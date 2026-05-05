先喝道買一送一！英式水果茶0元多一杯，母親節優惠最多6杯帶走。

母親節就是要喝買一送一，先喝道於5月8日祭出人氣第1名的「英式水果茶」買一送一。編輯 鄭雅之表示：我自己可以先喝兩杯，再外帶兩杯給媽媽！
母親節就是要喝「英式水果茶」買一送一，先喝道宣布在2026年5月8日當天，全台門市同步祭出品牌人氣第1名的超強折扣，邀請大家帶著媽媽一起享受充滿英式風情的精品好茶。這杯結合了斯里蘭卡莊園紅茶與熱帶水果的酸甜滋味，一直都是手搖控心中最清爽的夏日首選。這次特別在溫馨的5月推出限時活動，就是要讓各位孝順的兒女們用最輕鬆的方式，與媽媽分享一份剛剛好的甜度與心意，創造節日裡最難忘的甜蜜午茶時光。
錫蘭紅茶基底英式水果茶好喝關鍵
先喝道的「英式水果茶」能成為長年銷售冠軍並非沒有原因，堅持選用斯里蘭卡高地的錫蘭莊園紅茶作為茶湯基底，喝起來口感柔順且完全不澀口。這款茶飲展現了英式紅茶特有的細膩優雅，清澈的琥珀色茶湯在視覺上就非常療癒。對於講究生活品質的媽媽來說，這種承襲自古典玫瑰園35年的專業製茶工藝，每一口都能喝到頂級莊園茶的層次感，再結合高品質的台灣在地果香，絕對是母親節散步的最佳良伴，讓媽媽每一口都喝得到滿滿幸福感。
先喝道買一送一1日快閃
為了回饋廣大茶友並慶祝母親節，先喝道特別在活動當天準備了「英式水果茶」買一送一的超值放送。只要前往全台各地的門市，或者是透過「你訂」平台自取，就能享有這項專屬回饋，每個人最多限購3組，非常適合全家人一起分享。這項活動不僅是品牌對媽媽們的溫柔致敬，更希望能透過這杯具有世界級金牌認證的好茶，拉近家人間的距離。在果香繚繞的氛圍中，與親愛的媽媽一起乾杯，度過一個既省荷包又充滿儀式感的溫馨佳節。
先喝道買一送一 母親節優惠
活動日期： 2026年5月8日
優惠內容： 「英式水果茶」買一送一
活動地點： 全台先喝道門市
購買限制： 每人限購3組，僅限門市現場購買或「你訂」平台自取。
注意事項： 詳細活動規範依各門市現場公告為主。
母親節優惠要跟上！
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