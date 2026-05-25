星宇史努比福袋7-11搶！全新星宇航空Snoopy航班7月起飛，史努比備品免費拿。

星宇航空攜手Snoopy於7月推出全新主題航班，機上換上四季超萌備品，更同步祭出超商聯名福袋與限定周邊。編輯 鄭雅之表示：史努比控出國只選星宇啦！

星宇迷、史努比控又忍不住想買！星宇航空特別在7月1日到12月31日期間，在全航線推出全新一季的Snoopy聯名主題航班，活動以飛越四季與國際為核心概念，將春夏秋冬的迷人風景通通搬上天空，不僅有讓粉絲瘋狂的雙版本機上備品，還有與超商龍頭7-11合作的限量福袋以及豐富的限定周邊商品同步亮相，甚至連下半年的空山基藝術計劃也一併登場，用最吸睛的視覺體驗，幫所有計畫出國的旅客打造一場最完美的療癒飛行。



▲星宇航空機上餐點、紙巾、餐盒與紙杯，滿滿史努比元素打造最萌空中用餐體驗。

▲限量主題商品飛行飄帶三入組與角色聯名經典別針組，滿足史努比控收藏慾。





7-11聯名福袋滿足收藏的心

在這次的全新企劃當中，最貼近日常生活的亮點，絕對就是星宇航空與超商龍頭7-11共同推出的聯名福袋。內容物包含了出國最實用的行李箱、大容量托特包、療癒造型抱枕與吸睛的扭蛋機組。除此之外，星宇小舖與機上免稅品也將在7月陸續上架限定的飛行飄帶3入組、別針組、環保購物袋與專屬保溫杯，多款極具搜尋價值的可愛生活實用品，讓粉絲們在地面上就能隨時開啟瘋狂蒐集模式。



▲星宇航空Ｘ史努比7-11超商聯名福袋，包含史努比造型抱枕、扭蛋機、行李箱與托特包搶先驚喜亮相。





雙版本機上限定史努比備品

當旅客一踏進這架超萌的主題航班，就能在個人螢幕上看到限定的史努比迎賓畫面。為了打造最可愛的空中用餐與飛行體驗，設計團隊特地規劃了春夏與秋冬兩大主題篇章，將充滿豐富色彩的經典元素融入在紙杯、紙巾、機票登機證以及行李吊牌等各項備品當中，並且採取隨機的方式出現在各個不同的航線與航班中，讓每一次的飛行旅程都多了一份蒐集與盲抽的樂趣，成功吸引了許多海內外旅客前來搭乘朝聖。



▲雙版本限定包裝米果脆片與主題紙杯，隨機現身讓每趟旅程充滿驚喜。





空山基藝術計劃帶來全新機上藝術饗宴

除了擄獲男女老少芳心的史努比之外，星宇航空在今年下半年也特別為熱愛時尚與當代美學的旅客，準備了殿堂級的視覺驚喜。品牌這次邀請到日本當代藝術家空山基，共同推出備受期待的限定藝術計劃。在未來的特定航班上，除了有療癒可愛的插畫風格備品可以收藏，乘客還能夠在萬呎高空上，享受橫跨雲端的空中藝廊展演，用高質感的藝術美學，滿足大家對於極致飛行體驗的多樣化追求。



▲機艙內每位旅客的個人螢幕，換上專屬史努比迎賓畫面讓人一登機就被療癒。

▲精緻可愛的史努比造型機上行李吊牌，讓旅客的隨身行李更具個人風格。

2026星宇航空、Snoopy主題航班 活動資訊

活動期間：2026年7月1日至2026年12月31日

適用航線：星宇航空全航線（洛杉磯、安大略出發航班以及STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃特定航機除外）

機上限定驚喜：雙版本設計登機證、行李吊牌、機上迎賓畫面、紙巾、紙杯，於航班中隨機提供





星宇航空、Snoopy周邊

7-ELEVEN聯名好康：推出星宇航空×Snoopy聯名系列福袋，內含托特包、造型抱枕、行李箱、扭蛋機組

星宇小舖新品（7月起上架）：飛行飄帶3入組、別針組、保溫杯、購物袋

下半年話題預告：攜手日本藝術家空山基推出STARLUX AIRSORAYAMA空中藝廊展演





2026星宇航空、Snoopy聯名亮點

全航線全新四季主題：自7月1日至12月31日限時登場，以春夏與秋冬兩大篇章將季節風景融入旅程。

雙版本機上限定備品：登機證、行李吊牌、紙杯及紙巾皆有雙款設計，於航班中隨機現身打造盲抽蒐集驚喜。

專屬機艙迎賓畫面：旅客一登機即可在個人螢幕看見超萌的史努比專屬畫面，療癒感萬呎高空大爆發。

星宇小舖陸續推新品：7月起陸續上架限定全新主題商品，包含飛行飄帶3入組、別針組、保溫杯與購物袋。

7-11聯名福袋：全台超商同步推出限定福袋，包含托特包、造型抱枕、行李箱與扭蛋機組搶先收藏。





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2026星宇航空、Snoopy主題航班 更多照片

▲小朋友搭機可以體驗星宇航空與花生漫畫聯名主題限定貼紙遊戲書。

▲設計感十足的星宇航空限定史努比機票登機證，成為粉絲出國必收藏好物。