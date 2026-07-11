7/11颱風停班停課連休！百貨 量販營業時間調整，好市多 全聯 萬家福有開。

7/11巴威颱風強襲，各大百貨休館別白跑！編輯 鄭雅之 表示，但好市多、全聯等量販超市仍照常開門，出門採購前請注意安全，沒事還是乖乖待在家追劇、打電動。

巴威颱風海陸警齊發帶來強風豪雨，全台各大百貨和量販超市為了顧及安全，紛紛在7月11日星期六調整了營業時間，像是大家平時愛逛的遠東SOGO、微風集團以及台北101等百貨龍頭都宣布休館一天，而好市多與愛買等量販店則維持正常營運，讓需要補給生活物資的民眾還是有地方可以採買，建議大家出門前先確認好最新狀態以免白跑一趟。



▲遠東SOGO百貨受巴威颱風影響調整營業時間，全台分店於7/11暫停營業。





週末逛街行程先取消！百貨也放颱風假

原本規劃好週末要出門逛街看電影的朋友，今天可能要先乖乖待在家裡了，因為巴威颱風來勢洶洶，台北101購物中心、觀景台和高空餐廳在7月11日星期六直接宣布暫停營業一天，另外像是京站時尚廣場、宏匯廣場、微風集團各館以及全台的遠東SOGO也都同步休館，就連文青最愛的誠品生活松菸、南西與新店等店點今天也都放防颱假，想逛街只能等颱風過去。而新光三越、大江購物中心、台茂、漢神等則是將於7/11早上八點前公告。



▲7/11巴威颱風停班停課，各大百貨紛紛公告暫停營業一天。(攝影：鄭雅之)





防颱儲糧免驚慌「全台大型量販店」補貨資訊一次看

雖然外面風雨交加，但如果家裡冰箱空空也不用太擔心，因為全台好市多賣場在7月11日星期六依然維持正常營運，而且店內的民生物資和防颱商品全部都備貨充足，另外萬家福量販、樂家康超市和愛買全台門市今天也是照常開門營業，不過業者也貼心呼籲，雖然有開門但民眾出門還是要把安全放在第一位，如果是宜蘭當地的居民，喜互惠超市今天原則上也是正常開門服務。



▲好市多7/11巴威颱風正常營業，請外出的採購的人要注意安全。





外送跟著停班課調整「連鎖超市超商」風雨中彈性營業

如果想在家叫外送可能要稍微留意一下，全聯與大聯聯表示各地門市會看風雨狀況彈性調整營業時間，但小時達外送服務會配合各縣市的停班公告暫停配送，萬家福的線上購物與家速配外送也是同樣的標準，另外美廉社這次特別針對新竹以北和宜蘭地區的門市做調整，在7月11日星期六這天預計會從下午15:00起才陸續恢復營業，而苗栗以南的門市則是維持正常開門。



▲全聯、萬家福、樂家康線上購物與家速配外送，會配合各縣市的停班公告暫停配送。









百貨商場7/11巴威颱風 營業時間異動

遠東SOGO：全台各店7/11暫停營業一天。

微風集團：全館各店7/11暫停營業一天。

台北101：購物中心、觀景台、大樓高空餐廳：7/11暫停營業一天。

BELLAVITA：7/11暫停營業一天。

京站時尚廣場：7/11暫停營業一天。

宏匯廣場：7/11暫停營業一天。

誠品生活：松菸、南西、新店、台中480、台南等店7/11暫停營業一天（百貨店點配合商場時間）。

華泰名品城：7/11暫停營業一天（原訂「夏夜奇幻巡遊」活動延期辦理）。

MITSUI OUTLET PARK 林口店：7/11暫停營業一天。

南港Lalaport：7/11暫停營業一天。

iFG遠雄廣場：7/11暫停營業一天（乙泰接駁車暫停營運）。

大直美麗華：7/11暫停營業一天。

大江購物中心：將於7/11早上公告。

台茂：將於7/11早上公告。

漢來百貨、漢神巨蛋、漢神洲際購物中心：將於7/11早上公告。

環球購物中心：7/11暫停營業一天。

華泰名品城：7/11暫停營業一天。

新光三越：將於7/11早上八點前公告。





量販超市 7/11巴威颱風 營業時間異動

好市多 Costco：全台賣場正常營業。

愛買：全門市正常營業（視天候滾動式調整）。

萬家福量販 / 樂家康超市：全台門市正常營業（外送服務依停班停課公告調整）。

宜蘭喜互惠超市：原則上正常營業。

全聯 / 大聯聯：門市視風雨評估營業時間（小時達外送配合停班公告暫停）。

楓康超市：大夜班時段（7/10 22:00 - 7/11 08:00）暫停營業。

美廉社：新竹以北、宜蘭門市：7/11（六）預計 15:00 起恢復營業。苗栗（含）以南門市：維持正常營業。

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