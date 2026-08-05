7-ELEVEN獨家開賣小美冰立FUN冰磚杯爽沁檸檬！限定價39元特調氣泡水超解膩。

炎夏消暑冰品再進化，小美推出全新冰立FUN冰磚杯爽沁檸檬，以晶透幾何冰磚打造爽脆碎冰與細緻冰沙的多重口感。資深編輯李維唐表示，這款產品打破傳統吃法，極具特調混搭潛力，預計將掀起一波超商DIY飲品熱潮。
高溫持續攀升的盛夏時節，消暑冰品的選擇不再侷限於傳統冰棒或桶裝冰淇淋。知名冰品品牌小美近期顛覆大眾對傳統冰品的既定印象，推出全新概念產品小美冰立FUN冰磚杯，首波以爽沁檸檬風味強勢登場，將酸甜果香濃縮至一顆顆晶透立體的幾何冰磚當中，為夏季冰品市場注入全新的視覺與味覺體驗。
獨家幾何冰磚設計打造漸進式爽脆口感
這款全新登場的爽沁檸檬冰磚杯，在口感表現上展現獨特工藝。消費者一口咬下時，齒間能立即感受到介於爽脆碎冰與細緻冰沙之間的豐富層次，隨後冰磚在舌尖迅速化開，釋放出鮮明且優雅的清新檸檬香氣。漸進式的酸甜風味在口中層層舒展，帶來俐落且不黏膩的清涼體感，成功喚醒沉悶的夏日味蕾。
解鎖多元混搭吃法翻轉超商飲品體驗
除了直接單吃作為解膩消暑的小點心之外，小巧的立方體冰磚設計更蘊含極高的搭配彈性。消費者能將冰磚直接加入氣泡水、無糖綠茶、美式咖啡或新鮮果汁當中，隨著冰磚融化逐步調整飲品風味，在家就能輕鬆調配出專屬的特調手搖飲，徹底打破既定吃法，滿足現代人追求新鮮感與個人化飲食的多元需求。
7-ELEVEN通路獨家開賣限時嚐鮮優惠
這款話題十足的冰品已正式於全台7-ELEVEN門市獨家上架，每杯定價為55元。為了讓更多消費者體驗獨特的冰磚魅力，品牌自2026年8月5日起至9月1日止推出限時優惠活動，活動期間享有每杯39元的嚐鮮折扣。追求沁涼口感與DIY趣味的民眾，不妨把握優惠期間前往超商搶先體驗。
小美冰立FUN冰磚杯－爽沁檸檬嚐鮮優惠活動
活動時間： 2026/8/5 ~ 2026/9/1
活動內容： 小美冰立FUN冰磚杯－爽沁檸檬定價55元/杯，活動期間享有嚐鮮價39元/杯。
全台7-ELEVEN門市獨家販售
吃完這款清爽解膩的冰磚之後，如果還想探索更多夏日消暑美食，不妨繼續看看這些話題店
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