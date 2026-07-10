松菸室內文具展來了！誠品書寫大眾湯展線上也有，自組鋼筆 印章要收。

誠品書寫大眾湯松菸開展！現場破千款獨家自組筆與台味文具極具收藏價值。編輯 鄭雅之 表示：文具控會買到失心瘋誒。

文具控夏天太熱就到松菸逛2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」！誠品最新的文具盛會現場不僅集結了歐美日韓破千款設計筆墨，更貼心打造了充滿療癒氛圍的主題展區，讓大家在炎熱的夏天裡可以一起泡進充滿文具魅力的驚喜空間中，不管是想要親自體驗藝術創作、朝聖手寫大師的獨門課、還是想尋找市面上少見的限定文具，這裡都能一次滿足所有願望。



▲2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」於松菸熱鬧開湯，現場集結歐美日韓破千款筆墨與豐富的限定活動，打造今夏全台最盛大的文具潮流盛會。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書店松菸主展場引進話題性十足的經典經典經典「MONO」橡皮擦造型收納包與網美必備的提袋，實用又時髦的配件深受生活風格愛好者喜愛。(攝影：鄭雅之)





鋼筆也能玩客製化混搭不撞款

這次最吸引人的就是全台獨家的自組鋼筆活動，現場讓文具控可以像吃自助餐一樣自由搭配，像是德國百年品牌「Kaweco」首度推出夜光鋼筆，半透明材質在暗處會閃閃發光，還有日本文具女子博限定的「PILOT」微笑鋼筆，超可愛的眼冒愛心款筆尖首度在台灣亮相，另外「LAMY」與「Standardgraph」也都能自由組裝筆身與木質筆桿，讓人搭出絕不撞款的專屬時髦配件。



▲全台獨家首度亮相的日本「PILOT」微笑鋼筆自由選，超可愛的愛心款筆尖在松菸誠品展場引發文具控高度關注。(攝影：鄭雅之)





網美快衝限定小鴨浴場

展覽於7月11日聯手日本知名文具品牌「uni POSCA」舉辦超好玩的互動活動，當天不只有人氣手寫師傑克現身傳授優雅的英文手寫秘訣，還有藝術家周依在透明玻璃上帶來色彩繽紛的現場繪畫秀，最讓人少女心爆發的就是一日限定的小鴨浴場，只要在現場完成指定的小任務，就能免費獲得一隻白色小鴨，讓大家用繽紛的壓克力水性顏料筆在鴨鴨身上盡情塗鴉。



▲全台獨家聯名的「PLATINUM」小流星鋼筆禮盒在誠品書寫大眾湯限定販售，升級版的木頭材質筆身極具質感，是高CP值的入門鋼筆推薦。(攝影：鄭雅之)





西瓜甜味墨水要收

夏天就是要幫桌上的墨水換季，這次展覽搜羅了多款絕美色彩，其中日韓聯名品牌「Tono & Lims」把西瓜的鮮紅色澤融入墨水中，寫字的同時還能聞到淡淡的西瓜香氣，台灣在地品牌「藍濃道具屋」也推出首賣的光之詩閃粉墨水，將夏夜的浪漫星空直接濃縮在瓶子裡，現場還特別開放全球最古老法國品牌「JACQUES HERBIN」的墨水自由裝體驗，讓人享受親手裝瓶的樂趣。



▲誠品書寫大眾湯搜羅多款夏日限定香味墨水，包含散發西瓜甜味的特色墨水，以及取材在地工藝的彰化主題墨水，滿足文字愛好者的嗅覺記憶。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書寫大眾湯特別推出溫泉墨水。(攝影：鄭雅之)





咖哩塊變水彩台味十足

除了墨水之外，台灣在地老字號品牌「雄獅」也帶來讓人驚呼連連的美食創意文具，像是長得一模一樣的咖哩塊粉餅水彩組，以及裝在罐頭裡的蔬菜造型迴紋針，更把世界經典名畫與台灣特有種結合，看著戴珍珠耳環的台灣黑熊數字油畫，就算沒有畫畫細胞也能輕鬆完成世界級大作，另外還有日本「Penon」推出的九份老街與日月潭藝術磁鐵，絕對值得全套收藏。



▲人氣日本「Penon」藝術磁鐵台灣旅行系列於誠品書店松菸限定登場，精緻的插畫風格地標設計，是文具迷不容錯過的創意文具收藏。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書寫大眾湯引進超過百種設計的「SMOJI」浸透印章自由選活動，讀者可以挑選台灣小吃與珍珠奶茶等圖樣，組裝出專屬個人的療癒六連章。(攝影：鄭雅之)

2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」展場資訊

展覽期間：2026年7月7日至7月28日，每日11:00-21:00

展場位置：誠品書店松菸3F FORUM前廣場

線上通路：誠品線上、誠品蝦皮商城





2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」限定好康與優惠資訊

優惠期間：2026年7月7日至7月28日展覽期間

商品優惠：參展精筆、墨水及各類書寫周邊全面85折起。

加購優惠：於松菸展場購買任一筆具，即可以49元加購富士山、鯨魚等造型筆擱。

滿額贈禮：於松菸主展場單筆消費不限金額即贈送「展場限定集章卡」，至指定集章地點依序蓋章，即可獲得獨家精美套色紀念卡乙張。





2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」主題體驗活動資訊

活動名稱：uni POSCA特色主題活動

活動期間：2026年7月11日（3場限定活動）

活動內容：

1、藝術家周依現場帶來「玻璃繪畫 LIVE SHOW」大型藝術創作。

2、手寫師傑克現身「英文手寫體驗工作坊」親授獨門手寫技巧。

3、現場設有一日限定「小鴨浴場」，完成指定任務即可獲得白色小鴨乙隻，可現場自由體驗塗「鴨」樂趣。





療癒小物新品要知道！

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更多2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」

▲誠品書寫大眾湯獨家打造多款具有台灣味的設計周邊，可愛的水豚行李吊牌為生活風格增添滿滿的夏日療癒感。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書店松菸現場展出近40款自創湯屋角色收納包，尤其是娃包更是今夏必收的創意文具配件。(攝影：鄭雅之)

▲德國簡約主義「LAMY」鋼筆從筆身到筆蓋都能隨心組裝，客製化的自組筆風潮成為今年誠品書寫用品展的必逛亮點。(攝影：鄭雅之)

▲社群爆紅的「GOODART」數字油畫在誠品書寫大眾湯推出限定款，趣味結合戴珍珠耳環的台灣黑熊名畫，讓零基礎的讀者也能輕鬆完成藝術大作。(攝影：鄭雅之)



▲誠品書寫用品展小賣部開賣趣味十足的雄獅隨手繪咖哩粉餅水彩組，日式辛咖哩與椰奶綠咖哩兩大仿真配色在社群上引發高度討論。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書寫大眾湯聯名推出多款極具台灣味的自創湯屋角色周邊，超可愛的企鵝與水豚帆布袋是文青今年暑假必備的日常時髦配件。(攝影：鄭雅之)

▲誠品書寫大眾湯一站蒐羅各式超萌的創意文具，裝在玻璃罐裡的小巧招財貓與壽司造型橡皮擦，成為文具控拍照打卡的療癒焦點。(攝影：鄭雅之)