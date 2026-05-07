玩屏東買高鐵送住宿！2026屏東黑鮪魚季「煙火音樂會、市集」嗨到6月底。

想要大啖黑鮪魚快衝屏東！高鐵假期推出買車票送行程，2980元起就能看大鵬灣煙火、逛市集並入住質感飯店。編輯 鄭雅之表示：買高鐵送住宿這次國旅有便宜誒！

南台灣初夏最受期待的2026屏東黑鮪魚文化觀光季正式登場。台灣高鐵公司這次誠意大放送，推出買車票就加贈遊程的限時專案。台北往返左營的來回票價大約就是2980元，現在選擇高鐵假期專案，等於用同樣的價格就能額外獲得專車接送、在地景點導覽以及各類活動門票，內容相當於買車票就送遊程。大家可以輕輕鬆鬆前往東港大啖入口即化的黑鮪魚腹肉，還能順遊熱門的海上教堂咖啡與文創聚落，是今年最有感的超高CP值旅遊首選。



▲屏東黑鮪魚季限定煙火在夜空中綻放，串聯起音樂與藝術交織的精彩旅程。

▲大鮪市集夜間煙火秀震撼演出，大鵬灣國際休閒特區打造多元感官體驗的夏日音樂祭。





住宿不用錢的兩天一夜自由行

想要放慢腳步在南國多待一晚的話，絕對不能錯過2日自由行方案。平日從台北出發同樣只要2980元起，換算下來簡直就是買高鐵來回車票就送一晚質感住宿，住宿不用錢的高CP值超佛心。還貼心準備了東港三寶鑰匙圈與伴手禮盒，讓這趟南台灣之旅不僅省下荷包，還能帶著滿滿的紀念品回家。讓人能以最愜意的方式體驗屏東海洋文化，感受一年一度黑鮪魚季專屬的慢遊魅力。



▲高鐵假期屏東緩慢大鵬灣2日自由行，買車票送住宿超划算，入住質感飯店享受南國海景。





東港三寶Q版角色陪你逛市集

今年黑鮪魚季的主視覺充滿童趣，黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化為超可愛的Q版職人角色，邀請全台民眾一起感受熱情的觀光氛圍。6月13日至14日在大鵬灣國際休閒特區舉辦的大鮪市集更是活動亮點，現場集結百家攤商與文創手作，結合在地海味小吃與精彩的藝人演出。只要在大東港地區指定店家消費達到門檻，就能憑發票兌換限量紀念品。超熱鬧的市集氛圍搭配可愛的職人形象文創商品，讓原本傳統的漁業觀光變得時尚又親民。



▲搭高鐵遊屏東吃黑鮪魚，東港華僑市場必吃鮮美腹肉生魚片，入口即化的頂級海味。





海洋音樂會與震撼煙火秀饗宴

除了超值的交通方案，這次的音樂表演陣容更是星光熠熠。從5月初周湯豪領軍的海洋音樂會揭開序幕，到6月底任賢齊重現偶像劇神曲的經典之夜，一系列活動串聯起屏東最迷人的夏日氛圍。在大鮪市集期間，大鵬灣夜空還會上演華麗的高空煙火秀，璀璨花火映照海面，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。此外還有6月6日的東隆宮美食推廣宴，能品嚐澎湃的辦桌料理並觀賞紅寶石歌廳秀，大家能在歡樂的節慶旋律中徹底放鬆身心。



▲大鵬灣煙火秀在黑鮪魚季華麗登場，璀璨花火映照海面，打造屏東最迷人的海島夏夜視覺饗宴。

▲大鮪市集集結百家攤商與文創手作，大東港地區熱鬧非凡，吸引滿滿人潮體驗道地海味小吃。

2026屏東黑鮪魚季 活動資訊

活動時間：即日起至2026/07/05

地址： 屏東縣東港鎮 東隆宮

音樂祭典

5/9 琉住你音樂會：19:00-21:30 小琉球停機坪，朱海君、白安、鼓鼓 呂思緯、林茉曦演出。

6/13、6/14 大鮪市集：大鵬灣煙火秀、高爾宣演出。

6/27 經典之夜：任賢齊。

限定收藏： 大東港地區消費滿額可兌換限量Q版職人形象鑰匙圈紀念品。





2026屏東黑鮪魚季 高鐵假期專案

活動內容：購買高鐵來回車票，就加贈旅遊行程或飯店住宿。

超值票價： 台北出發每位2,980元起（活動至2026年6月30日止）。

1日豐富行好康： * 贈送東港華僑市場400元美食券。週六加碼送價值490元豆油伯禮盒。

2日自由行好康： 買車票送一晚飯店住宿。贈送豆油伯禮盒、東港三寶鑰匙圈各乙份。





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