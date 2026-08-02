補健康也要補可愛！Olive Young必買「三麗鷗維他命軟糖」，酷洛米、大耳狗立體造型萌翻。

Olive Young必買再加一！編輯王瀅瀅表示，連維他命都可以做得這麼可愛，真的太犯規啦。

近幾年去韓國旅遊，Olive Young已經成為絕不能錯過的挖寶聖地。無論是想搶先入手最新流行的美妝保養，還是挖寶在地內行人的生活好物，這座美妝藥妝殿堂總能讓人逛到停不下來。不過，除了霸榜熱銷的精華液與面膜之外，近年來藥局與保健品區也悄悄吹起一股風潮。最近在各大社群平台上討論度極高的，莫過於這款將營養與賣萌結合得淋漓盡致的三麗鷗聯名軟糖維他命，讓人在照顧健康的同時也被徹底療癒。

▲社群上引發熱烈討論的三麗鷗聯名軟糖，將日常營養補充變得趣味又療癒。

是酷洛米造型軟糖！吃維他命也能打造儀式感

這款由韓國OPTIZEN與三麗鷗攜手推出的綜合維他命礦物質軟糖，成功打破了補充保健品總是像在吃藥的刻板印象。瓶身包裝一共集結了美樂蒂、大耳狗喜拿以及酷洛米三位超人氣角色，打開瓶蓋更能驚喜發現軟糖本身就是精緻的角色立體造型。每一款角色還各自搭配了不同風味，包括酸甜滋潤的綜合莓果、清爽可口的青葡萄以及香甜的橙香果味，每一顆都軟Q彈牙，讓人每次補充營養時都像在拆禮物般充滿期待與樂趣。

▲美樂蒂、大耳狗喜拿與酷洛米化身Q彈軟糖，搭配3種水果風味讓人愛不釋手。

不只可愛而已！每天嚼2顆補滿10種營養

但千萬別以為它只是徒有其表，在可愛的外表下，它可是一款獲得韓國食品醫藥品安全處認證與GMP優良製造規範的正式健康機能食品。專為現代人營養需求調配的智慧配方中，富含了維他命A、E、B群、生物素、菸鹼素以及錳與硒等10種營養素，甚至連維持免疫力必備的「鋅」都包進去了。每天嘴饞嚼個2顆，順手就把滿滿營養補好補滿，根本是兼具美味與健康的保養神器。

▲每日補充2顆即可輕鬆補充多元營養與鋅元素，兼顧美味與保健。

下次有機會去韓國逛Olive Young時，記得走到保健品區挖寶看看這款可愛小傢伙。如果近期沒有飛韓國的計畫也別難過，現在透過網路平台跨境下單其實也買得到，在家就能隨時隨地給自己補充點可愛又健康的能量！

▲下次造訪韓國Olive Young門市時，別忘了把這款兼具話題與營養的軟糖列入必買清單。

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