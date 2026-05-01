韓流怪物新人登陸高雄！BABYMONSTER快閃店進駐夢時代，高雄限定周邊與親簽拍立得必搶。

韓流女團BABYMONSTER以全新專輯「CHOOM」回歸，首站快閃店選定高雄夢時代，展現強大品牌號召力 。資深編輯李維唐表示，此次快閃店成功結合沉浸式空間與地域限定商品，不僅精準掌握粉絲收藏心理，更透過隱藏版親簽驚喜創造極高社群討論度。

韓流旋風再次強力席捲南台灣。被全球粉絲與媒體譽為「怪物新人」的韓國人氣女團BABYMONSTER，近期帶著全新第三張迷你專輯「CHOOM」強勢回歸，展現出銳不可當的樂壇統治力。為了與台灣粉絲近距離接觸，官方特別將首站快閃店「BABYMONSTER 3rd MINI ALBUM [ 춤 (CHOOM)] OFFICIAL POP-UP in Kaohsiung」插旗高雄夢時代購物中心，自即日起至5月24日止，於8F時代會館限時登場。這場結合音樂、視覺與時尚的感官盛宴，預計將吸引全台MONSTIEZ前往朝聖，親身感受這群女孩風靡全球的舞台能量。

▲第三張迷你專輯「CHOOM」以將全世界都成為舞池為核心概念，展現成熟且具爆發力的風格。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲BABYMONSTER自出道以來便以鮮明的個人風格與穩健的唱跳實力迅速風靡全球。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理

沈浸式金屬未來感空間展現CHOOM核心概念

本次快閃店的空間設計極具巧思，靈感源自於新專輯「CHOOM」所強調的「舞蹈」與「節奏」元素。展場整體打造出充滿金屬質感與未來科技感的沈浸式空間，象徵著BABYMONSTER不斷突破自我的音樂態度。入口處更設置了氣勢磅礴的大型主視覺牆，完整還原專輯概念風格，成為粉絲必拍的打卡熱點。第三張迷你專輯「CHOOM」的核心意涵在於「將全世界都變成舞池」，曲風深度融合了Hip-hop、Dance與R&B，展現出比以往更加成熟且爆發力十足的藝術魅力，現場氛圍讓每位踏入展區的粉絲都能瞬間融入音樂節奏之中。

▲現場展區高度還原「CHOOM」專輯的概念風格，讓粉絲能一秒走進BABYMONSTER的世界。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理



高雄夢時代限定周邊商品限量開賣

除了震撼的視覺體驗，現場販售的官方周邊商品更是粉絲關注的焦點。除了常態性的官方人氣周邊外，本次活動最引人注目的是專為高雄場設計的「限定商品」，品項涵蓋了限定款服飾、帽子等獨家潮流單品。這些品項僅在高雄夢時代快閃店限量販售，且每一件商品都融入了BABYMONSTER鮮明的個人風格與品牌色彩。對於追求獨特性與收藏價值的MONSTIEZ而言，這無疑是必須納入收藏清單的夢幻逸品，由於數量有限，建議粉絲盡早入場選購以免向隅。

▲高雄場限定商品如帽子與T恤等品項皆為限量供應，是MONSTIEZ收藏清單中的必買首選。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理

隱藏版親筆簽名拍立得與滿額特典小卡攻略

為了回饋廣大粉絲的支持，快閃店祭出了極具誘因的抽獎與贈品活動。活動期間凡在店內單筆消費官方周邊滿1,300元，即可獲得隨機贈送的滿額特典小卡1張，全套共計6款可供蒐集。若單筆消費滿2,500元，除了小卡外更可參加「限定拍立得照片」扭蛋抽獎1次。扭蛋中包含12款隨機發送的拍立得照片，其中更藏有極其稀有的「隱藏版親筆簽名拍立得」。這些帶有團員親筆溫度的珍貴贈品皆為限量供應，送完為止，不僅提升了粉絲的參與度，更為這場快閃活動增添了開箱驚喜的樂趣。

▲被譽為怪物新人的韓國女團BABYMONSTER，以第三張迷你專輯「CHOOM」展現強勢回歸姿態。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲除了豐富的官方人氣周邊，本次快閃店特別推出多款僅在高雄場販售的限定服飾與品項。圖／夢時代提供；窩客島編輯李維唐整理





BABYMONSTER 3rd MINI ALBUM [ 춤 (CHOOM)] OFFICIAL POP-UP in Kaohsiung

活動時間：即日起至5月24日

活動內容：展示金屬未來感沉浸式空間、設置大型主視覺打卡牆，並販售官方周邊與高雄限定商品 。

優惠活動：

消費滿額禮一：單筆消費官方周邊滿1,300元，贈送隨機滿額特典小卡1張（共6款，可累計） 。

消費滿額禮二：單筆消費官方周邊滿2,500元，可參加限定拍立得照片扭蛋抽獎1次（共12款，隨機獲得，可累計） 。

隱藏版驚喜：扭蛋抽獎有機會獲得極珍貴的成員親筆簽名拍立得，數量有限送完為止 。

活動地點：夢時代8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號，顧客服務中心前）