松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。

松菸史努比免費入場！走進史努比的藝術人生台北場8/6登場，編輯鄭亦庭表示：雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃超可愛。

史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。



▲史努比粉衝松菸！「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸史努比展必拍！人申二「雨中的歐拉夫」畫作，以及特別制作的雨中的歐拉夫動畫。(攝影：鄭亦庭)





2大史努比作品於台北松菸首度亮相次

▲松菸史努比展必拍！日本藝術家崔雅喜作品《影之律動》、《普普遊行》於台北松菸首度亮相。(攝影：鄭亦庭)





松菸史努比展巨型打卡點必拍

▲松菸史努比展必拍！韓國潮流團隊 SUPERFICTION 創作的《BIG SNOOPY》、畫作於松菸史努比登場。(攝影：鄭亦庭)





超過100款史努比周邊獨家開賣

▲松菸史努比快閃展開賣人申二聯名「雨中的歐拉夫絨毛娃娃」，可調式耳朵超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲史努比台北站周邊新品！手部附有磁鐵的三色史努比娃娃，可以讓史努比摸臉、牽手。(攝影：鄭亦庭)





史努比台北站周邊新品推薦

▲松菸史努比台北站周邊新品必買！崔雅喜 X 耳朵飛飛史努比娃娃新登場，按壓腹部招牌耳朵就會瞬間飛起。(攝影：鄭亦庭)



▲史努比台北站周邊新品！史努比氣噗噗托特包、史努比證件套。(攝影：鄭亦庭)





走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站

走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 高雄站

來逛松菸史努比，也要衝松菸展覽、松菸快閃店

一進入松菸史努比展場內，就能看到史努比在黃色小鴨上的巨型公仔打卡點，現場集結 Superfiction、霍夫曼、人申二等藝術家作品，將獨特藝術風格融入史努比，其中更有台北展首度公開亮相的日本藝術家崔雅喜《影之律動》、《普普遊行》兩件作品，分別作為台北與高雄快閃小巡迴的主視覺，台北場也將《影之律動》作爲會場背景。松菸史努比展還有韓國潮流指標團體 SUPERFICTION 創作的《BIG SNOOPY》巨型公仔打卡點與兩幅新登場的畫作，此外，必拍人申二「雨中的歐拉夫」，一旁還有特別為這次快閃制作的雨中的歐拉夫動畫，史努比粉絕對要來朝聖。除了史努比聯名藝術作品必拍，松菸史努比快閃巡迴展更限定開賣超過100 款《花生漫畫》獨家商品、藝術家聯名周邊，包括藝術家聯名磁吸小燈箱、甜甜鑰匙圈、史努比吸管保溫瓶等，推薦必買人申二聯名的「雨中的歐拉夫絨毛娃娃」，歐拉夫耳朵可以手動上下調整超可愛；而最經典的史努鴨比、《BIG SNOOPY》兩款限量公仔，也能在松菸史努比展搶購。台北站周邊新品必買藝術家聯名娃娃第二彈「崔雅喜 X 耳朵飛飛史努比」，史努比穿上藝術家經典線條襯衫、戴上墨鏡，娃娃還加入可互動的耳朵設計，只要輕按史努比腹部，招牌耳朵就會瞬間飛起，另外還有三色史努比娃娃，手手附有磁鐵能讓史努比摸臉、牽手，加上藝術家系列金屬書籤、史努比氣噗噗模樣的托特包，超可愛史努比周邊讓粉絲們通通都想帶回家。快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）開放時間：10：00 – 18：00快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠快閃日期：2026/07/03(五)– 2026/09/28(一)開放時間： 11：00 – 22：00快閃地點：新光三越 高雄左營店 10樓 （高雄市左營區高鐵路123號10樓）

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更多 走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站 照片：

▲松菸史努比快閃展現場限量開賣經典史努鴨比、《BIG SNOOPY》兩款限定公仔，史努比收藏家必買周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸史努比免費入場！史努比藝術家聯名系列周邊新登場，史努比地毯、絨毛玩偶、鑰匙圈都要。

▲史努比粉衝松菸！「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸。(攝影：鄭亦庭)

