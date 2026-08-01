比買一送一更划算！美廉社咖啡買2送3，新品榛果拿鐵環保杯再折5元。

美廉社咖啡日回來了！咖啡買二送三也太便宜。編輯 鄭雅之 表示，又到了每個月寄杯優惠的時候～

上班族每天都需要一杯好喝的咖啡補給能量，美廉社特地推出三商咖啡日限時活動，除了有全新上市的「榛果拿鐵」登場，還有超划算的買二送三折扣，不管是喜歡濃郁咖啡味還是香甜可可的朋友，都能透過美廉社指定服務輕鬆搶購，邀請好友註冊美廉社會員還可以拿折價券與點數，想要省錢喝好咖啡的人千萬不要錯過這次的超級好康優惠。



▲每月3號美廉社咖啡日大杯濃萃拿鐵與美式享有買2送3特惠。

▲美廉社三商咖啡日推出喬名精品迦納可可買2送3限時優惠。





限時一日買二送三優惠開跑

每月3號都是美廉社咖啡控最期待的日子，這次活動只要打開手機並透過美廉社隨買隨取服務，購買「大杯榛果拿鐵」就能拿到買二送一的甜甜價格，如果選擇「大杯濃萃美式」、「大杯濃萃拿鐵」或是「喬名精品迦納可可」，更可以直接享有買二送三的超猛好康，喜歡自備環保杯的民眾還能額外折抵5元，趕快揪辦公室同事跟朋友一起搶購囤起來。



▲美廉社全新推出大杯榛果拿鐵搶攻上班族咖啡優惠市場。





好友推薦禮衛生紙折價券免費領

除了咖啡優惠之外，美廉社這次也同步推出超划算的好友推薦活動，只要推薦身邊的好朋友成功註冊美廉社會員，推薦人就能直接拿到「Simple Life抽取式衛生紙30元折價券」3張，新加入的小夥伴只要輸入專屬推薦碼，除了可以同樣獲得3張「Simple Life抽取式衛生紙30元折價券」之外，隔天還能額外拿到3000點點數大方送，買咖啡又能順便補貼日常家居用品真的很划算。



▲美廉社線上隨買隨取提供大杯榛果拿鐵買2送1與環保杯折5元折扣。

美廉社 咖啡日優惠

活動日期： 2026年8月3日（商品兌換期限至2026年8月24日止）

優惠內容：

大杯榛果拿鐵：享買2送1優惠

大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵／喬名精品迦納可可：享買2送3優惠

環保折扣：自備環保杯可再折抵5元





美廉社 好友推薦優惠

活動時間： 即日起至2026年8月18日止

優惠內容：

舊好友：成功推薦好友註冊送 Simple Life 抽取式衛生紙30元折價券3張

新好友：輸入推薦碼完成註冊送 Simple Life 抽取式衛生紙30元折價券3張，再加碼贈送3000點（點數於次一工作日發送）





就是要吃優惠！

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