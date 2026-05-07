甜點界畢卡索降臨高雄！然一酒店PIERRE HERMÉ聯名下午茶，在雲端港景品味法式馬卡龍藝術。

THE AMNIS然一酒店此次攜手法國傳奇PIERRE HERMÉ PARIS，成功將目的地體驗推向新高度。資深編輯李維唐指出，這場聯名不只是品牌疊加，更是將甜點大師的藝術語彙與高雄風土進行深度的味覺轉譯，在海景伴隨下，呈現出極具層次感的城市敘事 。
作為台灣首間The Luxury Collection酒店，位於高雄的THE AMNIS然一酒店始終致力於將世界級的文化體驗轉譯為在地感官敘事。今年夏天，然一酒店迎來了一場跨越國界的重量級合作，攜手被譽為「甜點界畢卡索」的法國殿堂級品牌PIERRE HERMÉ PARIS，於館內28樓的雲垂樓推出期間限定聯名下午茶「海風中的巴黎」。這場聯名不僅僅是味蕾的饗宴，更是將巴黎精緻的藝術語彙與高雄熱情的港灣氣息完美融合，讓賓客無需遠赴歐洲，即可在港都的高空景致中，完整體驗法式甜點的細膩美學 。
PIERRE HERMÉ PARIS聯名下午茶，甜點界畢卡索的風味轉譯
PIERRE HERMÉ PARIS以其擅長層次堆疊與風味創新的馬卡龍享譽全球，其作品被愛好者視為「可以被品嚐的藝術」。此次合作的核心精神並非單純的風格移植，而是深刻考量了高雄的氣候與城市節奏，透過風味的精確轉譯，讓法式甜點在海風吹拂的港灣氛圍中，呈現出更為輕盈、自在且貼近日常的感官體驗。整場下午茶旅程從5/7正式展開，至9/30結束，每日僅限量供應10組，力求在高度私密的雲端空間內，為每一位饕客創造專屬的高雄記憶 。
季節限定馬卡龍與經典甜點，少數能在台灣完整品嚐的高級糕點
目前在台灣市場，PIERRE HERMÉ PARIS多以馬卡龍專賣店形式呈現，而此次與然一酒店的合作，最難能可貴之處在於提供了品嚐品牌經典糕點與可頌的稀有機會。下午茶內容包含兩款不定期更新的季節限定馬卡龍，首發登場的草莓優格馬卡龍，以酥脆的杏仁外殼包覆明亮的草莓果酸，隨後由優格的滑順感帶出微酸尾韻，達成極致平衡。另一款香草與橄欖馬卡龍則展現了品牌對甜鹹交織的精湛掌握，利用初榨橄欖油的草本氣息點綴細緻橄欖碎粒，使整體風味在溫潤與清爽間優雅流動 。
經典起司蛋糕與百香果塔，針對南台灣氣候量身打造的清爽層次
為了呼應高雄的氣溫，聯名餐點特別強調果實的鮮明酸度。經典起司蛋糕結合了柑橘與檸檬的清香，底層鋪陳酥脆的沙布列餅乾，上方則由手指蛋糕、乳酪蛋糕與乳酪慕斯交織，最後以自製柑橘果醬收尾，層次分明卻不顯厚重。經典百香果塔則透過百香果奶霜、手指蛋糕與輕盈的奶油餡，展現水果純粹的香氣與酸度，表層點綴的百香果棉花糖在舌尖瞬間化開，將味覺層次向上提昇，展現出品牌大師級的構造功力 。
高雄風土與法式優雅的對話，從香榭玫瑰可頌到海風干貝司康
這段味覺旅程建議從品牌標誌性的香榭玫瑰可頌開啟，玫瑰杏仁醬的內餡融合了覆盆子的酸甜與荔枝的香氣，為午後揭開優雅序幕。為了呼應高雄的港灣意象，然一酒店廚藝團隊特別研發兩款鹹點作為呼應。松露蘑菇慕斯選用多種菌菇慢火拌炒，並以紅酒與裸麥威士忌增添深度，營造出溫潤的土地感。最後由海風干貝司康畫下句點，以鬆軟司康承載炙燒干貝、融心起司與魚子醬，濃郁的海鮮風味與油脂香氣交織，讓這段旅程在鹹香與清新的平衡中，留下悠長而內斂的港都餘韻 。
海風中的巴黎 Paris in the Sea Breeze 聯名下午茶
活動時間：2026/5/7至2026/9/30，供應時段為15:30–17:30
活動內容：
- 每日限量供應：每日僅限10組預約 。
- 獨家餐點組合：包含Pierre Hermé季節限定馬卡龍（草莓優格、香草橄欖）、經典起司蛋糕、經典百香果塔、以及深受喜愛的迷你香榭玫瑰可頌 。
- 在地化鹹點：THE AMNIS團隊特別研發松露蘑菇慕斯與海風干貝司康，平衡甜膩感 。
- 飲品服務：美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾及TAYLORS茶系飲品任選2款暢飲 。
THE AMNIS 然一酒店 28F雲垂樓 。
預約專線：07-9730122 。
活動價格：每套NT$1,890+10%（兩人份）。