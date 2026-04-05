搭飛機被萌到！華航皮卡丘彩繪機亮相，寶可夢飛機餐、抱枕陪你出國。

華航皮卡丘彩繪機CI2萌翻登場，13隻寶可夢聯手台式花磚飛向東京，還有機上限定餐盒與周邊必收藏。編輯 鄭雅之表示：寶可夢大師下次出國就搭華航！

下次出國就搭華航皮卡丘彩繪機！出國旅遊的興奮感就從踏入機場那一刻開始，中華航空近期驚喜發表了第二架與寶可夢合作的「皮卡丘彩繪機 CI2」，這架全新的 A350 客機不僅僅是交通工具，更像是一座移動的寶可夢雲端主題樂園，華航將大家最熟悉的皮卡丘與夥伴們通通請到機身上，讓飛往東京或西雅圖的旅程變得超夢幻，讓大家一登機就能感受到滿滿的療癒能量。



▲超萌皮卡丘人偶迎接皮卡丘彩繪機CI2登場。

▲華航皮卡丘彩繪機CI2全貌，粉嫩機身色彩搭配繽紛寶可夢航向東京及西雅圖。





台式花磚美學與寶可夢大集合

這次的機身塗裝簡直是細節控的最愛，除了大家最想捕捉的飛翔皮卡丘之外，包含快龍、七夕青鳥在內共有 13 隻寶可夢驚喜現身，最特別的是設計團隊巧妙地融入了台灣傳統的祥雲花磚圖騰，讓復古工藝與可愛動漫完美碰撞出質感新高度，眼尖的旅客甚至還能在引擎位置發現隱藏版的小驚喜，從踏入機艙開始，無論是枕頭套還是空服員穿的專屬圍裙，處處都能看見精心設計的聯名巧思，真的會讓人忍不住拿起手機拍個不停。



▲華航皮卡丘彩繪機CI2每個座位有寶可夢聯名枕頭，睡覺造型的皮卡丘圖樣充滿療癒感。





華航Ｘ寶可夢周邊與超萌兒童餐盒開箱

為了讓旅程更加難忘，華航這次在機上服務也是下足了功夫，全航線同步推出的「寶可夢主題兒童餐盒」採用立體組合設計，讓小小冒險家在用餐時也能擁有開箱禮物的樂趣，此外還附贈貼紙本與手繪扇等超實用小物，至於大人們最期待的聯名商品，則包含了詢問度極高的限量登機箱、柔軟頸枕以及酷炫的飛行夾克，這些商品在 4 月初就會正式上架販售，玩家們可要看準時機透過網路預購或是機上送貨服務，把這份雲端限定的幸福感收藏起來。



▲寶可夢聯名兒童餐盒與圍裙亮相，立體餐盒設計讓小朋友在飛機上也能開心冒險。

華航 皮卡丘彩繪機 CI2

指定執飛機型： A350 客機。

首波航點推薦： 東京、西雅圖。

機身角色清單： 皮卡丘、皮皮、迷你龍、哈克龍、快龍、毽子草、毽子花、毽子棉、狩獵鳳蝶、青綿鳥、七夕青鳥、克雷色利亞、彩粉蝶。

機上療癒好物： 專屬綜合果豆、主題紙杯、餐巾紙、座椅頭墊紙、枕頭套、皮卡丘原子筆。

兒童乘客驚喜： 立體組合式餐盒、主題貼紙本、創意手繪扇、手繪提袋。

必收藏周邊： 聯名登機箱、舒適頸枕、飛行夾克（4 月起於華航 eMall 網站及機上預購開賣）。





超萌聯名話題跟上！

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華航 皮卡丘彩繪機 CI2更多照片

▲彩繪機內部商務艙空間大公開，機上螢幕與寢具備品皆換上寶可夢限定新裝。