板橋布丁狗花海燈光秀！2026新北蝶戀季送布丁狗帽，必拍重點 交通整理。

2026新北河濱蝶戀季於5月9日閃亮登場，超萌布丁狗裝置藝術與夢幻花海燈影交織，打造板橋最萌打卡點。編輯 鄭雅之表示：有巨萌布丁狗一定要去拍啊！

板橋人要被布丁狗萌翻了！一年一度初夏必拍浪漫花海、燈海「2026新北河濱蝶戀季」將於5月9日於蝴蝶公園華麗登場。今年特別請到超人氣巨星「布丁狗」現身，現場將擺放多座軟萌的大型布丁狗裝置藝術，搭配漫舞花間的主題花海，讓人隨手一拍都是網美照。活動期間不僅能享受白天花團錦簇的自然美景，夜晚更有專屬的蝴蝶地景燈光秀，同步結合音樂會、文青美食市集與母親節限定贈禮，邀請全台粉絲一起來感受這場初夏最溫柔的視覺與味覺盛宴。



▲布丁狗巨型氣球座落於板橋蝴蝶公園紫色薰衣草花海。

▲漫舞花間主題相框與布丁狗化身蝴蝶精靈讓遊客互動拍照。





布丁狗現身板橋！日夜雙景美到像童話世界

喜歡布丁狗的朋友絕對不能錯過今年「2026新北河濱蝶戀季」，特別規劃了多處打卡點，讓大朋友小朋友都能在綠意盎然的河濱與布丁狗同框。白天的公園是色彩繽紛的城市花園，大面積的花海展現出盎然生機，非常適合帶張餐墊來場說走就走的野餐。到了晚上，這裡則會切換成夢幻模式，透過科技感十足的光影藝術，將整片園區點亮成閃耀的燈海銀河。這般白天與夜晚截然不同的反差魅力，就是蝶戀季每年都能吸引大批人潮的流量密碼。



▲布丁狗造型熱氣球與好朋友們在白色花叢中展開夏日冒險。





超強卡司與美食市集！打造最強週末音樂派對

這次的開幕活動陣容堪稱豪華等級，5月9日與10日這兩天，舞台區將由實力派歌手吳昱廷壓軸表演，還有可愛的櫻花姐姐陪小朋友一起唱跳，加上各種特技與泡泡秀，保證全場無冷場。逛累了還能到文青市集挖寶，這次特別請到排隊名店莫恩先生布丁店到現場進駐，讓大家能一邊品嚐細緻甜點，一邊漫步在河濱廊道。活動現場更貼心安排了手作課程，讓民眾除了看表演與吃美食之外，還能親手製作獨一無二的小物回家紀念。



▲2026新北河濱蝶戀季布丁狗造型蛋糕裝置吸引親子打卡。





3大好禮免費送！先領布丁狗派對帽

為了慶祝母親節，活動首週準備了超多寵愛媽咪的驚喜，只要在現場完成簡易的社群打卡任務，就能領取限量的布丁狗派對帽，或是母親節限定的康乃馨杯墊與溫馨花禮，用儀式感記錄下溫馨時刻。最令人心動的還有抽獎活動，只要在5月24日前，將與現場裝置的合照上傳至官方臉書貼文，就有機會獲得精緻的黃金蝴蝶獎項。不管是想帶媽媽慶祝，還是想跟好友一起踩點，記得把握這兩週的活動期間，來板橋感受這場充滿驚喜的蝶戀嘉年華。



▲夜晚點燈後的蝴蝶公園月亮地景藝術展現浪漫星光燈海。

2026新北河濱蝶戀季 活動資訊

活動期間： 2026年5月9日至5月24日

活動地點： 板橋蝴蝶公園地景花海（導航：蝴蝶公園地景花海）





2026新北河濱蝶戀季 限定贈禮

布丁狗派對帽： 5月9日、10日打卡即贈，每日限量150組。

康乃馨杯墊： 5月10日限定任務贈送，限量200組。

母親節暖心花禮： 5月9日晚間發放號碼牌領取，限量100份。





2026新北河濱蝶戀季 交通資訊

大眾運輸： 捷運江子翠站5號出口，轉搭藍17、藍31或仁愛幹線，於五福新村站下車後步行7分鐘抵達。

開車前往： 走環河西路四段經江子翠橫移門，進入江翠停車場即可。

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