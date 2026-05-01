訂位就免費升級！辻半黑鮪魚蕎麥沾麵3吃，母親節優惠送紅甘魚玫瑰。

母親節必吃！日本橋海鮮丼辻半首推黑鮪魚蕎麥沾麵，預約再送紅甘魚玫瑰，金子半之助鳳尾蝦免費升級送。編輯 鄭雅之表示：寵媽咪就是要帶她吃大餐！

母親節就帶媽媽來吃海鮮大餐！超人氣「日本橋海鮮丼辻半」為了迎接母親節到來，研發出完全不同於以往的「黑鮪魚海味蕎麥沾麵」。這款新品特別選用產季最肥美的黑鮪魚，結合了優雅的蕎麥麵形式，讓長輩在享受頂級海鮮的同時，也能感受到清爽不膩口的精緻感。除了有新品登場外，同集團「金子半之助」也同步推出預訂升級優惠，要用最浪漫的紅甘魚玫瑰與飽滿鳳尾蝦，讓全天下的媽媽都能感受到滿滿的儀式感。



▲日本橋海鮮丼辻半首創黑鮪魚海味蕎麥沾麵，展現華麗極致海味。(攝影：鄭雅之)

▲母親節預約即享極緻紅甘魚玫瑰，寵愛媽咪的奢華餐點首選。(攝影：鄭雅之)





感受黑鮪魚與高知柚子的夏日協奏曲

這碗黑鮪魚海味蕎麥沾麵簡直是海鮮控的終極夢想。主廚大器地鋪上被稱為黑鑽石的黑鮪魚，再疊加鮮甜海膽、天使紅蝦與顆粒感十足的魚卵，把品牌最經典的珠寶盒華麗度拉到最高。最特別的是主食換成了蕎麥麵，沾醬則是利用高知縣柚子調製而成，清新的柑橘果香中帶著山藥泥的綿密滑順，讓濃郁的海鮮油脂與清爽的沾麵在口中達成完美平衡。這道季節限定的美味將在5月7日正式開賣，每份售價只要999元，絕對是今年初夏最值得期待的驚喜。



▲清爽的蕎麥麵沾上高知柚子醬汁，開啟夏日最沁涼的味蕾體驗。(攝影：鄭雅之)





內行人推薦的三種層次趣味吃法

為了讓饕客能徹底品嚐這碗海鮮沾麵的深度，編輯建議可以分三階段來體驗。首先要品嚐海中和牛黑鮪魚的原始魅力，輕輕沾一點蛋黃醬油感受其入口即化的口感。接著將帶有紫蘇香氣的鮭魚片放入柚子醬汁中，讓微酸的滋味帶出魚肉的鮮甜。最後再把芥末、山藥泥與蔥花通通拌進蕎麥麵裡，大口吸入時能感受到各種高級食材交織出的層次感。這種隨心所欲調整風味的用餐形式，讓每一口都充滿探索的樂趣，也是日式職人精神的極致體現。



▲選用頂級黑鮪魚搭配鮮甜魚卵，打造入口即化的黑鑽級享受。(攝影：鄭雅之)





限時加碼升級鳳尾蝦與紅甘魚玫瑰

限定優惠也不能錯過，從4月30日開始到5月10日，只要提早預約「日本橋海鮮丼辻半」用餐，原本的主餐前菜就會變身成極緻紅甘魚玫瑰，精緻的擺盤就像一朵盛開的花。而天丼專門店「金子半之助」也同步祭出強大折扣，點購最熱門的江戶前天丼雙人套餐，不僅能享受到約88折的超值價格，隨餐附贈的海苔還能免費升級成爽脆的鳳尾蝦。這些貼心的期間限定禮遇，不僅能幫大家省下荷包，更能在餐桌上給媽媽一個大大的驚喜。



▲手工打造的極緻紅甘魚玫瑰，搭配魚卵與紫蘇展現優雅食感。(攝影：鄭雅之)

▲粉嫩紅甘魚片捲成浪漫玫瑰形狀，是母親節最吸睛的視覺饗宴。(攝影：鄭雅之)





日本橋海鮮丼辻半 母親節限定新品、優惠

新品資訊：黑鮪魚海味蕎麥沾麵（5月7日開賣，售價999元）。

限時加碼：4月30日至5月10日，預訂用餐享前菜免費升級「極緻紅甘魚玫瑰」。





金子半之助 雙人套餐升級活動

活動日期：4月30日至5月21日

優惠內容：點購雙人套餐（999元起），套餐單品海苔免費升級「鳳尾蝦」乙份。

熱門推薦：江戶前天丼2碗套餐，特價1099元（原價1248元）。

高CP值選：江戶前天丼加上天丼套餐，特價1059元（原價1198元）。

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日本橋海鮮丼辻半 更多照片

▲集結海膽、黑鮪魚與天使紅蝦，這碗奢華海鮮沾麵層次感十足。(攝影：鄭雅之)

▲肥美鮮甜的蝦肉沾取職人特製醬汁，每一口都能吃出海洋鮮味。(攝影：鄭雅之)