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桃園人吃流沙包！點點心桃園新光站前店 機場打卡點必拍，試營運滿千送200元要搶。

點點心桃園港點
2026-05-28 13:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:點點心
編輯 張人尹

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點點心桃園新光站前店5/29試營運，打造旅行感港點空間，還有滿千送200元優惠。編輯張人尹表示，桃園火車站商圈近期再添話題美食，港點控要朝聖。

桃園人開吃！人氣港式點心品牌「點點心」正式插旗桃園新光站前店，5/29起試營運。這次不只帶來經典港點，整間店還結合桃園「國門之都」與通勤城市特色，把旅行感直接搬進餐廳裡。從車站月台元素、列車軌道，到飛機與行李箱設計，讓粉絲一進門就像準備出發旅行。這次點點心也祭出開幕優惠滿千送200元，吸引粉絲約吃。

▲點點心桃園新光站前店5/29試營運，打造結合旅行與通勤元素的港點新空間，吸引桃園粉絲朝聖踩點。
▲點點心桃園新光站前店5/29試營運，打造結合旅行與通勤元素的港點新空間，吸引桃園粉絲朝聖踩點。
▲點點心全新桃園店加入車站月台與飛機元素設計，讓粉絲邊吃港點邊拍旅行感打卡照片。
▲點點心全新桃園店加入車站月台與飛機元素設計，讓粉絲邊吃港點邊拍旅行感打卡照片。

點點心桃園旅行系裝潢加必吃港點一次看

這次點點心桃園新光站前店，特別把旅行與通勤元素融進空間設計裡，店內能看到車站指標、列車軌道與機場風格裝置，搭配反光鏡互動區，讓粉絲用餐時還能自拍打卡。除了裝潢有話題，餐點同樣是重點，人氣招牌「豬仔流沙包」點點心最具代表性的萌系港點，戳開後流出的鹹甜流沙餡一直都是社群熱門話題，同時推薦「金絲龍鬚蝦」用酥脆麵線包裹鮮蝦，口感層次超豐富。
▲點點心桃園新光站前店主打旅行感空間，還能邊吃港點邊在鏡面裝置前拍照打卡留念。
▲點點心桃園新光站前店主打旅行感空間，還能邊吃港點邊在鏡面裝置前拍照打卡留念。
▲點點心人氣必吃包含金絲龍鬚蝦與豬仔流沙包，多款經典港點同步在桃園店登場。
▲點點心人氣必吃包含金絲龍鬚蝦與豬仔流沙包，多款經典港點同步在桃園店登場。

點點心桃園試營運滿千送200元

為了迎接桃園粉絲，點點心桃園新光站前店也同步推出開幕優惠活動。5/29至5/31期間，只要加入官方會員，單筆消費滿1,000元（不含服務費）就能獲得200元現金折抵券1張，每位會員限領1張，折抵券則限下次消費使用。由於店面位置緊鄰桃園火車站與客運樞紐，加上本身又有高人氣港點與拍照話題，不只吸引通勤族、學生族，也是港點控的聚餐新選擇。
▲點點心桃園新光站前店5/29至5/31推出會員滿千送200元優惠，吸引港點粉絲搶先朝聖。
▲點點心桃園新光站前店5/29至5/31推出會員滿千送200元優惠，吸引港點粉絲搶先朝聖。


點點心桃園新光站前店

門市地址：桃園市中正路19號B1 (新光三越桃園站前店) 
試營運時間：2026/05/29起
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