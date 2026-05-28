桃園人吃流沙包！點點心桃園新光站前店 機場打卡點必拍，試營運滿千送200元要搶。

點點心桃園新光站前店5/29試營運，打造旅行感港點空間，還有滿千送200元優惠。編輯張人尹表示，桃園火車站商圈近期再添話題美食，港點控要朝聖。
桃園人開吃！人氣港式點心品牌「點點心」正式插旗桃園新光站前店，5/29起試營運。這次不只帶來經典港點，整間店還結合桃園「國門之都」與通勤城市特色，把旅行感直接搬進餐廳裡。從車站月台元素、列車軌道，到飛機與行李箱設計，讓粉絲一進門就像準備出發旅行。這次點點心也祭出開幕優惠滿千送200元，吸引粉絲約吃。
點點心桃園旅行系裝潢加必吃港點一次看這次點點心桃園新光站前店，特別把旅行與通勤元素融進空間設計裡，店內能看到車站指標、列車軌道與機場風格裝置，搭配反光鏡互動區，讓粉絲用餐時還能自拍打卡。除了裝潢有話題，餐點同樣是重點，人氣招牌「豬仔流沙包」點點心最具代表性的萌系港點，戳開後流出的鹹甜流沙餡一直都是社群熱門話題，同時推薦「金絲龍鬚蝦」用酥脆麵線包裹鮮蝦，口感層次超豐富。
點點心桃園試營運滿千送200元為了迎接桃園粉絲，點點心桃園新光站前店也同步推出開幕優惠活動。5/29至5/31期間，只要加入官方會員，單筆消費滿1,000元（不含服務費）就能獲得200元現金折抵券1張，每位會員限領1張，折抵券則限下次消費使用。由於店面位置緊鄰桃園火車站與客運樞紐，加上本身又有高人氣港點與拍照話題，不只吸引通勤族、學生族，也是港點控的聚餐新選擇。
點點心桃園新光站前店門市地址：桃園市中正路19號B1 (新光三越桃園站前店)
試營運時間：2026/05/29起