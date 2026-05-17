2026福隆沙雕季攻略！環球影業IP強勢降臨，史瑞克與恐龍現身沙灘，限時免費入場優惠全解析。

福隆沙雕季迎來第19年，資深編輯李維唐指出，此次與環球影業深度合作不僅提升了台灣觀光之國際能見度，更是沉浸式IP體驗的典範。這場集結40座主題沙雕的藝術盛宴，正透過跨世代的文化符碼，重新定義東北角夏日旅遊的廣度與深度。

2026福隆國際沙雕藝術季將於5月29日在福隆海水浴場盛大開幕，這項北台灣最具代表性的夏季觀光盛事，今年正式邁入第19年。本屆活動特別與環球產品與消費體驗業務（UP&E）深度合作，以「環球夏日沙雕派對」為核心主題，將國際電影工業的夢幻場景搬移至金黃色沙灘上。為慶祝開幕，主辦單位祭出超強首波優惠，5月29日至5月31日期間，12歲以下孩童只要身上配戴任一主題IP配件，並於中午12點前入園，即可享有免費入場優惠，邀請全台家庭共同參與這場夏日盛會。

▲2026福隆國際沙雕藝術季重現《侏羅紀世界》壯闊場景，巨型恐龍於金黃沙灘震撼登場 。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



國際IP陣容豪華，沉浸式電影藝術體驗

本次沙雕季規格再度升等，力邀超過15位國內外頂尖沙雕藝術家共同創作，運用福隆得天獨厚的優質沙質，雕琢出超過40座大型主題作品。展覽內容橫跨不同世代的經典記憶，包含充滿冒險色彩的《侏羅紀世界》、科幻神作《回到未來》與《E.T.》，以及深受大人小孩喜愛的夢工廠動畫系列，如《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》及《壞蛋聯盟》。這些風靡全球的電影角色，將以精緻的工法化為立體雕塑，在海天一色的背景下，帶領遊客進入宛如電影主題樂園般的沉浸式空間。

▲《大白鯊》經典畫面躍上福隆沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果帶來滿滿夏日氛圍 。圖／福容大飯店提供；窩客島整理

巨型史瑞克城堡坐鎮，經典視覺震撼感官

今年展區最受矚目的視覺焦點，莫過於以《史瑞克》系列電影中「遠的要命王國」為雛形打造的高聳主雕。這座壯觀的沙雕城堡結合了史瑞克與費歐娜公主等經典角色，營造出充滿奇幻與幽默的氛圍。此外，《大白鯊》從沙地中破浪而出的驚悚視覺感，以及《侏羅紀世界》裡重現的巨型恐龍，皆展現了極高的藝術造詣與技術挑戰。沙雕師吳芳靜感嘆，沙雕創作不僅要忍受烈日曝曬，更需應對降雨等氣候挑戰，每件作品都是大自然與藝術家心血的結晶。日本沙雕師保版俊彥也盛讚福隆沙質極佳，非常適合呈現細膩的雕琢纹理。

▲沙雕藝術家在烈日與風雨挑戰下，精雕細琢《大白鯊》作品的銳利牙齒細節 。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



周周主題日活動，百分考卷與比基尼專屬優惠

除了視覺饗宴，主辦單位更規劃了豐富的互動活動，力求打造「周周有亮點」的慶典氛圍。自6月1日起至6月30日止，每周三定為「學生日」，國小學生只需持100分考卷即可免費入園，同行親友則可享190元優惠票價。每周四則迎來廣受歡迎的「比基尼主題日」，凡穿著比基尼購票者同樣可免費入場，同行者亦享190元購票優惠。透過多元的社群互動與回饋機制，2026福隆沙雕季期盼能帶動全民旅遊熱潮，讓每一位來到東北角的遊客，都能在海風與沙雕藝術的陪伴下，度過一個難忘的環球主題夏日。

▲經典科幻電影《E.T.》化身精緻沙雕作品，成為今年環球夏日沙雕派對的必拍亮點 。圖／福容大飯店提供；窩客島整理





2026福隆國際沙雕藝術季「環球夏日沙雕派對」

活動時間：2026年5月29日起盛大開幕

活動內容：