬰兒除外）。內用採預約制、限時2小時，可攜帶寵物（需使用推車或提籃），座位由現場安排，希望讓每位旅人都能在舒適的節奏中，享受一場被海景與咖啡療癒的午後時光。
info
我們在海邊 地址 : 新北市三芝區後厝里北勢子12-1號 電話 : 0972-273-988
三芝海景第一排！海邊灶咖陪你把週末交給海風想逃離城市喧囂，位在三芝淺水灣的「海邊灶咖 Ocean Kitchen」是週末小旅行的最佳解答。緊鄰海岸線，坐擁一望無際的無敵海景，隨手一拍都是明信片般的大片；空間溫暖愜意，是能讓人慢下來、待上一整個午後的好地方。從早午餐、暖心餐食到咖啡、特調飲品、微醺調酒與療癒甜點一應俱全，不論想悠閒放空還是小酌談心都合拍。更棒的是這裡寵物友善，能帶著毛小孩一起吹海風、享受悠閒時光。假日人潮總是滿滿，記得提前訂位，才能和親朋好友、毛孩一起，把這片海景與好味道通通收進口袋。
Info
海邊灶咖 地址 : 新北市三芝區北勢子19-1號 電話 : 02-2636-9816
陽明山上的絕美餐桌！菁艷景觀餐廳讓江浙菜配台北夜景在陽明山國家公園的綠意環抱下，坐落紗帽山畔的「菁艷景觀餐廳」，隸屬陽明溫泉渡假村，坐擁俯瞰落日晚霞與台北夜景的絕佳視野。餐廳深耕精緻江浙菜系，將傳統風味與在地文化細膩融合，招牌「極品東坡肉」肥而不膩、入口即化，搭配荷葉夾與蒜苗絲更是一絕；塔香松阪豬、白鯧米粉鍋、酸菜白肉鍋等經典手路菜，道道端出令人回味的溫暖幸福。伴著繚繞山嵐與滿山蒼翠，不論家庭聚餐、浪漫約會或商務宴請，菁艷都以最地道的江浙美食與頂級視覺饗宴，為你獻上一場舌尖與心靈同時被療癒的極致盛宴。用餐後還能順遊園區、泡湯放鬆，讓這趟山中之旅更加圓滿。
Info
菁艷景觀餐廳 地址 : 台北市士林區菁山路101巷71弄16號 電話 : 02-2862-5116
拉拉山必訪景觀咖啡，木蘭咖啡飽覽山景品味慢活時光
木蘭咖啡位於桃園市復興區山林環抱的自然秘境中，擁有遼闊山景與舒適悠閒的用餐空間，是許多旅人前往拉拉山途中喜愛停留的休憩據點，店內提供精品咖啡、特色飲品、手作甜點及精緻餐食，其中每日限量供應的手作蛋糕更深受顧客喜愛。沿著蜿蜒山路駛入復興區，映入眼簾的是層層山巒與豐富綠意。來到木蘭咖啡，不僅能品嚐用心製作的餐點與甜點，更能在群山環繞的景色中放慢步調，享受一杯咖啡的悠閒時光。無論是週末出遊、家庭聚會或好友小旅行，木蘭咖啡都是感受桃園山林魅力與慢活氛圍的理想選擇。
info
木蘭咖啡 地址 : 桃園市復興區奎輝里羅馬路三段309號 電話：0976-919-892
關子嶺晨曦庭園美食，必吃甕缸雞茶油雞享受庭園饗宴
位於關子嶺風景區的晨曦庭園美食，以招牌現烤甕缸雞、茶油雞聞名，是不少旅客造訪關子嶺時必吃的人氣餐廳。甕缸雞採現點現烤方式，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；茶油雞則散發濃郁茶油香氣，風味醇厚，深受饕客喜愛。餐廳採庭園式設計，擁有寬敞草皮與舒適用餐空間，讓大人悠閒用餐、孩子自在活動，非常適合家庭聚餐、好友聚會及團體宴席。館內另設有冷氣包廂，可提供舒適的聚餐環境，並備有免費停車場，開車前往也十分便利。無論是泡完關子嶺泥漿溫泉，或規劃台南一日遊行程，都很適合到晨曦庭園美食品嚐特色料理，享受美食與庭園景致兼具的愜意時光。
info
晨曦庭園 地址 : 台南市白河區仙草里2號 電話：06-685-0898
36樓高空景觀餐廳！屾沐收藏台中最美天際線
Info
屾沐Sunmood 36F 景觀餐廳 地址 : 台中市南區忠明南路787號36樓 電話 : 04-2265-2868