松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。

松菸史努比免費入場！走進史努比的藝術人生台北場8/6登場，編輯鄭亦庭表示：雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃超可愛。
史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。
2大史努比作品於台北松菸首度亮相次一進入松菸史努比展場內，就能看到史努比在黃色小鴨上的巨型公仔打卡點，現場集結 Superfiction、霍夫曼、人申二等藝術家作品，將獨特藝術風格融入史努比，其中更有台北展首度公開亮相的日本藝術家崔雅喜《影之律動》、《普普遊行》兩件作品，分別作為台北與高雄快閃小巡迴的主視覺，台北場也將《影之律動》作爲會場背景。
松菸史努比展巨型打卡點必拍松菸史努比展還有韓國潮流指標團體 SUPERFICTION 創作的《BIG SNOOPY》巨型公仔打卡點與兩幅新登場的畫作，此外，必拍人申二「雨中的歐拉夫」，一旁還有特別為這次快閃制作的雨中的歐拉夫動畫，史努比粉絕對要來朝聖。
超過100款史努比周邊獨家開賣除了史努比聯名藝術作品必拍，松菸史努比快閃巡迴展更限定開賣超過100 款《花生漫畫》獨家商品、藝術家聯名周邊，包括藝術家聯名磁吸小燈箱、甜甜鑰匙圈、史努比吸管保溫瓶等，推薦必買人申二聯名的「雨中的歐拉夫絨毛娃娃」，歐拉夫耳朵可以手動上下調整超可愛；而最經典的史努鴨比、《BIG SNOOPY》兩款限量公仔，也能在松菸史努比展搶購。
史努比台北站周邊新品推薦台北站周邊新品必買藝術家聯名娃娃第二彈「崔雅喜 X 耳朵飛飛史努比」，史努比穿上藝術家經典線條襯衫、戴上墨鏡，娃娃還加入可互動的耳朵設計，只要輕按史努比腹部，招牌耳朵就會瞬間飛起，另外還有三色史努比娃娃，手手附有磁鐵能讓史努比摸臉、牽手，加上藝術家系列金屬書籤、史努比氣噗噗模樣的托特包，超可愛史努比周邊讓粉絲們通通都想帶回家。
走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）
開放時間：10：00 – 18：00
快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠
走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 高雄站快閃日期：2026/07/03(五)– 2026/09/28(一)
開放時間： 11：00 – 22：00
快閃地點：新光三越 高雄左營店 10樓 （高雄市左營區高鐵路123號10樓）
來逛松菸史努比，也要衝松菸展覽、松菸快閃店
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