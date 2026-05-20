全台最美無邊際溫泉消暑！晶泉丰旅夏日專案開搶，淡果香、手作注連繩打造輕奢親子假期。

隨著暑期旅遊熱潮將至，高端飯店紛紛出招。資深編輯李維唐表示，晶泉丰旅此次跨界串聯恐龍探險與海洋生態，成功打破傳統溫泉淡季框架，以沉浸式體驗為親子度假市場注入兼具美學與教育價值的新活力 。

隨著盛夏腳步鄰近，許多家庭正積極尋覓兼具放鬆與教育意義的度假提案。晶華國際酒店集團旗下的頂級溫泉度假品牌晶泉丰旅，於2026年夏季再度引領奢華旅宿新風潮。自6月1日至8月31日期間，北投晶泉丰旅與礁溪晶泉丰旅兩館同步攜手策劃沁夏盛香夏日住房專案。本次企劃以親子共遊為核心理念，突破傳統單純住宿的框架，深度串聯在地文化與自然生態。飯店不僅致贈房客精心調配的草本風格禮品，更將觸角延伸至北台灣深具教育價值的探索景點，為大朋友與小朋友量身打造層次豐富的感官體驗，讓溫泉度假在炎炎夏日展現出截然不同的清爽面貌。

▲北投晶泉丰旅擁有一池被城市綠意環繞的隱密露天泳池，開闊的藍天與悠閒氛圍交織，是旅人炎炎夏日消暑的絕佳去處。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



療癒溫泉淡果香打造夏釀果乾水

在兩天一夜的精緻假期中，晶泉丰旅特別邀請台灣在地美學果乾水品牌淡果香，共同客製專屬的夏釀果乾水組合。設計團隊嚴選熱情百香與清香蜜瓜兩款時令風味，將新鮮水果的精華完整封存。當旅人沉浸在煙霧繚繞的溫泉池中放鬆身心時，剔透的果乾也在透明水瓶中緩緩舒展，釋放出天然的甘甜與優雅香氣。泡湯後飲上一口清爽的果乾水，不僅能即時補充身體流失的水分，更用味覺為盛夏度假增添一抹輕盈涼意。此專案專為偏好定點深度放鬆，不願將時間浪費在舟車勞頓的旅人所設計。礁溪晶泉每房每晚5,336元起，北投晶泉每房每晚則為8,645元起，讓旅客在恬靜的氛圍中洗去日常疲憊。

▲晶泉丰旅推出「沁夏．盛香」住房專案，房客可獲得與淡果香聯名之專屬夏釀果乾水組，在艷陽泳池畔享受清爽止渴的果香風味飲品。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

關渡恐龍大復活與礁溪海洋生態大探索

針對渴望為孩子創造充實暑期回憶的家庭，飯店特別規劃三天兩夜的深度遊程，將學習與娛樂完美融合。選擇入住北投晶泉的旅客，將可暢遊近期引爆話題的恐龍大復活關渡探險樂園。園區透過精緻的沉浸式場景重現神祕的中生代恐龍世界，結合高科技互動裝置與實境探索設計，引導孩子在遊戲中自主汲取古生物知識，全程充滿驚呼與歡笑。入住礁溪晶泉的家庭則會前往金車礁溪生技水產園區，在專業導覽下親身體驗台灣豐富的海洋生態與養殖技術。回到飯店後，兩館均提供夏季限定的清夏注連繩美學手作課程。親子可以共同運用當季乾燥花材妝點傳統注連繩，將這段燦爛的夏日旅程記憶，化為一件能帶回家珍藏的精緻手作紀念小物。礁溪晶泉三天兩夜每房每晚平均4,988元起，北投晶泉每房每晚平均6,840元起。

▲入住北投晶泉丰旅選擇三天兩夜專案，即可暢遊人氣話題恐龍大復活關渡探險樂園，帶孩子近距離感受中生代王者的震撼魅力。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



高鐵聯票祝好運肉乾與延遲退房雙重好康

考慮到外縣市旅人的交通往返需求，晶泉丰旅同步推出夏日放電計劃Start高鐵飯店聯票專案。凡是訂房加購高鐵車票的旅客，皆可享有專屬車票優惠，飯店還將大方致贈台灣在地知名品牌美味獵人的祝好運Good Luck肉乾禮盒。這款精緻禮盒價值600元，嚴選台灣優質豬肉製作，包含多款創新與經典口味，不論是作為漫漫旅途中的隨手補給零嘴，或是帶回家與親友分享的在地伴手禮，都讓這趟夏日溫泉之旅更添在地生活美學的厚度。此外，若在6月1日至6月30日期間搶先入住，還能獨享提早放暑假的限定隱藏福利。飯店特別將退房時間貼心延長至中午12點，讓一家人能在旅行的最後一個早晨，從容地享用豐盛早餐或再度享受泡湯時光。此高鐵聯票專案中，礁溪晶泉雙人成行每晚4,930元起，北投晶泉每房每晚含早餐則為8,755元起。

▲選購晶泉丰旅夏日放電計劃Start高鐵飯店聯票專案，入住即贈送價值600元且包裝充滿趣味的祝好運Good Luck肉乾禮盒。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

露天泳池與無邊際美人湯的感官盛宴

除了豐富的館外行程，晶泉丰旅兩館獨具特色的硬體設施，更是炎夏消暑的絕佳去處。北投晶泉坐擁被大片綠意環繞的隱密露天泳池，徐徐微風與翠綠山景交織，彷彿置身於遠離塵囂的世外桃源。礁溪晶泉則擁有著名的露天無邊際溫泉泳池，旅人能夠一邊恣意徜徉在療癒的美人湯泉中，一邊俯瞰廣闊的蘭陽平原，甚至能遠眺波光粼粼的龜山島。這個夏天，晶泉丰旅成功以溫泉美學為軸心，細細串聯恐龍探險，海洋生態，手作體驗以及便捷的高鐵方案，交織出層次分明且具深度的夏日旅遊提案。

▲礁溪晶泉丰旅著名的露天無邊際溫泉泳池，讓旅人能一邊恣意徜徉在療癒的美人湯泉中，一邊俯瞰平原美景並遠眺神祕的龜山島。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理







晶泉丰旅「沁夏．盛香」夏日住房專案 、「夏日放電計劃 Start」高鐵飯店聯票

活動時間：2026年6月1日至8月31日 （「提早放暑假」延遲退房福利限定6月1日至6月30日入住享有 ）

活動內容：

兩天一夜專案：入住即贈「淡果香」嚴選「熱情百香」與「清香蜜瓜」風味的「夏釀果乾水組合」。礁溪晶泉每房每晚5,336元起 ，北投晶泉每房每晚8,645元起 。

三天兩夜專案：入住北投晶泉可暢遊「恐龍大復活關渡探險樂園」；入住礁溪晶泉可體驗「金車礁溪生技水產園區」導覽 。兩館均加贈夏季限定「清夏注連繩」手作課程 。礁溪晶泉每房每晚平均4,988元起 ，北投晶泉每房每晚平均6,840元起 。

高鐵聯票專案：加購高鐵車票享優惠，加贈價值600元的美味獵人「祝好運 Good Luck肉乾禮盒」。6月份入住享延遲退房至中午12點 。礁溪晶泉雙人成行4,930元起 ，北投晶泉每房每晚含早餐8,755元起 。

北投晶泉丰旅

訂房專線：02-7735-5000

礁溪晶泉丰旅

訂房專線：02-7735-5000