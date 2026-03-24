大耳狗行李箱必收！統一時代百貨美人節 三麗鷗6卡友禮一次看，滑鼠墊 浴巾萌翻。

統一時代百貨台北店美人節與DREAM PLAZA推出三麗鷗周邊、滿2000送300與卡友禮活動，還有更多三麗鷗周邊小物即將登場，編輯張人尹帶你搶先看。大耳狗行李箱必收！這次統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA在4/1起推出2026美人節檔期，這次主打以三麗鷗人氣角色周邊為亮點，從卡友禮到加價購通通圍繞Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米等角色延伸設計，包含行李箱、浴巾、保溫杯等實用周邊。這次活動不只集中在美妝優惠，也讓粉絲們把可愛三麗鷗實用小物通通入手。
三麗鷗卡友禮兩波登場再加碼行李箱統一時代百貨台北店規劃兩波三麗鷗聯名卡友禮，第一波4/1-4/4推出「軟萌陪伴滑鼠墊組」，集結Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米與人魚漢頓等角色，第二波4/9-4/12則為「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」，以大耳狗喜拿圖樣為主。活動期間會員只要單筆消費滿800元並扣點8點即可兌換。
三麗鷗行李箱滿額贈與加價購方式三麗鷗粉絲這次還要搶「大耳狗萌趣出遊20吋行李箱+束帶」，粉絲可透過兩種方式入手，第一種為4/1-5/10活動期間內於指定櫃位累計消費滿35000元即可兌換，第二種則是當日累計消費滿2000元，可用1500元加購。整體設計以出遊情境為主，讓粉絲們出門也能有可可愛愛的小巧思。
滿2000送300加碼回饋攻略除此之外，統一時代也預告接下來還將有「擦手巾、便當盒、手提保溫杯」等更多周邊小物，讓粉絲們、卡友們期待。不只周邊小物，統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA在4/1-4/6首6日推出多重回饋，化妝品、內衣與香氛指定櫃滿2000送300，同時全館指定櫃滿5000送500，搭配icash2.0或icash Pay支付滿8000再送500，若綁定uniopen聯名卡再加送300，回饋最高可達25%。
統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA會員獨享卡友禮
活動內容：於指定活動期間內至兩館贈品台，持APP過會員條碼，加上當日單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換限定卡友禮乙份。同一贈品活動期間，每人每卡(同卡號)合計限領乙份。
活動時間：
- 第一波04/01(三)-04/04(六)「軟萌陪伴滑鼠墊組」，限量3,000份。
- 第二波04/09(四)-04/12(日)「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」，限量3,000份。
統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA限定滿額禮/加價購
活動時間：04/01(三)-05/10(日)
活動內容：總限量1,000份
- 方法一：活動期間內，會員於全館指定櫃位累計消費滿35,000元即贈「萌趣出遊20吋行李箱+束帶」乙份(每會員每日限兌換乙份，不累贈)
- 方法二：持當日累計消費滿2,000元發票，即可用1,500元加購「萌趣出遊20吋行李箱+束帶」乙份(每張發票限加購乙次，僅收現金，加購發票不再參加館內各項活動)