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肯德基是拉差咔啦雞腿堡！重口味是拉差咔啦雞腿堡5/19開賣，XL全明星餐199元開吃。

肯德基是拉差速食是拉差咔啦雞腿堡
2026-05-15 15:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:肯德基
編輯 張人尹

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肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19限時開賣，主打酸甜辣是拉差醬與酥脆雞腿排組合。編輯張人尹表示，重口味速食控這波要吃到！

肯德基全新話題新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於2026/5/19正式在台灣開賣，這次新品延續全球DUNK爆醬系列話題，把近年在美國與亞洲市場掀起討論的「是拉差醬」結合經典咔啦雞腿排，打造出主打醬感與酥脆口感並存的新漢堡，鎖定重口味與愛吃辣的粉絲，讓肯德基這波新品在開賣前就已經掀起不少討論。

▲肯德基全新「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5/19登場，以酸甜辣醬搭配酥脆雞腿排成為近期新品焦點。
▲肯德基全新「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5/19登場，以酸甜辣醬搭配酥脆雞腿排成為近期新品焦點。
▲肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」2026/5/19-2026/6/22限時限量販售，單點售價105元。
▲肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」2026/5/19-2026/6/22限時限量販售，單點售價105元。

是拉差咔啦雞腿堡主打爆醬酥脆

這次肯德基新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」最大特色，就是肯德基導入「360度沉浸式爆醬工法」，讓現炸咔啦雞腿排完整裹上是拉差醬，外層保留酥脆口感，同時增加濃郁醬汁存在感。「是拉差醬」風味以美式酸甜辣為主角，搭配生菜、切達起司片與美乃滋平衡辣感與厚重感，入口後除了吃得到外皮酥脆，還能感受到醬汁層層堆疊的刺激感。
▲肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」使用360度爆醬工法，讓雞腿排完整包覆是拉差醬。
▲肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」使用360度爆醬工法，讓雞腿排完整包覆是拉差醬。


單點105元 XL套餐199元限時開吃

肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5/19-6/22限時限量販售，單點售價105元，想一次吃更豐富也能選擇「XL全明星餐優惠組合、限時特價199元。套餐內容包含「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」、咔啦脆雞、香酥脆薯小份、原味蛋撻與中杯可樂，適合想一次搭配完整套餐的粉絲。
▲肯德基同步推出199元XL全明星餐，一次吃到漢堡、脆雞、蛋撻與可樂組合。
▲肯德基同步推出199元XL全明星餐，一次吃到漢堡、脆雞、蛋撻與可樂組合。


肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」販售資訊

販售期間：5/19-6/22
售價：
爆醬！是拉差咔啦雞腿堡單點：$105元
爆醬！是拉差咔啦雞腿堡XL全明星餐：$199元（89折）
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