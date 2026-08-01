吃到飽控衝了！大師兄銷魂麵舖台中中友升級PLUS店，新湯品加碼開吃限量肉骨茶。

美食饕客又有全新用餐選擇，知名麵食品牌大師兄銷魂麵舖台中中友店於8月3日升級為PLUS店型，首度導入甜點飲料自助吧。資深編輯李維唐表示，這次升級不僅拉高了麵食體驗的價值感，全台指定門市同步推出的限量肉骨茶特餐，更是展現出品牌搶攻多元口味的極佳野心。

吃到飽控又有全新用餐選擇，知名麵食品牌大師兄銷魂麵舖持續進行品牌體驗進化，繼台中漢神洲際門市風光登場後，官方再度宣布兩大重磅喜訊。台中中友店於8月3日正式華麗蛻變為大師兄銷魂麵舖PLUS店型，現場除了保有品牌標誌性的銷魂拌麵與經典湯品外，更首度引進豐富的自助吧與全新套餐湯品，讓前往用餐的民眾可以享受甜點與飲料無限供應。同步為歡慶升級，全台指定6間門市也特別推出限量銷魂肉骨茶特餐，為全台灣的拉麵與麵食愛好者帶來無與倫比的雙重饗宴。

▲大師兄銷魂麵舖推出期間限量的銷魂肉骨茶特餐海報，主打三段慢熬濃郁胡椒蒜香與一乾一湯雙重美味。圖／大師兄銷魂麵舖提供；窩客島編輯李維唐整理



台中中友PLUS店新亮點，自助吧飲品甜點吃到飽

這次台中中友PLUS店的升級重點，莫過於滿足不同族群用餐習慣的全新自助吧設施。店內提供烏龍茶與雲映奶茶等冷飲，甜點部分則有古早味紅豆紫米，清涼解膩的愛玉，綠豆以及仙草等多種品項，實際供應項目依門市現場為主。民眾在品嚐香麻Q彈的銷魂拌麵之餘，還能來上一碗冰涼甜品或濃郁奶茶，大幅拉升整體用餐的豐富感與價值感。

▲台中中友PLUS店引進自助吧，提供各式甜點與冷飲自由取用。圖／大師兄銷魂麵舖提供；窩客島編輯李維唐整理

湯頭深度再進化，蒜頭雞湯與濃郁海鮮蝦湯強勢登場

除了無限量供應的自助吧之外，台中中友PLUS店也推出了兩款全新套餐湯品，為湯控族群帶來更具層次的風味組合。「蒜頭雞湯」以香醇雞湯為底，加入蒜頭歷經細火慢熬，入口溫潤順口且帶有自然蒜香。「濃郁海鮮蝦湯」則耗費工序，選用蝦殼，蝦頭與豬大骨長時間熬煮，將大海的鮮甜與骨髓精華濃縮於一碗之中，呈現醇厚且層次分明的鮮香風味。

▲台中中友PLUS店全新登場的蒜頭雞湯套餐，湯頭溫潤且帶有豐富蒜香。圖／大師兄銷魂麵舖提供；窩客島編輯李維唐整理



全台6指定門市限量搶開吃，新加坡國寶級銷魂肉骨茶

饕客們引頸期盼的新品銷魂肉骨茶特餐，於8月3日起在信義，芝山，SOGO，K區，北車，新莊等6間指定門市同步開賣。湯頭經過慢火三段式熬煮，呈現出強烈有勁的胡椒蒜香，搭配鮮嫩牛肉片，高麗菜，靈魂蒜泥與蔥花，重現進化版的新加坡國寶風味。全台僅限量2600碗，特餐售價308元，新莊店則為378元無附餐，每日限量且提供免費加湯服務，售完即止。

▲耗時熬煮的濃郁海鮮蝦湯套餐，風味醇厚鮮美。圖／大師兄銷魂麵舖提供；窩客島編輯李維唐整理





大師兄銷魂麵舖台中中友PLUS店升級暨全台指定門市限量肉骨茶開賣

活動時間：8月3日起至售完為止

活動內容：

台中中友店升級為PLUS店型，內用享烏龍茶，雲映奶茶與各式甜點自助吧無限享用，並開賣蒜頭雞湯，濃郁海鮮蝦湯全新套餐湯品。

全台6間指定門市（信義，芝山，SOGO，K區，北車，新莊）推出限量銷魂肉骨茶特餐，售價308元（新莊店378元無附餐），可免費加湯，全台限量2600碗。

大師兄銷魂麵舖台中中友PLUS店

門市地址：臺中市北區三民路三段161號中友百貨A棟B3





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