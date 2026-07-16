休閒小站回來了！Easyway復刻珍奶買一送一，回憶殺飲料開在信義區永春。

休閒小站升級「Easyway」強勢回歸永春商圈！祭出珍奶買一送一勢必再創手搖飲朝聖狂潮。編輯 鄭雅之 表示，喝的是一種青春回憶啊！

六七年級生的回憶殺飲料回來了！學生時代放學一定要買一杯手搖飲才肯回家，這個藏在無數人青春記憶裡的手搖飲始祖「休閒小站」，如今以全新概念「Easyway」重返飲料戰局，首間概念店選在台北信義區永春商圈，現場不僅重現了當年的神級飲品，更祭出試營運8折與連續3天買一送一的重磅活動，邀請所有熱愛手搖飲、懷念休閒小站的粉絲前來體驗全新的視覺與味覺饗宴。

▲經典回歸的「Easyway」推出多款傳統奶香手搖飲，重現六七年級生青春歲月裡最純粹的感動。 ▲老字號手搖飲休閒小站以全新品牌「Easyway」插旗台北永春商圈，簡約有質感的店裝吸引大批粉絲朝聖。





高科技智能茶機精準打造頂級高山茶湯新風味

這次Easyway新店鋪在茶葉品質上做足了功夫，特別挑選來自台灣在地的頂級高山茶葉，透過獨特的慢火烘焙與高難度的發酵工藝，讓茶湯入口時散發出溫和且迷人的龍眼木香氣。同時店內更重金引進高科技的智能茶機，透過電腦精準控制每杯茶的比例與溫度，讓喜愛品茗的茶控，每一口都能喝到水準極高的頂級茶湯。

▲嚴選在地茶葉搭配「慢火烘焙」與「特殊發酵」工藝，讓手搖飲控能品嚐到最溫潤的經典茶韻。





復刻版珍奶與海尼根零酒精啤兒綠茶再創話題

來到這裡絕對不能錯過充滿懷舊風味的「復刻珍奶」，濃香的傳統奶茶搭配Q彈好嚼的珍珠，讓人一口就彷彿坐上時光機回到過去。而充滿趣味的「啤兒綠茶」這次更加入海尼根0.0零酒精，氣泡感與茉莉綠茶碰撞出極致清爽的火花，此外店內還研發出好吸的「仙草絲」與帶有穀物香氣的「蕎麥粉粿」，多層次的豐富口感咀嚼控一定要吃。

▲話題十足的「啤兒綠茶」加入海尼根零酒精打造出層次豐富的清爽綿密氣泡感。





開幕買一送一

坐落於永春捷運站周邊的全新Easyway旗艦門市，將於7月24日起試營運期間直接大方給出全品項8折的折扣，接著在8月3日正式開幕當天只要點購任一飲品就免費贈送米香青茶，8月4日則有經典復刻珍奶買一送一，8月5日更推出大人氣的啤兒綠茶買一送一，飲料控一定要趁著開幕優惠期間趕快手刀去多喝兩杯。

▲全新升級配料「仙草絲」口感絲滑順口，與嚴選台灣高山茶葉調配出的回甘茶湯呈現完美比例。 ▲人氣爆棚的「復刻珍奶」保留經典香濃奶香與Q彈珍珠。

Easyway 台北永春店 店家資訊

電話：(02) 2726-0058

地址：台北市信義區松山路532號1樓





Easyway 台北永春店開幕優惠

7月24日起試營運期間全品項享8折優惠。

8月3日正式開幕當天消費任一飲品送米香青茶。

8月4日限時推出復刻珍奶買一送一。

8月5日限時推出無酒精啤兒綠茶買一送一。





飲料控要喝新品！

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