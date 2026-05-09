SEVENTEEN MINGYU現身高流！SNICKERS能量補給站5/14高雄開幕，3大互動關卡與限量周邊全攻略.

高雄五月將掀起一股巧克力運動旋風，SNICKERS®結合籃球與偶像應援，打造沉浸式快閃店 。對此，資深編輯李維唐表示，品牌透過明星代言與實體互動關卡的虛實整合，成功將產品從單純的零食轉化為展現生活態度的能量圖騰，此策略能有效深耕年輕客群 。

在全球粉絲的熱切期盼下，知名巧克力品牌SNICKERS®正式宣布將超能量「ACTIVELIFESTYLE」活動帶往港都高雄 。此次活動結合了運動、時尚與沉浸式體驗，特別選址於高雄流行音樂中心海音館，將自2026年5月14日至17日限時推出「能量補給站」快閃活動 。SNICKERS®此次以青春洋溢的籃球場為核心設計語彙，並邀請人氣男團SEVENTEEN成員MINGYU（金珉奎）擔任代言人，將品牌的核心精神「去你的餓，做你自己」與活力十足的籃球運動完美融合 。

▲快閃現場打造全沉浸式 SNICKERS® 能量體驗空間，包括帶你沉浸感受「補滿能量、全力衝刺」運動精神的「SHOT COMBO」區。 圖／SNICKERS®提供；窩客島編輯李維唐整理



三大互動關卡挑戰體能極限，獲取限定品牌贈品

本次「能量補給站」的核心焦點在於精心規劃的三大沉浸式互動關卡，讓參與者能親身感受補滿能量後的爆發力 。首先是「POWERGRAB」區，設計靈感源自真實球場場景，消費者需在動態互動機關中展現優異的反應力與專注力 。緊接著是考驗記憶與速度的「FLIP&MATCH」區，透過翻牌裝置讓消費者體驗補充能量後的靈敏狀態 。最後則是融合品牌經典食材元素的「SHOTCOMBO」投射比賽，邀請大家在汗水與笑聲中傳遞運動精神 。參與者只要成功完成這三項挑戰，即可獲得SNICKERS®精心準備的限定贈品，讓身心靈都得到最及時的能量補充 。

▲快閃現場打造全沉浸式 SNICKERS® 能量體驗空間，包括以籃球運動為設計靈感，宛如親臨一場精彩球賽的「POWER GRAB」區。 圖／SNICKERS®提供；窩客島編輯李維唐整理

全沉浸式拍照打卡熱點，與代言人同框捕捉經典瞬間

除了熱血的互動關卡，現場升級版的打卡亮點更是社群玩家不可錯過的重頭戲 。主辦單位特別規劃了「SNICKERS®廣告情境區」，利用品牌廣告造型背板，讓每位粉絲都能與代言人MINGYU輕鬆「同框」 。若偏好粉紅浪漫氛圍，「全新草莓口味拍照區」則以大量的草莓元素搭配代言人視覺，營造出夢幻感十足的影像空間 。此外，現場還設置了「能量留言牆」，歡迎消費者寫下心願或想對品牌說的話，讓現場充滿正向的能量連結 。

▲快閃現場打造全沉浸式 SNICKERS® 能量體驗空間，包括體驗 SNICKERS® 補充能量後活力狀態的「FLIP & MATCH」區。 圖／SNICKERS®提供；窩客島編輯李維唐整理



7-ELEVEN主題店同步應援，入手限定透明小卡與好運枕

為了強化應援力道，SNICKERS®更將活動版圖擴展至周邊門市與商圈 。即日起至5月17日，高雄夢時代購物中心戶外LED大螢幕將輪播大型廣告應援牆為活動暖身 。而7-ELEVEN高雄海音門市更在6月2日前化身為士力架主題店，現場除了設有人形立牌，更推出門市限定福利：自即日起至5月26日止，凡購買3件士力架花生或草莓巧克力，即可獲得限量「SNICKERS®代言人MINGYU透明小卡組」 。此外，5月14日至17日快閃期間更推出加碼贈禮，只要在海音館快閃店出示於7-ELEVEN海音門市打卡的紀錄，前100名幸運兒即可兌換精緻的「士力架抱你好運枕」 。

▲SNICKERS® 「能量補給站」快閃活動現場設有粉絲們必拍打卡點的「全新草莓口味拍照區」。 圖／SNICKERS®提供；窩客島編輯李維唐整理

快閃店限定超值優惠，限時4天錯過不再

若想將這股能量帶回家，現場的SNICKERS®SHOP提供多項產品限時優惠 。無論是單件49元、兩件88元，或是搭配獨家運動毛巾的159元超值組合，都能滿足愛好者的收集慾望 。此次活動在時間規劃上亦有巧思，5月14、15、17日開放時間為10:00至19:00，而5月16日則特別調整為16:00至19:00，建議有意前往的民眾提前規劃行程 。這場結合運動競技與偶像應援的快閃盛會，不僅是為了推廣新產品，更是要引領大眾在忙碌的生活步調中，重新找回專注且充滿能量的自己 。

▲SNICKERS® 「能量補給站」快閃活動現場設有近距離感受代言人運動能量的「SNICKERS® 廣告情境區」。 圖／SNICKERS®提供；窩客島編輯李維唐整理







SNICKERS®「能量補給站」快閃活動

活動時間：2026年5月14日至17日（14、15、17日為10:00-19:00；16日為16:00-19:00）

活動地點：高雄流行音樂中心海音館 。

互動關卡：包含考驗反應力的「POWER GRAB」、測試記憶的「FLIP & MATCH」及投籃挑戰「SHOT COMBO」 。

快閃店優惠：巧克力任選單件49元、兩件88元；三件加購獨家運動毛巾共159元 。

加碼好禮：每日限額100名，憑7-ELEVEN海音門市打卡紀錄至快閃店，可兌換「士力架抱你好運枕」 。

主題特店：7-ELEVEN高雄海音門市（即日起至6月2日化身士力架主題店） 。

通路贈禮：5月26日前於海音門市購買3件士力架，送MINGYU透明小卡組 。

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