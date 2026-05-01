暑假親子生態探險！阿里山綠野仙蹤專案贈祝山線車票，沉浸式體驗全台最高海拔智慧照明車站。

綠色旅遊風潮席捲全球，現代旅人更傾向低碳且具文化深度的精緻慢旅。資深編輯李維唐表示，高山林業歷史與現代美學的跨界結合，正是當前高端生態度假走向永續發展的關鍵核心。

大家有沒有發現，現在出門旅行不再只是走馬看花拍照打卡了，反而更流行走進森林鐵道或體驗在地文化，用一種很舒服的慢節奏去放空自己。剛好坐落在阿里山國家森林遊樂區最核心位置的阿里山賓館，在今年夏天把大家小時候看過的童話故事綠野仙蹤搬進現實生活裡，推出了一個「綠野仙蹤，永續隨行」的生態探險專案 。他們希望大家在探索山林的旅程中，能像故事裡的桃樂絲一樣，找回生活需要的勇氣、智慧還有愛，好好的跟大自然和平相處 。這種無痕山林、珍惜資源的永續旅行，是現在親近阿里山最時髦、最體貼土地的新玩法，讓人可以把在森林裡得到的環保體悟，真正的帶回平常的生活日子裡 。

▲清晨搭乘最具代表性的紅色森林小火車前進祝山車站，欣賞全台最高海拔且融入智慧生態照明的日出美景。圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲拉開窗簾就是震撼的鄒族大塔山第一排絕景，入住首席套房還能大方將瓷藝博物館聯名隨行杯免費帶回家。圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理

當百年老飯店遇上高雄莉瓷藝博物館，把優雅的西洋藝術裝進百花盛宴保溫杯

除了滿滿的芬多精，這次的旅行還多了一點讓人驚豔的文藝氣息。阿里山賓館特別找來高雄「莉·瓷藝博物館」一起跨界合作 ，把西洋瓷藝的精緻美感跟阿里山的雲霧森林完美融合在一起 。只要在6月1日到8月31日這段暑假期間，預訂入住阿里山賓館的指定房型 ，像是那個拉開窗簾就能直接看到鄒族大塔山、眠月線步道還有層疊群峰的首席套房 ，飯店就會直接送你兩個超精緻的“百花盛宴”精品系列隨行保溫杯 。這份迎賓禮不只好看而且非常實用 ，出門散步隨身帶著它就能少用很多一次性杯子，用最優雅的方式在旅途中減少碳排放 。

▲引導孩子在暑假生態探險中學習尋找勇氣與智慧，與大自然和諧共處，創造更有教育意義的親子低碳度假回憶。圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲放在高山林道間極具質感的精品保溫杯，是本次跨界藝術合作的環保靈魂。圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理

搭上紅色小火車朝聖金質獎祝山車站，在全台最高海拔看超震撼的曙光日出

說到去阿里山，大家心裡最嚮往的絕對是那個經典的日出畫面。從現在開始一直到12月30日為止，只要入住「曙光日出」專案 ，飯店就會貼心送你祝山線的來回火車票 ，如果你是住指定房型，還可以額外吃到一份超級可愛的小火車造型方塊酥 。大清早坐上森林小火車，一路上搖搖晃晃來到全台最高海拔的祝山車站 ，這座車站非常厲害，它不只是全台灣第一個用智慧生態照明的車站，還拿過金質獎特優的肯定 。整個車站建築完美融合在檜木林裡 ，看完讓人感動的曙光之後，還可以順道去對高岳景觀台走走 ，吹著高山涼爽的風，欣賞融入山林的生態美學 。

晚上聽專人講故事，走進1913舊事所導覽來一場穿越時空的檜木林業深度遊

想讓這趟旅行回憶更深刻，那就不能錯過飯店晚上的特別節目。每天晚上7:00到7:30這半個小時的時間 ，飯店特別安排了專人說故事的活動 ，用很溫柔的說書方式跟大人小孩聊聊這邊百年的檜木林業跟人文故事 。現在只要入住，每個人都可以免費參加「阿里山賓館1913舊事所」的深度導覽解說 ，跟著導覽員的腳步看看以前的林業歷史痕跡 。飯店未來也會持續結合更多好玩的地方永續手作體驗 ，帶大家去尋找阿里山更隱密的在地秘境森林 ，享受完全不會破壞環境的深度旅行 。

▲透過專人每晚深入淺出的故事分享，帶領住宿房客走進時光隧道，細細品味百年檜木林業的人文風華。圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理







綠野仙蹤，永續隨行 親子生態探險體驗

活動時間：即日起至2026年12月30日止 （保溫杯贈送期間限定為2026年6月1日至8月31日止 ）

活動與優惠內容條列

限定雙重好禮贈：於6月1日至8月31日期間入住指定房型（如大塔山景觀首席套房），即贈送高雄《莉·瓷藝博物館》跨界聯名“百花盛宴”精品系列隨行保溫杯2個（顏色隨機）。

曙光日出專案福利：即日起至12月30日止，預訂入住「曙光日出」專案，即免費贈送全台最高海拔祝山線小火車來回車票 。

指定房型加碼禮：入住曙光日出指定房型，加碼贈送特製小火車造型方塊酥乙份 。

免費歷史人文導覽：每晚19:00至19:30由專人說故事，房客皆可免費參加「阿里山賓館1913舊事所」百年林業與鐵道文化深度導覽解說 。

看完祝山車站的震撼曙光，若你還想規劃下一趟洗滌心靈的療癒旅程，以下深度極景絕對不能錯過

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