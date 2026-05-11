香菜調酒來襲！仕高利達聯手全台33間酒吧，信義區挺香路徑挑戰威士忌風味極限。

威士忌品牌仕高利達近期以「視野與眾不同」為題，聯手全台33間風格酒吧發起「我仕挺香派」風味實驗 。資深編輯李維唐指出，這種利用極端食材「香菜」結合金雪莉威士忌的行銷策略，成功打破了烈酒市場與年輕族群間的門檻，讓飲酒行為轉化為具備話題性的感官探險與文化認同 。

威士忌不再只是傳統印象中成熟穩重的代名詞，而是能與生活日常趣味接軌的風味載體。仕高利達今年夏天打破框架，以「視野與眾不同」為品牌靈魂，推出引發兩極熱議的創意企劃「我仕挺香派」。這場長達一個月的風味慶典，將最具爭議性的食材香菜注入蘇格蘭威士忌中，邀請全台灣的酒迷重新定義品飲體驗。

▲集結全台33間風格酒吧，每一杯挺香特調都蘊含調酒師獨特的個性與詮釋。圖／仕高利達提供；窩客島編輯李維唐整理



威士忌文化轉身，用香菜打破品飲門檻

傳統威士忌世界常帶有一種嚴肅的門檻，無論是產區、年份還是木桶種類，對於年輕世代而言，有時顯得過於繁瑣。仕高利達深諳現代消費者更看重「生活感」與「共鳴感」，因此選用足以在社群激起強烈論戰的香菜為主角。香菜在台灣飲食文化中具有獨特地位，它不僅是調味，更是社群話題的引爆點，藉由「挺香派」與「反香派」的對立張力，品牌成功讓威士忌跨出嚴肅的框架，成為一種敢於嘗試、追求獨特視野的生活態度。

▲仕高利達推出「我仕挺香派」企劃，以金雪莉威士忌混搭香菜挑戰風味既定想像。圖／仕高利達提供；窩客島編輯李維唐整理

全台33間酒吧聯手，仕高利達金雪莉變幻萬千

這場名為「我仕挺香派」的風味實驗，自2026年5月13日起至6月10日止，號召全台由北到南共33間指標性酒吧共同參與。活動選用仕高利達金雪莉作為核心基底，利用其天然的蜂蜜甜香與太妃糖柔順氣息，與香菜獨特的草本風味進行碰撞。參與的酒吧如台北的OriginBAR序、To Infinity & Beyond，中部的Vender Bar、鐵克諾，以及南部的酣呷餐酒、在島之後等，每位調酒師皆發揮極致創意，將香菜以輕盈、濃郁或辛辣等多重面貌呈現，確保無論是死忠愛好者還是原本敬而遠之的消費者，都能找到一杯讓自己驚豔的特調。

▲品牌以雄鷹為標誌象徵遠見精神，鼓勵年輕世代用與眾不同的視野享受威士忌。圖／仕高利達提供；窩客島編輯李維唐整理



信義區挺香路徑，從花果清香到麻辣衝擊

針對台北信義區的夜生活愛好者，仕高利達更規劃了一條層次分明的跑吧路徑。首站由信義臺虎推出的「花果清香」領軍，以山楂酸香中和微量香菜，極適合入門者，接著前往WTNC品嚐「厝味上頭」，將古早味鳳梨罐頭的童年記憶與香菜草本味完美融合，最後由Lucky Shop好運商店的「芫荽麻辣」作結，利用花椒的鮮麻與高濃度香菜存在感挑戰極限。值得一提的是，Lucky Shop好運商店在活動期間將化身為「我仕挺香派」限定概念門市，以大膽的視覺空間完整體現品牌精神。

▲消費者舉起創意調酒慶祝，展現「我仕挺香派」生活態度。圖／Lucky Shop好運商店提供；窩客島編輯李維唐整理

品味與收藏兼具，限量電繡杯墊與隨身杯限量放送

除了感官上的滿足，仕高利達更為參與活動的朋友準備了極具設計感的品牌周邊。活動期間只要在全台指定合作酒吧，依店家規定消費香菜創意特調，即有機會獲得「仕高利達挺香電繡杯墊」或「仕高利達挺香隨身杯」。這兩款限量周邊不僅延續了品牌的雄鷹視野精神，更讓這場別開生面的風味旅行在微醺過後，留下可以帶走的實體記憶。無論你是為了挺香而來，還是為了挑戰未知而戰，仕高利達都已經準備好在2026年的初夏，與你一起玩出最香的威士忌視角。

▲凡點購指定調酒即有機會獲得限量挺香電繡杯墊或隨身杯，收藏這份獨特的風味記憶。圖／仕高利達提供；窩客島編輯李維唐整理







我仕挺香派

活動時間：2026年5月13日至6月10日

使用酒款：仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌

活動內容：全台33間酒吧同步推出期間限定香菜創意特調 。

專屬優惠：凡於合作店家點購指定香菜特調，即可獲得限量「仕高利達挺香電繡杯墊」或「仕高利達挺香隨身杯」，數量有限贈完為止 。

地區 合作店家（共33間）

北部

WTNC、Lucky Shop好運商店、信義臺虎、Café de LUGANO、Bar Back、同位素、OriginBAR序、Zeit采時代、Bar Page、Uncommon Taipei、酒托邦、Bar THY、To Infinity & Beyond

中部

Vender Bar、Tor Dāy、杉記、voyage、呷酒餐酒館、鐵克諾、狸腕Saloon、Musou、老裁縫、Beta

南部

酣呷餐酒、食上主義、喃、在島之後 After Island餐酒館、Dark Circle、浪琴記、講古吧、小熊餐酒館、後站酒館、打狗糧倉