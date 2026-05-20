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史萊姆早餐吃起來！拉亞漢堡Ｘ勇者鬥惡龍聯名，20元史萊姆周邊加購。

聯名拉亞漢堡史萊姆勇者鬥惡龍
2026-05-20 11:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:拉亞漢堡
編輯 鄭雅之

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拉亞漢堡強勢聯名「勇者鬥惡龍」，全台首推６款夢幻藍色史萊姆餐點與全球唯一台灣限定寵物頭套，吃早餐還能抽日本機票。編輯 鄭雅之表示：史萊姆寵物頭套我要先收！

史萊姆變成早餐！這次拉亞漢堡破天荒邀請到日本超人氣國民級遊戲一同合作，將迎接40週年的經典怪物史萊姆直接搬上餐桌。從即日起到8月10日為止，全台超過500家拉亞漢堡門市將化身為勇者補給站，推出6款視覺感爆棚的清爽系藍色餐點，還有4款市面上買不到的獨家周邊。更厲害的是，每天吃早餐還能順便抽雙人日本主題樂園機加酒行程，超高話題性引爆新一波的社群打卡話題。

▲拉亞漢堡勇者鬥惡龍聯名餐點全系列大集合，超吸睛的史萊姆藍色醬料打造視覺系早午餐。
▲拉亞漢堡勇者鬥惡龍聯名餐點全系列大集合，超吸睛的史萊姆藍色醬料打造視覺系早午餐。
▲拉亞漢堡明星商品史萊姆乳酪貝果，夢幻的藍白雙色雙層抹醬內餡瞬間爆漿流出。
▲拉亞漢堡明星商品史萊姆乳酪貝果，夢幻的藍白雙色雙層抹醬內餡瞬間爆漿流出。

拉亞漢堡限量史萊姆周邊必搶

這次聯名最讓玩具收藏家與毛小孩爸媽瘋狂的，絕對是首度為台灣粉絲量身打造的專屬限定周邊。尤其是那款萌度翻天的「寵物頭套拉亞國王史萊姆」，不僅打破品牌40年來的慣例，更是全球唯一只在台灣發售的官方周邊，具有極高的收藏價值。大家只要點購特製的聯名套餐，就能輕鬆把「史萊姆經典餐盤」或是「史萊姆造型保溫袋」直接帶回家，利用專屬手機軟體累積印花也能免費兌換這頂超萌頭套。當家裡的毛孩戴上那頂經典皇冠笑臉，上傳到網路上絕對會吸引滿滿的讚，超值得收藏。

▲拉亞漢堡獨家推出的史萊姆經典餐盤共兩款，滿滿的遊戲經典笑臉讓粉絲直呼好想收藏。
▲拉亞漢堡獨家推出的史萊姆經典餐盤共兩款，滿滿的遊戲經典笑臉讓粉絲直呼好想收藏。

史萊姆藍色聯名餐點超酷

此外，這次登場的6款視覺系美食也超級吸睛。特別調配出超夢幻的「藍色史萊姆乳酸醬」，微微酸甜又帶有濃郁奶香，非常適合炎熱的夏天。像是「史萊姆乳酪生甜甜圈」與「史萊姆可頌」，每一口都能吃到驚豔的酸甜滋味。「史萊姆乳酪貝果」也裹上了厚厚的藍色醬料，「史萊姆香蕉千層蛋餅」裝扮成超吸睛的奇妙黃藍配色。如果想要大口吃肉，還有加入微酸醬汁完美解膩的「史萊姆炸雞芝加哥堡」與香甜的「史萊姆皇后奶油吐司」。每一款都充滿著滿滿的晨間活力，讓人忍不住手機先食。

▲史萊姆乳酪貝果與金黃誘人的皇后奶油吐司，搭配經典的藍色乳酸醬超級療癒。
▲史萊姆乳酪貝果與金黃誘人的皇后奶油吐司，搭配經典的藍色乳酸醬超級療癒。

史萊姆飲料杯聯名驚喜彩蛋

更讓人驚喜的是，拉亞漢堡這次還貼心準備了充滿遊戲感的點餐小彩蛋。在長達84天的活動期間，大家點餐時拿到的聯名飲料杯其實大有玄機。中杯與大杯的杯身中，分別隱藏著「金屬史萊姆」與金色版本的「拉亞國王史萊姆」，兩款都只有大約4%的超低機率會隨機出現。這種不用額外加錢、全憑個人運氣的隨機掉落機制，就像在遊戲中幸運尋獲神秘寶箱一樣刺激。希望這張陪伴大家長大的經典笑臉，能讓每個人在平凡的早晨裡都能發自內心笑出來，快約朋友一起去試試手氣。

▲拉亞漢堡明星商品史萊姆乳酪貝果，夢幻的藍白雙色雙層抹醬內餡瞬間爆漿流出。
▲拉亞漢堡明星商品史萊姆乳酪貝果，夢幻的藍白雙色雙層抹醬內餡瞬間爆漿流出。
▲拉亞漢堡聯名飲料杯推出多款超萌設計，活動期間還能隨機抽金屬史萊姆等隱藏版杯身。
▲拉亞漢堡聯名飲料杯推出多款超萌設計，活動期間還能隨機抽金屬史萊姆等隱藏版杯身。


拉亞漢堡《勇者鬥惡龍》聯名活動

活動期間： 即日起2026年至8月10日，共計84天。
活動門市： 全台逾500家拉亞漢堡門市。

拉亞漢堡Ｘ《勇者鬥惡龍》聯名餐點

  • 史萊姆皇后奶油吐司：50元
  • 史萊姆可頌：55元
  • 史萊姆乳酪貝果：65元
  • 史萊姆香蕉千層蛋餅：65元
  • 史萊姆乳酪生甜甜圈：65元
  • 史萊姆炸雞芝加哥堡：105元

拉亞漢堡Ｘ《勇者鬥惡龍》聯名周邊獲取攻略

  • 史萊姆造型保溫袋： 點選指定聯名套餐直接送，或享會員加價購20元、非會員30元。
  • 史萊姆經典餐盤（共2款）： 點選指定聯名套餐直接送，或享會員加價購99元、非會員129元。
  • 寵物頭套 拉亞國王史萊姆（全球台灣獨家）：
    1、會員加價購：會員優惠價169元、非會員199元。
    2、App印花免費換：使用Laya NOW App消費滿100元可獲得1枚印花，集滿15枚可免費兌換一個（數量有限，換完為止，限量兌完後可改換等值150元優惠券）。
  • 飲品隱藏彩蛋：活動聯名飲料杯隨機現身「金屬史萊姆」與「拉亞國王史萊姆（金色版）」，各款式僅有4%出現機率。

Laya NOW App滿額抽獎活動

抽獎資格： 活動期間內，使用Laya NOW App單筆線上支付滿200元（不限品項），即可獲得抽獎資格。

  • 頭獎（2名）： 桃園大阪單人來回機票＋日本淡路島Dragon Quest Island豪華特典門票。
  • 貳獎（2名）： 日本淡路島Dragon Quest Island豪華特典門票2張。
  • 勇者補給獎（數名）： Laya NOW App專屬優惠券。

強強聯名話題要知道！

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拉亞漢堡《勇者鬥惡龍》聯名更多照片

▲史萊姆乳酪生甜甜圈與史萊姆乳酪貝果，清爽的微酸奶香是最適合夏天的風味。
▲史萊姆乳酪生甜甜圈與史萊姆乳酪貝果，清爽的微酸奶香是最適合夏天的風味。
▲滿滿藍色特製乳酸醬的史萊姆皇后奶油吐司與史萊姆可頌，微酸微甜的層次感讓人一吃上癮。
▲滿滿藍色特製乳酸醬的史萊姆皇后奶油吐司與史萊姆可頌，微酸微甜的層次感讓人一吃上癮。
▲份量感十足的史萊姆炸雞芝加哥堡與香甜的史萊姆香蕉千層蛋餅，幫每位勇者補充滿滿元氣。
▲份量感十足的史萊姆炸雞芝加哥堡與香甜的史萊姆香蕉千層蛋餅，幫每位勇者補充滿滿元氣。
▲史萊姆香蕉千層蛋餅與炸雞芝加哥堡等聯名新品，充滿創意的視覺效果絕對是打卡首選。
▲史萊姆香蕉千層蛋餅與炸雞芝加哥堡等聯名新品，充滿創意的視覺效果絕對是打卡首選。

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