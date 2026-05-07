甜點界畢卡索降臨高雄！然一酒店PIERRE HERMÉ聯名下午茶，在雲端港景品味法式馬卡龍藝術。

THE AMNIS然一酒店此次攜手法國傳奇PIERRE HERMÉ PARIS，成功將目的地體驗推向新高度。資深編輯李維唐指出，這場聯名不只是品牌疊加，更是將甜點大師的藝術語彙與高雄風土進行深度的味覺轉譯，在海景伴隨下，呈現出極具層次感的城市敘事 。

作為台灣首間The Luxury Collection酒店，位於高雄的THE AMNIS然一酒店始終致力於將世界級的文化體驗轉譯為在地感官敘事。今年夏天，然一酒店迎來了一場跨越國界的重量級合作，攜手被譽為「甜點界畢卡索」的法國殿堂級品牌PIERRE HERMÉ PARIS，於館內28樓的雲垂樓推出期間限定聯名下午茶「海風中的巴黎」。這場聯名不僅僅是味蕾的饗宴，更是將巴黎精緻的藝術語彙與高雄熱情的港灣氣息完美融合，讓賓客無需遠赴歐洲，即可在港都的高空景致中，完整體驗法式甜點的細膩美學 。

▲鳥籠造型的精緻午茶架承載著經典馬卡龍與法式糕點，於28樓雲垂樓打造最優雅的高空視覺饗宴。 圖／THE AMNIS提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲THE AMNIS然一酒店總經理賈璧羽強調，此次聯名旨在將世界級創作轉譯為一段只屬於高雄的目的地探索體驗。 圖／THE AMNIS提供；窩客島編輯李維唐整理

PIERRE HERMÉ PARIS聯名下午茶，甜點界畢卡索的風味轉譯

PIERRE HERMÉ PARIS以其擅長層次堆疊與風味創新的馬卡龍享譽全球，其作品被愛好者視為「可以被品嚐的藝術」。此次合作的核心精神並非單純的風格移植，而是深刻考量了高雄的氣候與城市節奏，透過風味的精確轉譯，讓法式甜點在海風吹拂的港灣氛圍中，呈現出更為輕盈、自在且貼近日常的感官體驗。整場下午茶旅程從5/7正式展開，至9/30結束，每日僅限量供應10組，力求在高度私密的雲端空間內，為每一位饕客創造專屬的高雄記憶 。

▲全套下午茶內容物豐富，包含兩款限定馬卡龍與暢飲飲品，每套售價1,890元加10%。 圖／窩客島 編輯 李維唐 拍攝整理



季節限定馬卡龍與經典甜點，少數能在台灣完整品嚐的高級糕點

目前在台灣市場，PIERRE HERMÉ PARIS多以馬卡龍專賣店形式呈現，而此次與然一酒店的合作，最難能可貴之處在於提供了品嚐品牌經典糕點與可頌的稀有機會。下午茶內容包含兩款不定期更新的季節限定馬卡龍，首發登場的草莓優格馬卡龍，以酥脆的杏仁外殼包覆明亮的草莓果酸，隨後由優格的滑順感帶出微酸尾韻，達成極致平衡。另一款香草與橄欖馬卡龍則展現了品牌對甜鹹交織的精湛掌握，利用初榨橄欖油的草本氣息點綴細緻橄欖碎粒，使整體風味在溫潤與清爽間優雅流動 。

▲聯名下午茶包含經典馬卡龍、香榭玫瑰可頌及各式特製甜鹹點，呈現完整的法式味覺旅程。 圖／窩客島 編輯 李維唐 拍攝整理

經典起司蛋糕與百香果塔，針對南台灣氣候量身打造的清爽層次

為了呼應高雄的氣溫，聯名餐點特別強調果實的鮮明酸度。經典起司蛋糕結合了柑橘與檸檬的清香，底層鋪陳酥脆的沙布列餅乾，上方則由手指蛋糕、乳酪蛋糕與乳酪慕斯交織，最後以自製柑橘果醬收尾，層次分明卻不顯厚重。經典百香果塔則透過百香果奶霜、手指蛋糕與輕盈的奶油餡，展現水果純粹的香氣與酸度，表層點綴的百香果棉花糖在舌尖瞬間化開，將味覺層次向上提昇，展現出品牌大師級的構造功力 。

▲近距離欣賞甜點細節，起司蛋糕的細膩乳香與百香果塔的酸甜節奏交錯，令人食指大動。 圖／窩客島 編輯 李維唐 拍攝整理



高雄風土與法式優雅的對話，從香榭玫瑰可頌到海風干貝司康

這段味覺旅程建議從品牌標誌性的香榭玫瑰可頌開啟，玫瑰杏仁醬的內餡融合了覆盆子的酸甜與荔枝的香氣，為午後揭開優雅序幕。為了呼應高雄的港灣意象，然一酒店廚藝團隊特別研發兩款鹹點作為呼應。松露蘑菇慕斯選用多種菌菇慢火拌炒，並以紅酒與裸麥威士忌增添深度，營造出溫潤的土地感。最後由海風干貝司康畫下句點，以鬆軟司康承載炙燒干貝、融心起司與魚子醬，濃郁的海鮮風味與油脂香氣交織，讓這段旅程在鹹香與清新的平衡中，留下悠長而內斂的港都餘韻 。

▲鹹點部分表現搶眼，松露蘑菇慕斯與海風干貝司康完美收束了整場味覺體驗。 圖／窩客島 編輯 李維唐 拍攝整理





海風中的巴黎 Paris in the Sea Breeze 聯名下午茶

活動時間：2026/5/7至2026/9/30，供應時段為15:30–17:30

活動內容：

每日限量供應：每日僅限10組預約 。

獨家餐點組合：包含Pierre Hermé季節限定馬卡龍（草莓優格、香草橄欖）、經典起司蛋糕、經典百香果塔、以及深受喜愛的迷你香榭玫瑰可頌 。

在地化鹹點：THE AMNIS團隊特別研發松露蘑菇慕斯與海風干貝司康，平衡甜膩感 。

飲品服務：美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾及TAYLORS茶系飲品任選2款暢飲 。





THE AMNIS 然一酒店 28F雲垂樓 。

預約專線：07-9730122 。

活動價格：每套NT$1,890+10%（兩人份）。