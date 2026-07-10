颱風假對決小怪獸！7個「居家親子遊戲」讓孩子玩到斷電：用既有物品來場客廳障礙賽。

颱風假相信是許多父母最頭痛的事，為了搞定無處放電的小怪獸，這7招應該蠻有用！編輯王瀅瀅表示各位爸媽撐住啊～～

隨著巴威颱風襲台，突如其來的颱風假雖然讓人多了一天假期，但對於家裡養了「精力怪獸」的家長們來說，卻是一場不折不扣的考驗。面對無法出門的窘境，看著孩子在客廳躁動不安、電力滿格，爸媽們想必已經開始頭痛該如何接招。這次參考美國知名育兒媒體ParentMap、英國官方國民保健署（NHS）合作平台，以及歐美幼兒教育指南的經典指引，特別搜羅7款兼具趣味與專業背景的居家遊戲。只要利用家裡隨手可得的日常用品，就能把客廳變成驚喜連連的遊樂園。像是讓孩子化身藝術大師的彈珠畫、考驗腦力的托盤記憶遊戲，或是能瞬間消耗大量體力的客廳障礙賽，都能讓孩子玩到忘記外面的風雨，保證讓這段不出門的時光絕不無聊。



▲颱風假對決小怪獸！用家中既有物品就能來場客廳障礙賽。（圖出自：pexels）

1.烤盤彈珠畫

如果家中的寶貝平日裡就熱愛揮灑色彩，甚至有點美國抽象藝術大師傑克森·波洛克的影子，那麼這款「彈珠畫」絕對能點燃他們的創作魂。這款遊戲的準備工作出奇簡單，只需要準備一個家裡常見的烤盤、幾顆彈珠、幾種顏料以及一張白紙。首先將紙張平鋪在烤盤底部，接著讓彈珠均勻沾上五顏六色的顏料後放入盤中，這時孩子只要運用雙手輕輕晃動、傾斜烤盤，看著沾滿色彩的彈珠在紙上瘋狂滾動，短短幾分鐘內，一幅充滿現代感與律動線條的抽象畫傑作就誕生了，撕下來貼在冰箱上就是最棒的家庭裝飾。

烤盤彈珠畫 需要材料

烤盤、彈珠、顏料、白紙

▲用畫畫點燃孩子的創作魂。（圖出自：unsplash）

2.紙盒彈珠軌道

這款既快速又環保的麥片盒彈珠軌道，非常適合當作雨天消磨時間的親子手作。爸媽們只需要收集吃完的麥片盒、彈珠、膠帶與剪刀，就能開始動工。利用外盒的主體結構，搭配剪裁下來的紙板碎塊，在盒子內部黏貼出層層相疊的立體滑道，並用膠帶穩穩固定。如果發現家裡的小小建築師對這個計畫展現出極大興趣，不妨挑戰進階版，找來更大的搬家大紙箱，一起打造出一座壯觀的巨型彈珠賽車場。

紙盒彈珠軌道 需要材料

麥片盒、彈珠、膠帶、剪刀

▲動手做軌道非常適合當作雨天消磨時間的親子手作。（圖出自：pexels）

3.廢紙箱多層停車場

利用快遞留下來的廢紙箱碎片、熱膠槍和一些顏料，就能為家裡的小車車蓋一棟專屬的多層停車場。在開始用熱膠槍黏合組裝之前，可以先將紙板鋪平，讓孩子用彩色筆在上面盡情塗鴉、畫出專屬的賽車軌道，甚至還能在紙牆上設計充滿個性的塗鴉藝術。這種帶有手作與空間規劃的遊戲，能讓孩子完全沉浸在建築的世界裡，徹底忘記窗外陰雨綿綿的煩悶。

廢紙箱多層停車場 需要材料

廢紙箱、熱膠槍、顏料

▲讓孩子自己參與設計停車場。（圖出自：pexels）

4.記憶力大考驗

這款經典遊戲只需要準備一個托盤、大約9到12個家裡隨處可見的日常生活小物，以及一條可以完全覆蓋物品的布料。將湯匙、鑰匙、玩具車等小物整齊排列在托盤上，給孩子幾分鐘的時間全神貫注地觀察並記下所有東西，隨後用布遮住。趁著孩子閉上眼睛的關鍵時刻，悄悄地拿走其中一樣物品，等掀開布料後，讓孩子動動腦猜猜看究竟是什麼東西失蹤了。另分享一個能增加驚喜感的小作法，就是將拿走的物品用布細心包起來，讓猜對的孩子享受「拆禮物」的樂趣。

記憶力大考驗 需要材料

托盤、家中日常小物、布料一條

▲能激起孩子勝負心的記憶力大考驗遊戲。（圖出自ultimateactivity.co.uk）

5.室內活力運動骰子

平時電力過剩的小怪獸們如果在室內無處發洩，難免會開始調皮搗蛋。這款非常實用的身體活動骰子，絕對是居家放電的超級救星。爸媽只需要用白色厚卡紙摺出一個大型的立體骰子，並用膠帶封好邊角，接著在六個面上用奇異筆寫下不同的活動指令，像是原地轉圈圈、模仿小鳥拍動翅膀，或是挑戰做10下開合跳。準備就緒後，全家人就可以輪流擲骰子，並跟著骰出來的指定動作一起擺動身體，不需要太大的空間，就能在客廳達到輕鬆流汗、快速放電的效果。

室內活力運動骰子 需要材料

厚卡紙或紙箱、膠帶、筆

▲一個骰子就能有六種玩法（圖出自：pexels）

6.客廳障礙賽

想要更進一步且有系統地引導孩子鍛鍊體能，不妨將客廳改造成充滿挑戰性的室內障礙賽場，這也是專家用來訓練兒童大肌肉發展的專業指引方針。這場比賽的設計豐富程度完全取決於家長的想像力，例如依照專家的具體建議，讓孩子繞過地面上的紙杯、飛躍過沙發抱枕或枕頭，並在過程中完成10下開合跳。此外還能加碼在木地板上貼上紙膠帶當作平衡木，或是把大紙箱當作神祕山洞讓他們爬過去。為了增加挑戰的趣味，不妨用手機碼錶幫小朋友進行計時挑戰，玩個幾輪下來，孩子通常就能在兼顧大肌肉運動的同時有效放電。

客廳障礙賽 需要材料

紙杯、抱枕或枕頭、紙膠帶、紙箱、手機碼錶

▲用家裡既有的東西就能來場障礙賽。（圖出自：pexels）

7.紙盤滑冰

最後一招則是深受歐美幼教界喜愛的惡劣天氣必殺技，這項經典的居家練習非常適合用來對付體力彷彿無上限的孩子。遊戲規則極其簡單，只需要讓孩子雙腳分別踩在兩塊免洗紙盤或抹布上，就可以開始在客廳或走廊的木地板上嘗試「滑冰」。這是一項能邊消耗精力邊建立大肌肉運動技能的絕佳方式！由於在光滑的地面上維持平衡並向前滑行，必須高度運用到大腿肌肉與核心肌群的力量，孩子們會覺得新奇好玩又刺激，但在不知不覺中，小怪獸們的電力早已在全方位的核心運動中悄悄見底。

紙盤滑冰 需要材料

免洗紙盤、抹布

▲能邊消耗精力邊建立大肌肉運動技能的紙牌滑冰。（圖出自：pexels）

面對不可預測的颱風天或長假，各位不防參考住在經常面臨壞天氣的英國爸媽們的妙招。找時間全家一起集思廣益，將各種好玩的活動點子寫在不同的紙條上，然後全部塞進一個精美的玻璃罐中，做成專屬的「雨天活動點子罐」。每當外頭下起大雨、或又因颱風天放假時，就讓他們輪流到罐子裡隨機抽一張紙條，立刻就能獲得滿滿的遊戲靈感，讓每個困在室內的日子都變成一場充滿未知的冒險。

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