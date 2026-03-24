大耳狗行李箱必收！統一時代百貨美人節 三麗鷗6卡友禮一次看，滑鼠墊 浴巾萌翻。

統一時代百貨台北店美人節與DREAM PLAZA推出三麗鷗周邊、滿2000送300與卡友禮活動，還有更多三麗鷗周邊小物即將登場，編輯張人尹帶你搶先看。

▲統一時代百貨台北店美人節主打三麗鷗周邊，包含行李箱與浴巾等實用小物同步登場。（攝影：張人尹）



▲DREAM PLAZA同步推出Hello Kitty與大耳狗喜拿等角色周邊，粉絲可一次入手多款生活小物。（攝影：張人尹）

三麗鷗卡友禮兩波登場再加碼行李箱

▲統一時代百貨台北店推出三麗鷗滑鼠墊組卡友禮，集結Hello Kitty與酷洛米等人氣角色。（攝影：張人尹）

三麗鷗行李箱滿額贈與加價購方式

▲統一時代百貨台北店推出大耳狗20吋行李箱，滿35000元即可兌換吸引粉絲收藏。（攝影：張人尹）

大耳狗行李箱必收！這次統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA在4/1起推出2026美人節檔期，這次主打以三麗鷗人氣角色周邊為亮點，從卡友禮到加價購通通圍繞Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米等角色延伸設計，包含行李箱、浴巾、保溫杯等實用周邊。這次活動不只集中在美妝優惠，也讓粉絲們把可愛三麗鷗實用小物通通入手。統一時代百貨台北店規劃兩波三麗鷗聯名卡友禮，第一波4/1-4/4推出「軟萌陪伴滑鼠墊組」，集結Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米與人魚漢頓等角色，第二波4/9-4/12則為「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」，以大耳狗喜拿圖樣為主。活動期間會員只要單筆消費滿800元並扣點8點即可兌換。三麗鷗粉絲這次還要搶「大耳狗萌趣出遊20吋行李箱+束帶」，粉絲可透過兩種方式入手，第一種為4/1-5/10活動期間內於指定櫃位累計消費滿35000元即可兌換，第二種則是當日累計消費滿2000元，可用1500元加購。整體設計以出遊情境為主，讓粉絲們出門也能有可可愛愛的小巧思。





滿2000送300加碼回饋攻略

▲統一時代百貨台北店美人節，更多Hello Kitty與大耳狗喜拿等角色周邊即將登場。（攝影：張人尹）



▲統一時代百貨台北店美人節，更多Hello Kitty與大耳狗喜拿等角色周邊即將登場。（攝影：張人尹）

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA會員獨享卡友禮

除此之外，統一時代也預告接下來還將有「擦手巾、便當盒、手提保溫杯」等更多周邊小物，讓粉絲們、卡友們期待。不只周邊小物，統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA在4/1-4/6首6日推出多重回饋，化妝品、內衣與香氛指定櫃滿2000送300，同時全館指定櫃滿5000送500，搭配icash2.0或icash Pay支付滿8000再送500，若綁定uniopen聯名卡再加送300，回饋最高可達25%。

活動內容：於指定活動期間內至兩館贈品台，持APP過會員條碼，加上當日單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換限定卡友禮乙份。同一贈品活動期間，每人每卡(同卡號)合計限領乙份。

活動時間：

第一波04/01(三)-04/04(六)「軟萌陪伴滑鼠墊組」，限量3,000份。

第二波04/09(四)-04/12(日)「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」，限量3,000份。





統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA限定滿額禮/加價購

活動時間：04/01(三)-05/10(日)

活動內容：總限量1,000份

方法一：活動期間內，會員於全館指定櫃位累計消費滿35,000元即贈「萌趣出遊20吋行李箱+束帶」乙份(每會員每日限兌換乙份，不累贈)

方法二：持當日累計消費滿2,000元發票，即可用1,500元加購「萌趣出遊20吋行李箱+束帶」乙份(每張發票限加購乙次，僅收現金，加購發票不再參加館內各項活動)

