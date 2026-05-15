在華山免費逛！2026韓國文化觀光大展送韓系小禮物，CU超商快閃店搬到台北。

直擊華山韓國觀光大展。現場不僅有黑白大廚料理秀、機票免費抽，還有超夯CU超商快閃店與超萌小禮免費拿。編輯 鄭雅之表示：逛完一圈手上小禮物拿超多！

想去韓國的心情真的攔不住！今年訪韓人次成長大噴發，韓國觀光公社乾脆把首爾搬進華山文化創意產業園區，於5月15日到17日推出規模超大的韓國文化觀光大展。現場免費入場，讓大家不用買機票就能體驗最道地的韓式生活。這次最狂的是直接把機票拿出來送，只要在現場完成集章闖關任務，就有機會抽中台北到首爾或釜山的來回機票。現場集結超過30個單位，無論是想掌握第一手旅遊資訊，還是單純想感受K-Culture的魅力，來這裡都能感受滿滿的驚喜。

▲華山韓國文化觀光大展正式開幕，現場充滿濃厚的韓式旅遊氛圍。(攝影：鄭雅之) ▲展場內設置巨型沉浸式投影螢幕，輪播代言人朴寶劍的帥氣形象宣傳片，讓粉絲彷彿置身韓國宮廷古裝劇中。(攝影：鄭雅之)





韓國CU超商零食榜單曝光！攤位闖關送禮物

韓迷們絕對不能錯過的亮點，就是韓國國民超商CU也來現場設快閃打卡店。大家去韓國必逛的CU超商，直接把韓國人跟台灣人最愛買的零食、飲料排行榜完整呈現，想知道現在最夯的韓系零嘴是什麼，看這裡準沒錯。現場還有超多好玩的小遊戲，只要在各個攤位挑戰成功，就能免費把超可愛的娃偶小吊飾、質感收納袋或是韓國道地美食帶回家。現場還能買到香蕉牛奶胖胖瓶，以及各種特色飲品的試飲活動，就是要讓大家邊逛邊吃邊喝，沈浸式體驗最貼近日常的韓式悠閒時光。

▲韓國國民超商CU也來現場設快閃打卡店。 (攝影：鄭雅之)





白湯匙大廚現身料理！音樂劇表演免費看

這次的舞台活動卡司簡直是綜藝等級。因為黑白大廚而爆紅的鄭鎬泳主廚將親自現身大秀廚藝，讓大家有機會近距離看白湯匙大顯身手。除此之外，還有超帥氣的人氣男團MONSTA X成員玟赫，要來大方分享他的私房美食清單。對於喜歡深度文化的朋友，現場還能免費觀賞多部韓國音樂劇與舞台劇的精華表演，像是療癒系的不便利的便利店，或是充滿笑點的尋找金鐘旭。從偶像加持到職人料理，再到觸動人心的舞台表演，讓韓迷們尖叫聲不斷。

▲現場感受震撼的傳統阿里郎公演，專業表演團隊帶來充滿張力的音樂饗宴，是認識韓國文化絕對不能錯過的亮點。(攝影：鄭雅之)





專業色彩診斷玩美展

除了好吃的跟好玩的，現場還有超實用的韓系美妝體驗，亦有免費韓服體驗。現在最流行的個人色彩診斷與風格諮詢，在這裡也能找專家幫妳解惑，找出最適合自己的韓系色調。針對喜歡買特色小物的旅人，現場也特別展示了獲得大獎的韓國觀光紀念品，包含具有質感的紅酒塞與充滿祝福意義的乾青魚鈴鐺。如果妳正在規劃下半年的旅程，現場也有許多旅行社提供專屬優惠，無論是想參加大邱辣炒年糕節，還是去全州體驗街邊啤酒節，這裡都有最完整的攻略與好康。快約好姊妹來華山，一起感受最潮流的韓國觀光年。

▲去韓國旅遊必喝的Binggrae香蕉牛奶與草莓牛奶胖胖瓶，現場提供超值優惠價，是大人小孩都愛的經典韓國飲品。(攝影：鄭雅之) ▲超吸睛的韓國街頭美食魚板串現點現吃，口感扎實Q彈且充滿鮮甜海味，讓人一秒瞬移到首爾路邊攤。(攝影：鄭雅之)





2026 韓國文化觀光大展 活動資訊

活動日期： 2026年5月15日（五）至5月17日（日）

活動地點： 華山1914文化創意產業園區（東2館）

參觀門票： 免費入場





2026 韓國文化觀光大展 三大好康整理

機票大抽獎： 完成9枚集章並填寫問卷，抽首爾、釜山來回機票。

攤位小遊戲： 挑戰指定任務，免費獲得娃偶吊飾、收納袋、韓式小吃。

CU超商快閃： 直擊人氣零食排行榜，打卡再拿精美好禮。





2026 韓國文化觀光大展 追星必看清單

MONSTA X 玟赫 旅遊Talk Show。

鄭鎬泳主廚（白湯匙）料理秀。

南珉貞與《嗨！營業中》大來賓現身。

文青必看演出： 《不便利的便利店》、《尋找金鐘旭》、《船夫》音樂劇現場演出。





週末就到華山玩！

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2026 韓國文化觀光大展 更多照片

▲特色傳統酒試飲區展現韓式微醺魅力，特調的濟州柑橘酒香氣四溢，現場還能諮詢各種專業的酒類調配方式。(攝影：鄭雅之) ▲現場攤位只要完成指定任務，即可獲得韓服造型書籤與多款手工羊毛氈小吊飾等小禮物。(攝影：鄭雅之)

▲華山展區現場湧現大量排隊人潮，各個攤位提供多樣化的免費體驗活動。(攝影：鄭雅之)

▲超人氣代言人朴寶劍人形看板現身華山，粉絲爭相排隊與歐巴合照，現場人氣爆棚成為必拍的網美打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲韓國國民超商CU快閃店搬進場內，架上陳列多款韓星推薦的人氣零食與爆米花，想囤貨韓系零嘴就趁現在。(攝影：鄭雅之)

▲門口巨大的吉祥物氣偶超萌現身，路過民眾爭相合照的最強打卡地標。(攝影：鄭雅之)