2026文博會文化策展區在空總！五大展區月老互動、玩澡堂球池，超過200款選物超好逛。

2026臺灣文博會文化策展區！空總古蹟大樓5大展區、超過200款台灣風土選物周邊，編輯鄭亦庭表示：展區內結合台灣影視、音樂、漫畫等臺灣文化IP。

2026臺灣文博會不只買IP周邊小物！文博會除了集結原創IP的文創品牌區，即將於8月8在南港展覽館開放一般民眾入場外，文博會文化策展已經在空總國家文化基地搶先開展，今年以「第零位元」為年度主題，回應AI時代對人類創造力的重新思考，打造5大主題展區，結合臺灣文化IP延伸展區，更有超過200款台灣風土選物周邊，即日起展出至8月31日，快把握時間來逛展。



▲2026臺灣文博會文化策展區於空總國家文化基地古蹟大樓登場，5大主題展區結合台灣文化IP即日起至8/31開逛。(攝影：鄭亦庭)



▲2026臺灣文博會文化策展區以「第零位元」為主題策展，共有超過200款臺灣文化 IP、風土選物周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會文化策展區在空總登場

▲2026文博會《未來旅行社》展區以海線旅行為起點，在每個隔間打造時空訊號站。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會空總2樓必拍、必玩先看

▲2026文博會空總2樓必玩推薦！感知覺醒展區設置霞海城隍廟月老緣分調頻處，還能電話筒互動尋求處方籤。(攝影：鄭亦庭)





超過200款台灣風土文創商品

▲2026文博會文化策展區超過200款台灣文創商品，超可愛巷仔Niau托特包、打狗小怪獸吊飾。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會文化策展區必玩推薦！「Wake Up！感知覺醒」展區也有顏色、嗅覺、觸覺等五感互動裝置。(攝影：鄭亦庭)





2026臺灣文化創意博覽會 文化策展 展覽資訊

2026文博會文化策展區就在空總國家文化基地古蹟大樓，以「第零位元」主題規劃5大展區、橫跨兩層樓，首先在戶外區就有「不要急，你做得很好」地景藝術，將臺灣老宅花磚、空軍黑貓中隊轉化為感官地圖；進入古蹟大樓一樓首先來到《未來旅行社》展區，以海線旅行為起點打造時空訊號站，場內還結合火神的眼淚、聽海湧等多部熱門影集IP。2026文博會空總2樓必拍「人性封存 讀取 然後解壓縮」展區，以藍色、橘色方塊排列，在10個空間中分別搭配文字、音樂、漫畫等感官體驗，還有打造成澡堂的球池區，很多家長帶小朋友來玩，而「Wake Up！感知覺醒」展區則透過顏色、嗅覺、觸覺互動呈現，特別設置心事充電站、月老緣分調頻處等互動區，能與台北霞海城隍廟月老互動、用電話筒打電話解決煩惱超有趣。最後回到1樓出口處「回到明日前」，展區重現機場氛圍，以機場輸送帶、行李條設計展示台灣235件風土文創商品，從紅龜粿造型零錢包、香灰紙的書籤御守、新竹老書金屬書籤，到超可愛巷仔Niau托特包、高雄流行音樂中心的打狗小怪獸吊飾，通通都充滿台灣風情，最後一個展區「物演流形」以2126年未來視角觀看現在的世界，展場打造成6種居家情境，可以透過窗口從旁觀的角度觀看，而且展場中的小物真的有在販售，讓你展覽直接帶回家。展覽時間：即起至8月31日(一) 10:00-18:00展覽地點：空總國家文化基地古蹟大樓、戰情廣場（臺北市大安區仁愛路三段55號）

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更多 2026文博會文化策展區 照片：

▲2026臺灣文博會文化策展區於空總國家文化基地古蹟大樓登場，5大主題展區結合台灣文化IP即日起至8/31開逛。(攝影：鄭亦庭)

▲2026文博會空總2樓「人性封存」展區以藍色、橘色方塊排列，與音樂、文字結合更打造超可愛澡堂球池區。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會文化策展區「回到明日前」帶來235件台灣風土文創商品，紅龜粿零錢包等文創商品。(攝影：鄭亦庭)

