18款飲料買一送一！鮮奶茶、果茶都有0元多一杯，消暑優惠喝爆。

編輯 鄭雅之 表示：天氣熱爆，真的很需要飲料買一送一！

夏日炎炎就是要來杯清涼手搖飲解渴，線上點餐平台你訂於7月29日至7月31日特別集結多家熱門手搖飲與餐飲品牌，聯手推出超值好康。飲料控只需透過手機操作，就能享有指定商品限量買1送1，以及熱銷飲品第2杯半價等折扣。此外還有餐點搭贈飲料，8月11日前參與社群互動或揪團還能爭取最高8888元購物金。



▲TEATOP第一味推出品牌熱銷冬瓜青茶買1送1優惠，讓飲料控夏季喝飲料消暑又能省荷包。

▲茶湯會清爽系清香茉莉綠茶小茉莉推出限時買1送1折扣碼活動，吸引廣大飲料控線上點餐。





每日解謎搶限量買一送一

活動期間最有趣的亮點莫過於每日解謎遊戲，飲料控於應用程式內回答問題，就能獲取買一送一折扣碼。包含TEATOP第一味「冬瓜青茶」、茶湯會「素妍紅」、有飲「椪糖風味奶霜茶系列」、nanafru娜娜福「芒芒美式咖啡」、拾汣茶屋「梔茉青葡凍飲」與發發「厚韻紅金萱」。每日限量3000組，上午10點也會公告解答。



▲nanafru娜娜福推出芒芒美式咖啡買1送1以及冬瓜麥麥與柚子青第2杯半價等多重夏日優惠。





第二杯半價與主食搭贈飲品好康

除了買一送一之外，人氣手搖飲更推出第2杯半價活動。包含Mr.WISH希望好茶「桃喜枝香烏龍」、有飲「鮮奶茶系列」、nanafru娜娜福「冬瓜麥麥」與「柚子青」等熱銷品項。墨竹亭也共襄盛舉，只要單點「蟹黃流金拌麵」、「招牌本家燃麵」等指定主食，不論自取或外送就直接免費送「墨香紅茶」或「冷萃綠茶」一杯。



▲Mr.WISH希望好茶推出限定果茶桃喜枝香烏龍第2杯半價優惠，帶給飲料控最消暑的果香茶飲體驗。





100杯鮮奶茶免費喝

這波熱潮一路延續至8月11日，飲料控揪團消費累積最多人數者，就有機會獲得總價值8888元的購物金與折價券。同時於社群平台投稿有趣的姓名貼創作，獲選最吸睛的作品還能贏得有飲「椪糖凍鮮奶茶」100杯免費兌換券。大家不妨抓緊時間邀請親朋好友一起線上點餐，享受美味飲料的同時還能幸運抱走豐富大獎。



▲人氣手搖飲有飲推出經典鮮奶茶系列第2杯半價與指定門市椪糖風味奶霜茶買1送1超值折扣。

你訂 飲料優惠活動資訊

買1送1優惠

活動日期：7月29日至7月31日

參加方式：於你訂應用程式參加每日解謎遊戲獲取折扣碼，若未解出可於每日10點查看答案，每日每品牌限量3000組。

優惠品牌與商品：

TEATOP第一味：冬瓜青茶

茶湯會：7月29日素妍紅、7月30日小茉莉、7月31日觀音韻

nanafru娜娜福：芒芒美式咖啡

拾汣茶屋：梔茉青葡凍飲、梔茉馥綠

發發：厚韻紅金萱

有飲：椪糖風味奶霜茶系列（僅限指定21家門市：大安店、伊通店、永吉店、南陽店、勤美店、中原店、新北新莊店、竹北三民店、彰化民族店、中壢新生店、左營店、高雄崛江店、高雄楠梓店、苗栗府前店、台中漢口店、嘉義民族店、高雄建工店、桃園中正店、林口長庚店、高雄六合店、台南崇德店）





活動日期：7月29日至7月31日 參加方式：於你訂應用程式參加每日解謎遊戲獲取折扣碼，若未解出可於每日10點查看答案，每日每品牌限量3000組。 優惠品牌與商品： TEATOP第一味：冬瓜青茶 茶湯會：7月29日素妍紅、7月30日小茉莉、7月31日觀音韻 nanafru娜娜福：芒芒美式咖啡 拾汣茶屋：梔茉青葡凍飲、梔茉馥綠 發發：厚韻紅金萱 有飲：椪糖風味奶霜茶系列（僅限指定21家門市：大安店、伊通店、永吉店、南陽店、勤美店、中原店、新北新莊店、竹北三民店、彰化民族店、中壢新生店、左營店、高雄崛江店、高雄楠梓店、苗栗府前店、台中漢口店、嘉義民族店、高雄建工店、桃園中正店、林口長庚店、高雄六合店、台南崇德店） 第2杯半價優惠

活動日期：7月29日至7月31日

優惠品牌與商品：

Mr.WISH希望好茶：桃喜枝香烏龍、黃枝香烏龍

有飲：鮮奶茶系列

nanafru娜娜福：冬瓜麥麥、冬瓜麥麥鮮乳、柚子青





活動日期：7月29日至7月31日 優惠品牌與商品： Mr.WISH希望好茶：桃喜枝香烏龍、黃枝香烏龍 有飲：鮮奶茶系列 nanafru娜娜福：冬瓜麥麥、冬瓜麥麥鮮乳、柚子青 餐食紅配綠優惠（買主食送飲料）

活動日期：7月29日至7月31日

優惠內容：於墨竹亭門市自取或外送，單點指定麵類主食即贈送墨香紅茶或冷萃綠茶一杯。

指定麵類主食：乾拌麵類：蟹黃流金拌麵、金蔥肉燥拌麵、麻醬雞絲拌麵、壽喜燒肉拌麵、素麻醬麵

燃麵類：招牌本家燃麵、紅油抄手燃麵、鮮蝦抄手燃麵、米香炙牛燃麵

湯麵類：御制巴渝小麵、鮮肉餛飩湯麵、酸辣泡椒魚麵





活動日期：7月29日至7月31日 優惠內容：於墨竹亭門市自取或外送，單點指定麵類主食即贈送墨香紅茶或冷萃綠茶一杯。 指定麵類主食：乾拌麵類：蟹黃流金拌麵、金蔥肉燥拌麵、麻醬雞絲拌麵、壽喜燒肉拌麵、素麻醬麵 燃麵類：招牌本家燃麵、紅油抄手燃麵、鮮蝦抄手燃麵、米香炙牛燃麵 湯麵類：御制巴渝小麵、鮮肉餛飩湯麵、酸辣泡椒魚麵 揪團王抽購物金

活動日期：7月29日至8月11日

活動內容：於你訂平台發起揪團點餐，揪團成功人數最多者，可獲得總價值8888元你訂購物金與你訂券。

注意事項：僅限含有買1送1、第2杯半價或餐食紅配綠優惠品牌的揪團單方可列入計算。





活動日期：7月29日至8月11日 活動內容：於你訂平台發起揪團點餐，揪團成功人數最多者，可獲得總價值8888元你訂購物金與你訂券。 注意事項：僅限含有買1送1、第2杯半價或餐食紅配綠優惠品牌的揪團單方可列入計算。 Threads創意姓名貼抽免費飲料

活動日期：7月29日至8月11日

活動內容：使用你訂點餐系統的姓名貼功能，並於Threads平台公開發布最有創意的姓名貼作品，官方將選出一名最有趣的創作者，贈送有飲中杯椪糖凍鮮奶茶100杯免費兌換券。





飲料控要喝的新品！

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