Kitty包子盲抽！點點心三麗鷗盲抽豬仔包開賣，Kitty 布丁狗 酷企鵝9餐點加周邊一次看。

點點心攜手三麗鷗推出「萌友來點心」聯名活動，Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝限定餐點與周邊同步登場。編輯張人尹表示，今年暑假揪團朝聖點點心聯名，限定餐點、盲抽包子、滿額贈活動通通要跟上。

Kitty控、三麗鷗鐵粉都要衝！「點點心」再次攜手三麗鷗，推出期間限定「萌友來點心」活動，自7月13日至9月13日於全台21家門市同步登場。Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝分別化身店長、經理與主廚，不僅打造11款聯名餐點，也同步規劃8家特色打卡門市與多波限定活動，從用餐、拍照到收藏周邊一次滿足。



▲點點心攜手三麗鷗推出「萌友來點心」活動，Hello Kitty、布丁狗與酷企鵝化身店長、經理與主廚登場。（攝影：張人尹）



▲點點心祭出11款聯名餐點、8家打卡門市與多波限定企劃，陪伴粉絲度過暑假時光。（攝影：張人尹）

盲抽包子每次開蓋都有驚喜

▲點點心升級推出盲抽豬仔包，掀開豬仔外蓋後可隨機獲得三麗鷗角色造型包子。（攝影：張人尹）

11款限定餐點一次滿足粉絲

▲點點心推出11款聯名限定美食，從角色甜點到港式主食一次滿足三麗鷗粉絲。（攝影：張人尹）

點點心去年受到歡迎的「盲抽豬仔包」造型設計，今年更加升級，外蓋是超大的豬仔造型，加入蝴蝶結造型呼應聯名主題，掀開後將有機會吃到「Hello Kitty蘋果奶皇包、布丁狗焦糖卡士達包、酷企鵝蜜汁叉燒包」三款隨機一顆。每次出餐都像拆盲盒，不知道會遇見哪位角色，也讓用餐過程增加更多互動與趣味，成為這次聯名活動的人氣亮點。除了盲抽包子外，點點心也推出多款角色限定美食，包括Hello Kitty蘋果派西多士、布丁狗卡士達菠蘿、酷企鵝港式撈丁，以及三麗鷗三個燒賣、厚切豬扒包等人氣品項，同時還有3款特色飲品「蘋果多多飲、柚香氣泡飲、藍莓氣泡飲」附造型杯讓粉絲可以帶回家。結合角色特色與港式點心創意，提供豐富選擇，讓粉絲不只拍照打卡，也能品嚐不同風味的限定餐點。





聯名周邊同步推出限量收藏

▲點點心消費滿額即可獲得盲抽卡包，還有手機支架與電繡皮革卡套等周邊同步登場。（攝影：張人尹）



▲點點心後續將推出限定禮盒與UberEats套餐，多款聯名小物皆採限量供應。（攝影：張人尹）

為了滿足三麗鷗粉絲，點點心也規劃多波聯名活動。7月13日起，凡點購聯名餐點且單筆消費滿500元，即可獲得隨機盲抽卡包，滿1000元可再加贈一份。同步推出「三麗鷗聯名手機支架、電繡皮革卡套」等限量商品，後續也將推出官網限定禮盒、UberEats限定套餐，以及更多新款卡包與聯名小物，所有商品皆為限量供應，粉絲可把握活動期間收藏。

萌友來點心打造沉浸式體驗

▲點點心全台門市換上三麗鷗主題布置，處處可見Hello Kitty、布丁狗與酷企鵝身影。（攝影：張人尹）



▲點點心祭出11款聯名餐點、8家打卡門市與多波限定企劃，陪伴粉絲度過暑假時光。（攝影：張人尹）

點點心X三麗鷗 萌友來點心 活動資訊







點點心X三麗鷗 滿額禮贈&聯名限量週邊商品介紹

「萌友來點心」不只是推出聯名餐點，活動期間全台門市也換上三麗鷗角色主題布置，牆面、櫃檯、窗貼與天花板都能看見Hello Kitty、布丁狗與酷企鵝的身影。其中微風信義、新店裕隆城、中和環球、桃園台茂、中壢大江、台中LaLaport、台南三井及高雄夢時代等8家門市，更加碼打造大型打卡區，讓粉絲用餐同時也能留下滿滿紀念照。活動期間：2026/7/13－9/13聯名餐點：點點心X三麗鷗 盲抽豬仔包(隨機出貨) 168元/份（Hello Kitty包-蘋果奶皇、布丁狗包-焦糖卡士達、酷企鵝包-蜜汁叉燒）點點心X三麗鷗 Hello Kitty蘋果派西多士 158元/份點點心X三麗鷗 布丁狗 卡士達菠蘿包 138元/2個點點心X三麗鷗 酷企鵝港式撈丁 218元/份點點心X三麗鷗 Hello Kitty 蘋果多多飲(附贈造型杯) 188元/份點點心X三麗鷗 布丁狗 柚香氣泡飲(附贈造型杯) 188元/杯點點心X三麗鷗 酷企鵝 藍莓氣泡飲(附贈造型杯) 188元/杯點點心X三麗鷗 三顆燒賣 148元/3個點點心X三麗鷗 厚切豬扒包 158元/份

首波：7/13起

消費滿額送盲抽卡包+軟萌周邊商品限量發售： 凡點購任一聯名餐點且單筆消費滿500元，即贈「點點心 X 三麗鷗盲抽卡包」一份(共計4款，隨機出貨)，滿1000元贈二份，以此類推，贈完為止。

聯名周邊商品：「聯名限定款手機支架(3款)」與「電繡皮革卡套(2款 布丁狗/酷企鵝)」，卡套7/17起全台門市現貨供應，限量販售，售完為止。

看更多點點心X三麗鷗聯名餐點：



▲點點心升級推出盲抽豬仔包，掀開豬仔外蓋後可隨機獲得三麗鷗角色造型包子。（攝影：張人尹）



▲點點心以盲盒概念打造限定餐點，Hello Kitty、布丁狗與酷企鵝包子增添用餐驚喜感。（攝影：張人尹）



▲點點心特色飲品附贈角色造型杯，讓粉絲享用限定飲品後還能帶回家收藏。（攝影：張人尹）



▲點點心特色飲品附贈角色造型杯，讓粉絲享用限定飲品後還能帶回家收藏。（攝影：張人尹）



▲點點心推出11款聯名限定美食，Hello Kitty蘋果派西多士。（攝影：張人尹）



▲點點心推出「萌友來點心」聯名活動限定餐點，酷企鵝港式撈丁（攝影：張人尹）

