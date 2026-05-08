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宜蘭必吃花生捲冰淇淋！宜蘭冰店4間推薦，這家賣完就沒有了。

花生捲冰淇淋宜蘭美食頭城美食礁溪美食
2026-05-08 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

宜蘭必吃花生捲冰淇淋！頭城、礁溪冰店 4 間推薦，從Threads爆紅限購的「安記幸福餐車」賣完就沒有了，來宜蘭絕對要吃到。

宜蘭必吃花生捲冰淇淋！搜羅礁溪、頭城超人氣名單！包含Threads爆紅限購的「安記幸福餐車」、週末限定「龍潭湖花生捲冰淇淋」、經典必排「吳記花生捲冰淇淋」及文青老店「聯發冰工坊」，香濃花生磚搭配Ｑ彈餅皮，來到宜蘭，絕對不能錯過現刨花生磚與冰淇淋交織的經典古早味。

礁溪排隊美食！安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅，限購6組、餅皮賣完就收攤。

▲宜蘭必吃花生捲冰淇淋！宜蘭冰店 4 間推薦，這家賣完就沒有了（攝影：蕭芷琳）
▲礁溪排隊小吃美食！吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價、吃得到芋頭顆粒，柯氏蔥油餅一起吃。
▲「吳記花生捲冰淇淋」現刨香濃花生磚，搭配芋頭顆粒冰淇淋與全麥餅皮，銅板價開吃（攝影：蕭芷琳）

礁溪美食「安記幸福餐車」花生捲冰淇淋

來宜蘭想吃在地人氣甜點？近期在 Threads 爆紅的「安記幸福餐車」成為必排隊名單！主打花生捲冰淇淋，以手工刨花生糖搭配阿宗芋冰城冰淇淋，再用Q彈潤餅皮包裹，香氣四溢、層次豐富。由於生意太好，每人限購6組，常常提早售罄，晚到就吃不到。

完整文章：礁溪排隊美食！安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅，限購6組、餅皮賣完就收攤。

礁溪排隊美食！安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅，限購6組、餅皮賣完就收攤。

▲「安記幸福餐車」原本是宜蘭街頭的隱藏版美食，近來因網友熱烈分享與 Threads 曝光而爆紅（攝影：蕭芷琳）
礁溪排隊美食！安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅，限購6組、餅皮賣完就收攤。

▲由於生意太好，每人限購6組，常常提早售罄，晚到就吃不到（攝影：蕭芷琳）

龍潭湖美食「龍潭湖花生捲冰淇淋」花生捲冰淇淋

想吃最道地的宜蘭風味？「龍潭湖花生捲冰淇淋」可說是礁溪在地人與旅客間的隱藏版甜點傳奇。他們家雖然限定週末假日才有營業，不過卻以花生捲冰淇淋單一個品項，在網路上打出名號。這款甜而不膩的古早味冰品不僅用料實在、份量驚人，一份只要50元，更結合了龍潭湖的湖光山色，成為宜蘭週末限定的必訪美食景點。

完整文章：宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆。

▲宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆。

▲宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆（攝影：蕭芷琳）
▲宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆。
▲宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆（攝影：蕭芷琳）

礁溪美食「吳記花生捲冰淇淋」花生捲冰淇淋

在宜蘭礁溪繁忙的台九線礁溪路上，總能看到兩條長長的人龍：一條是排隊買「柯氏蔥油餅」，而緊鄰其側的另一條，則是為了那一捲香濃Q彈的「吳記花生捲冰淇淋」。這兩家店共同建構了礁溪最知名的美食地標，而吳記更以其對食材的堅持與純粹的古早味，成為遊客心中宜蘭代表性的甜點之首，來宜蘭礁溪走走不能沒吃到這家。

完整文章：礁溪排隊小吃美食！吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價、吃得到芋頭顆粒，柯氏蔥油餅一起吃。

▲礁溪排隊小吃美食！吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價、吃得到芋頭顆粒，柯氏蔥油餅一起吃。

▲宜蘭礁溪必吃美食「吳記花生捲冰淇淋」店家也貼心地提供「不加香菜」的選項（攝影：蕭芷琳）
▲礁溪排隊小吃美食！吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價、吃得到芋頭顆粒，柯氏蔥油餅一起吃。

▲雖然排隊人龍很長，不過店家動作迅速，即使人龍長度驚人，通常等候時間不會超過20分鐘（攝影：蕭芷琳）

頭城美食推薦「聯發冰工坊」花生捲冰淇淋

來到宜蘭頭城，除了拜訪知名的阿宗芋冰城，不少在地老饕與識途老馬的口袋名單裡，絕對少不了距離不遠、同樣擁有超過半世紀歷史的「聯發冰工坊」。這間由傳統芋冰老店華麗轉身的冰工坊，不但在品牌形象上改頭換面，呈現簡約溫馨的文青風格，更堅持使用天然砂糖與時令水果，主打不添加人工香料、不含奶製品的純淨口感，在盛夏的蘭陽平原上，成為旅人消暑最佳補給站。

完整文章：頭城美食推薦！聯發冰工坊 宜蘭必吃花生捲冰淇淋，13種口味任選、土芭樂必點。

▲「聯發冰工坊」土芭樂冰淇淋選用在地鹽水月芭製作，果香濃郁是鎮店之寶（攝影：蕭芷琳）
▲「聯發冰工坊」土芭樂冰淇淋選用在地鹽水月芭製作，果香濃郁是鎮店之寶（攝影：蕭芷琳）
▲「聯發冰工坊」堅持使用天然水果食材，讓叭噗口感清爽無負擔（攝影：蕭芷琳）
▲「聯發冰工坊」堅持使用天然水果食材，讓叭噗口感清爽無負擔（攝影：蕭芷琳）

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