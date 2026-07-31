維繫友情不用約吃飯！歐美正夯「Doorbell Friend」把朋友加入日常，順路喝15分鐘咖啡感情更好。

現在跟朋友見面的頻率幾乎都是以年為單位起跳了，編輯王瀅瀅表示，大家都需要一個Doorbell Friend！

「下個月找時間聚聚吧！」這句話是不是聽起來格外熟悉？現代人每天被工作與生活行程追著跑，想和親近的朋友好好見個面，往往得提前好幾個星期在行事曆上記下日期。然而，當預約好的日子終於臨近，卻偶爾又因故延期或取消。若你也覺得成年人社交模式稍微讓你感到疲勞，不如參考歐美圈最近吹起的Doorbell Friend風潮。這種新型態的相處模式講求極致的低門檻與零負擔，完全不需要精心挑選餐廳或規劃大製作行程，哪怕只是順路到對方家門口聊個15分鐘，就能輕鬆讓友情升溫。

▲告別無限延期的聚餐行程，歐美正流行的「門鈴朋友」讓成年人社交不再心累。

友情不用太刻意，常聯絡比偶爾搞大的更親密

這個引發廣大共鳴的社交新詞彙，是由友誼專家馬特·里特（Matt Ritter）所提出。之所以稱為「Doorbell Friend（門鈴朋友）」，意指這種朋友可以隨時出現在你家門前按響門鈴，而你非但不會感到被打擾，反而會像收到一份驚喜禮物般歡迎對方。他指出多數成年人的友誼往往只活在週末，非得搞一場精密規劃的精緻大餐不可，但真正的親密感其實誕生在平日下班後的順道短暫拜訪，或是隨手外帶披薩坐在客廳地板上的時刻。

很多人以為經營友情需要花費龐大的時間與精力，然而當我們把見面的標準拉得太高，反而會因為害怕打擾對方或覺得麻煩而漸行漸遠。里特認為親密感來自於持續性而非強度，與其追求久久一次卻總是面臨改期的完美聚會，不如提高彼此互動的便利性。我們需要Doorbell Friend，正是因為這種自然融入日常的生活交集，能徹底洗刷社交所帶來的內疚與焦慮，讓陪伴回歸最純粹的模樣。

▲真正的親密感來自頻繁且自然的微小交集，而不是久久一次卻總是改期的完美聚會。

告別完美聚會壓力，把朋友順手加入你的日常行程

想要在現實生活中實踐Doorbell Friend的互動，關鍵在於打破大腦裡那道無形的門檻，大方接受那些無壓力、小規模的日常互動。你可以嘗試在辦雜事、逛超市或剛好經過對方家附近時，順手傳個訊息問問能否順路遞杯咖啡或打個招呼，又或者在下午隨性約個15分鐘的快閃咖啡時光。

甚至在採買晚餐時，直接多外帶一份餐點坐在客廳地上享用，完全不需要為了招待客人而特地打掃房間或精緻打扮。更重要的是，一定要主動向核心圈的朋友表明自己的家永遠為他們敞開，給予彼此隨時順道拜訪的通行權。當大家都能卸下社交包袱，這種不費力的聯繫自然會成為日常生活裡最溫暖的調劑。

▲順路遞一杯咖啡或蹲在客廳地板吃披薩，把朋友順手加入日常才是最自在的陪伴。

成年人的維繫友情確實不容易，我們真的不需要每一次都將聚會變成一場耗費心力的社交大考。放下對完美行程的執念，在生活裡給那些隨性、低門檻的小探訪留一點點空間。不用特地訂位、不用精心打扮，只要順路時一起喝個15分鐘咖啡、嚼個舌根，這種微小卻持續存在的小陪伴，反而才是讓友情細水長流最棒的推手！

▲放下對完美約會的執念，偶爾快閃聊個15分鐘，就能讓友情輕鬆細水長流。

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