松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。

松菸小熊維尼100週年快閃店！超過300款周邊新品、繪本風手稿打卡區免費逛，編輯鄭亦庭表示：消費不限金額，就送「小熊維尼箴言」卡片。

維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。



▲松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年限定快閃店即日起至10/11，推出超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸小熊維尼快閃店免費入場！打造小熊維尼手稿拍照區、立體小熊維尼打卡點。(攝影：鄭亦庭)





松菸小熊維尼100週年快閃店必拍打卡點

▲松菸小熊維尼100週年快閃店以「繪本主題」打造手稿拍照區。(攝影：鄭亦庭)





松菸小熊維尼快閃店台日插畫家合作系列

▲松菸小熊維尼快閃店台日插畫家合作區，邀請黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊等插畫家創作。(攝影：鄭亦庭)





松菸小熊維尼快閃店超過300款周邊新品

▲松菸小熊維尼快閃店周邊必買推薦！繪本風小熊維尼、小豬、屹耳經典絨毛玩偶。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸小熊維尼快閃店周邊必買推薦！粒粒公仔體驗區大家能自己挑選喜歡的粒粒公仔。(攝影：鄭亦庭)





松菸小熊維尼快閃店送周邊

▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！小熊維尼盲盒等超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 推薦必買周邊

台日插畫家系列周邊推薦

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 滿額贈資訊

本次松菸維尼快閃店首度以「繪本主題」登場，特別打造繪本風格手稿拍照區，入口處便佈置成巨型繪本造型拱門，一旁還有小熊維尼、小豬迎接大家，首先展出小熊維尼手稿，讓粉絲們重溫小熊維尼100年來的演變，展區各處都能看到繪本風小熊維尼的身影，現場更有立體小熊維尼、小豬公仔在草地打卡區，讓粉絲們打卡合影。為迎接小熊維尼100週年，特別邀請黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊、KINGJUN等台灣超人氣插畫家，以維尼與好朋友的友情為靈感創作，也集結了日本人氣插畫家nagano、Honobono、Lommy、卡納赫拉創作的小熊維尼圖稿，這次小熊維尼快閃店也有插畫家合作系列的磁鐵盲抽、帆布袋、杯墊等商品，台灣插畫家系列更同步推出LINE貼圖「小熊維尼 台灣人氣插畫家大集合！」，讓粉絲平常聊天就能用。這次快閃店推出超過300款限定商品，集結台灣少見的經典繪本風格小熊維尼圖稿商品，推薦必買小熊維尼、小豬、屹耳經典絨毛玩偶，以及有獨特香味的香氛絨毛吊飾系列，現場規劃了「粒粒公仔體驗區」，大家能親自挑選喜歡的粒粒公仔裝在維尼造型玻璃罐或大頭隨身包中，也有感光TEE、疊疊馬克杯、互動金屬徽章、屹耳面紙套、維尼公仔吸管杯等，另外，粉絲也能自選6款小熊維尼明信片，組成自己專屬的故事繪本套組。除了超過300款限定商品外，現場更設置「巨型繪本燈箱」抽獎活動，每抽350元就有機會獲得價值千元以上的好禮，在松菸椰林大道旁也特設「小熊維尼主題拍照房」，7月30日前完成拍照打卡任務，就有機會免費獲得插畫家繪本風格拍貼，此外，本次在店內消費不限金額，結帳時即可隨機獲得限量「小熊維尼箴言」卡片，單筆消費滿1000元更可獲得限定「壓克力拼圖」，將定期推出不同款式，小熊維尼粉必衝松菸快閃店。▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！小熊維尼飲料袋、證件套、盲盒、互動徽章等超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)展覽期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）止展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00票價資訊：免費入場注意事項：因應巴威颱風來襲，配合政府公告之停班停課標準，7/10暫停營運一日。經典絨毛玩偶1580元(小熊維尼/小豬/屹耳3款選擇)香氛絨毛吊飾元790元(共6款)大頭絨毛盲盒790元(共6款)互動徽章450元(共4款)小熊維尼公仔吸管杯890元疊疊馬克杯490元/款屹耳絨毛面紙套880元故事繪本明信片套組399元(可自選1款專用書殼、6張明信片)抱枕包850元(小熊維尼/屹耳2款)粒粒公仔：玻璃罐1449元(可裝填10隻公仔)經典大頭隨身包699元(可裝填6隻公仔)繪本粒粒隨身包599元(可裝填4隻公仔)毛巾繡明信片250元(共4款)吸水杯墊280元(共6款)托特帆布袋560元(共3款)畫框磁鐵盲抽200元(共7款)單筆消費滿1000元，即可獲得「100週年限定壓克力拼圖」乙枚7/9~7/23贈送屹耳7/24~8/7贈送小豬8/8~8/22贈送跳跳虎8/23~9/6贈送小荳9/7~9/21贈送嘟嘟9/22~10/11贈送小熊維尼

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▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！小熊維尼盲盒、互動徽章等超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸小熊維尼快閃店周邊必買推薦！繪本風小熊維尼、小豬、屹耳香氛絨毛吊飾系列。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！粉絲能自選6款小熊維尼明信片，組成自己專屬的故事繪本套組。(攝影：鄭亦庭)

▲松菸小熊維尼快閃店台日插畫家合作系列周邊，邀請黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊等插畫家創作。(攝影：鄭亦庭)