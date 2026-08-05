7-ELEVEN獨家開賣小美冰立FUN冰磚杯爽沁檸檬！限定價39元特調氣泡水超解膩。

炎夏消暑冰品再進化，小美推出全新冰立FUN冰磚杯爽沁檸檬，以晶透幾何冰磚打造爽脆碎冰與細緻冰沙的多重口感。資深編輯李維唐表示，這款產品打破傳統吃法，極具特調混搭潛力，預計將掀起一波超商DIY飲品熱潮。

高溫持續攀升的盛夏時節，消暑冰品的選擇不再侷限於傳統冰棒或桶裝冰淇淋。知名冰品品牌小美近期顛覆大眾對傳統冰品的既定印象，推出全新概念產品小美冰立FUN冰磚杯，首波以爽沁檸檬風味強勢登場，將酸甜果香濃縮至一顆顆晶透立體的幾何冰磚當中，為夏季冰品市場注入全新的視覺與味覺體驗。

▲全新上市的小美冰立FUN冰磚杯爽沁檸檬，採用搶眼的黃藍配色包裝設計，幾何冰磚不僅能直接享用，加入美式咖啡中更能輕鬆打造極具層次的檸檬特調咖啡。 圖／小美提供；窩客島編輯李維唐整理



獨家幾何冰磚設計打造漸進式爽脆口感

這款全新登場的爽沁檸檬冰磚杯，在口感表現上展現獨特工藝。消費者一口咬下時，齒間能立即感受到介於爽脆碎冰與細緻冰沙之間的豐富層次，隨後冰磚在舌尖迅速化開，釋放出鮮明且優雅的清新檸檬香氣。漸進式的酸甜風味在口中層層舒展，帶來俐落且不黏膩的清涼體感，成功喚醒沉悶的夏日味蕾。

解鎖多元混搭吃法翻轉超商飲品體驗

除了直接單吃作為解膩消暑的小點心之外，小巧的立方體冰磚設計更蘊含極高的搭配彈性。消費者能將冰磚直接加入氣泡水、無糖綠茶、美式咖啡或新鮮果汁當中，隨著冰磚融化逐步調整飲品風味，在家就能輕鬆調配出專屬的特調手搖飲，徹底打破既定吃法，滿足現代人追求新鮮感與個人化飲食的多元需求。

▲將晶透的小美檸檬冰磚倒入氣泡水當中，隨著冰磚漸漸融化釋放酸甜果香，在家就能輕鬆完成一杯酸爽解膩又顏值極高的消暑氣泡特調飲品。 圖／小美提供；窩客島編輯李維唐整理

7-ELEVEN通路獨家開賣限時嚐鮮優惠

這款話題十足的冰品已正式於全台7-ELEVEN門市獨家上架，每杯定價為55元。為了讓更多消費者體驗獨特的冰磚魅力，品牌自2026年8月5日起至9月1日止推出限時優惠活動，活動期間享有每杯39元的嚐鮮折扣。追求沁涼口感與DIY趣味的民眾，不妨把握優惠期間前往超商搶先體驗。

▲小美冰立FUN冰磚杯主打小巧晶透的幾何立方體冰磚，杯裝設計隨手拿取超方便，滿滿一顆顆清新檸檬冰磚不論單吃或搭配提架情境都展現夏日滿滿活力。 圖／小美提供；窩客島編輯李維唐整理







小美冰立FUN冰磚杯－爽沁檸檬嚐鮮優惠活動

活動時間： 2026/8/5 ~ 2026/9/1

活動內容： 小美冰立FUN冰磚杯－爽沁檸檬定價55元/杯，活動期間享有嚐鮮價39元/杯。

全台7-ELEVEN門市獨家販售





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