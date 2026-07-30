18款飲料買一送一！鮮奶茶、果茶都有0元多一杯，消暑優惠喝爆。

編輯 鄭雅之 表示：天氣熱爆，真的很需要飲料買一送一！
夏日炎炎就是要來杯清涼手搖飲解渴，線上點餐平台你訂於7月29日至7月31日特別集結多家熱門手搖飲與餐飲品牌，聯手推出超值好康。飲料控只需透過手機操作，就能享有指定商品限量買1送1，以及熱銷飲品第2杯半價等折扣。此外還有餐點搭贈飲料，8月11日前參與社群互動或揪團還能爭取最高8888元購物金。
每日解謎搶限量買一送一
活動期間最有趣的亮點莫過於每日解謎遊戲，飲料控於應用程式內回答問題，就能獲取買一送一折扣碼。包含TEATOP第一味「冬瓜青茶」、茶湯會「素妍紅」、有飲「椪糖風味奶霜茶系列」、nanafru娜娜福「芒芒美式咖啡」、拾汣茶屋「梔茉青葡凍飲」與發發「厚韻紅金萱」。每日限量3000組，上午10點也會公告解答。
第二杯半價與主食搭贈飲品好康
除了買一送一之外，人氣手搖飲更推出第2杯半價活動。包含Mr.WISH希望好茶「桃喜枝香烏龍」、有飲「鮮奶茶系列」、nanafru娜娜福「冬瓜麥麥」與「柚子青」等熱銷品項。墨竹亭也共襄盛舉，只要單點「蟹黃流金拌麵」、「招牌本家燃麵」等指定主食，不論自取或外送就直接免費送「墨香紅茶」或「冷萃綠茶」一杯。
100杯鮮奶茶免費喝
這波熱潮一路延續至8月11日，飲料控揪團消費累積最多人數者，就有機會獲得總價值8888元的購物金與折價券。同時於社群平台投稿有趣的姓名貼創作，獲選最吸睛的作品還能贏得有飲「椪糖凍鮮奶茶」100杯免費兌換券。大家不妨抓緊時間邀請親朋好友一起線上點餐，享受美味飲料的同時還能幸運抱走豐富大獎。
你訂 飲料優惠活動資訊
- 買1送1優惠
活動日期：7月29日至7月31日
參加方式：於你訂應用程式參加每日解謎遊戲獲取折扣碼，若未解出可於每日10點查看答案，每日每品牌限量3000組。
優惠品牌與商品：
TEATOP第一味：冬瓜青茶
茶湯會：7月29日素妍紅、7月30日小茉莉、7月31日觀音韻
nanafru娜娜福：芒芒美式咖啡
拾汣茶屋：梔茉青葡凍飲、梔茉馥綠
發發：厚韻紅金萱
有飲：椪糖風味奶霜茶系列（僅限指定21家門市：大安店、伊通店、永吉店、南陽店、勤美店、中原店、新北新莊店、竹北三民店、彰化民族店、中壢新生店、左營店、高雄崛江店、高雄楠梓店、苗栗府前店、台中漢口店、嘉義民族店、高雄建工店、桃園中正店、林口長庚店、高雄六合店、台南崇德店）
- 第2杯半價優惠
活動日期：7月29日至7月31日
優惠品牌與商品：
Mr.WISH希望好茶：桃喜枝香烏龍、黃枝香烏龍
有飲：鮮奶茶系列
nanafru娜娜福：冬瓜麥麥、冬瓜麥麥鮮乳、柚子青
- 餐食紅配綠優惠（買主食送飲料）
活動日期：7月29日至7月31日
優惠內容：於墨竹亭門市自取或外送，單點指定麵類主食即贈送墨香紅茶或冷萃綠茶一杯。
指定麵類主食：乾拌麵類：蟹黃流金拌麵、金蔥肉燥拌麵、麻醬雞絲拌麵、壽喜燒肉拌麵、素麻醬麵
燃麵類：招牌本家燃麵、紅油抄手燃麵、鮮蝦抄手燃麵、米香炙牛燃麵
湯麵類：御制巴渝小麵、鮮肉餛飩湯麵、酸辣泡椒魚麵
- 揪團王抽購物金
活動日期：7月29日至8月11日
活動內容：於你訂平台發起揪團點餐，揪團成功人數最多者，可獲得總價值8888元你訂購物金與你訂券。
注意事項：僅限含有買1送1、第2杯半價或餐食紅配綠優惠品牌的揪團單方可列入計算。
- Threads創意姓名貼抽免費飲料
活動日期：7月29日至8月11日
活動內容：使用你訂點餐系統的姓名貼功能，並於Threads平台公開發布最有創意的姓名貼作品，官方將選出一名最有趣的創作者，贈送有飲中杯椪糖凍鮮奶茶100杯免費兌換券。
飲料控要喝的新品！
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